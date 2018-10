RECENZE: Samsung Galaxy Tab S4 — Test tabletu napsaný na tabletu. Precedens?

Samsung byl letos v létě hodně aktivní. Mimo Galaxy Note 9 jsme se dočkali i nové generace tabletu Galaxy Tab S4. Ta navazuje na loňský Tab S3, ovšem do celého mixu přidává několik novinek navíc. Tím největším přídavkem je rozhodně desktopový režim DeX, na něhož se přímo v tabletu můžete přepnout. A dává to smysl. Testovaný tablet má ambice na to stát se vaším pracovním zařízením typu 2-in-1 na cestách, k čemuž Samsung nabádá i na svých promo materiálech. Středobodem celého řešení je přídavná klávesnice s pozicí pro stylus S Pen, musíte si ji však k tabletu, který sám o sobě stojí bezmála 20 tisíc korun, dokoupit samostatně. A to jsme si vyzkoušeli i my. Vůbec poprvé píšeme celou recenzi na samotném tabletu s připojenou klávesnicí. Zvládneme recenzi dokončit celou na tabletu nebo nás čekají nějaká úskalí? Samsung Galaxy Tab S4 katalog |recenze rozměry a hmotnost: 249 × 163 × 7.1 mm, 483 g

displej: 10.5", dotykový Super AMOLED, 1 600 × 2 560, 288 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 7 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 835 (8× Kryo 280, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 81 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Samostatná recenze Samsung Galaxy Tab S4 začíná na následujícím listu.

1. Design S klávesnicí přeměna do notebookové podoby. Samsung Galaxy Tab S4 vzhledově vychází z loňského Tab S3, tablet dostal širokoúhlý displej, takže se ovladače musely přesunout do spodní lišty displeje. Kvádr o půdorysu 243 × 163 mm nabídne zajímavou tloušťku pouhých 7,1 mm. Tablet tak můžete bez problémů zastrčit i do přeplněné pracovní tašky. Šasi je vyrobeno z naomak chladivého kovu, který je na horní a spodní hraně dvakrát přerušen vývody antén. Kovový rámeček je v našem případě černý, u druhé souběžně prodávané varianty je stříbrný.

Samsung Galaxy Tab S4 je velká placka s tenkým profilem Záda jsou v našem případě černá a potažena sklem, Samsung však nikde neuvádí, zde je odolné, či nikoliv. V průběhu testování jsme však na zádi nezpozorovali žádné škrábance. Čeho se však nezbavíte, jsou viditelné otisky prstů na lesklé skle, což trochu kazí celkový designový dojem. Pokud však tablet obléknete do pouzdra, máte po starostech. Na zadní straně najdeme pouze 13MPx fotoaparát s přisvětlením, který je v segmentu tabletů stále trochu do počtu. Čtečka otisků prstů na zádech tentokrát chybí. Biometrické zabezpečení obstará skener oční duhovky nad displejem.

Přední strana je vždy černá, záď může být černá nebo stříbrná Rámečky okolo hlavního zobrazovacího panelu jsou poměrně široké, na všech stranách jsou však stejné, takže tablet působí symetricky. Nad užší hranou displeje je vedle očního skeneru přítomno i čidlo pro regulaci jasu displeje a také 8MPx selfie. Jedinými hardwarovými ovladači jsou tlačítka na pravém boku tabletu. Zamykací klávesu doplňují regulátory hlasitosti, v obou případech jsou tlačítka dostatečně vystouplá a ovládají se jistě a pohodlně.

V bočním kovovém rámečku najdeme USB-C, 3,5mm jack a hned čtyři reproduktory V rámu jsou na čtyřech místech (vždy 2 na každé z užších hran) usazeny dva reproduktory od AKG. Oproti předchůdci u nich Samsung zvýšil výkon na 1,2 W a navrch přidal i zvukový efekt Dolby Atmos, který si musíte sami nejprve aktivovat, např. přes horní výsuvnou lištu. Zvukový výstup tabletu nás potěšil, při hraní her a sledován filmů je zvuková složka dost kvalitní a hlasitá (pozor na basy při vyšších hlasitostech, které kvalitu audiovýstupu trochu srážejí). Efekt prostorového audia vás se čtyřmi reproduktory skutečně "přenese" do centra dění. Pokud se Samsungu u Tab S4 povedlo něco nadprůměrně, je to právě audio.

Detail 13MPx fotoaparátu, pod audiostránku se podepsala společnost AKG Do tabletu si můžete zapojit i kabelová sluchátka, u nichž můžete výstup patřičně upravit vybraným ekvalziérem. A i zde budete se zvukovým podáním nadmíru spokojeni. Samsung však k tabletu, poměrně překvapivě, žádná sluchátka nepřibalil. Vůbec, základní balení je až žalostně prázdné. Mimo síťového adaptéru, USB-C kabelu, základní příručky a stylusu S Pen jsou v krabici jen prázdné přihrádky. Co bychom v krabici ještě očekávali? Minimálně redukci z USB-C na plnohodnotné USB.

Tablet nené žádný střízlík, přenášejte jej raději v obou dlaních Tablet totiž přímo vybízí k pracovnímu nasazení, a mít k němu zapojenou drátovou myš nebo vloženou flashku, to už může být zajímavé. Nakonec jsme si museli pomoci redukcí z krabice Galaxy Note 9, pokud použijete redukci z microUSB a obyčejnou přechodku USB-C na microUSB od Samsungu, připojené periferie tablet nerozpozná.

POGO konektor a jeho protikus na dokoupitelné klávesnici Za zmínku stojí i POGO konektor na jedné z delších hran tabletu, do něhož přesně zapadne doplňkové pouzdro s QWERTY klávesnicí. V rámci předobjednávek jej Samsung k tabletu rozdával zdarma, samostatně stojí 3 300 Kč. Pokud však tablet chcete využívat i pro pohodlnější práci z terénu, bude klávesnice skoro nutností. Tablet však musí pro pohodlné psaní ležet na stole, nebo jej musíte mít alespoň na klíně. Počítejte tedy s tím, že z pracovního komfortu budete muset něco slevit.

Klávesnice je součástí flipového obalu, který při zavření chrání displej. Bonusem navíc je i místo pro zastrčení pera S Pen První zkušenosti s klávesnicí odhalí, že citelně chybí touchpad. Pokud jsme tedy psali na klávesnici, byla absolutní nutností i připojená myš. Jistě, můžete se spolehnout i na dotyky, zvláště, když kryt má i slot pro stylus S Pen. Pero musíte zasunout až nadoraz a čekat na zacvaknutí, jinak vám může při přenášení vypadnout. V základní krabici najdete i zapadnutý špendlík pro výměnu hrotů s pěticí náhradních hned ve dvou barvách.

Tablet má v klávesnici sklon zhruba 30 stupňů Klávesnice je napájena z tabletu a její energetická zátěž nestojí za statistické zaznamenání. Bohužel se však opakuje typická bolístka klávesnic od Samsungu - píše tvrdošíjně v layoutu QWERTY. A to i tehdy, pokud máte v systému nastavenou češtinu. Nakonec pomohlo až několikeré spuštění plné verze aplikace External Keyboard Helper (49 Kč, demoverze do textu občas přidá text "demo"), která klávesnici naučí psát ve QWERTZ i s českými znaky. Ty však na klávesách chybí, takže pro plnohodnotné psaní musíte za pár korun koupit přelepky nebo psát po paměti. My si vybrali druhý způsob.

Celkový pohled na klávesnici. Tlačítka mají slušné rozestupy, musela se však vměstnat do poměrně malé plochy. Lidé s většími prsty mohou mít problém s častými překlepy Jednotlivá tlačítka mají slušný zdvih, dostatečné rozestupy i mezerník s malým odporem, zabírají ale omezený prostor. Uživatelé s většími prsty občas stisknou dvě tlačítka najednou. Fungují i některé počítačové zkratky (Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, Alt+Tab, apod.), k úplné spokojenosti nám chybí jen Delete a také podsvětlení kláves. Psaní na klávesnici v noci je tak úplně vyloučeno. Recenzi tabletu jsme u nás vůbec poprvé psali ve webovém redakčním systému přímo na testovaném tabletu s klávesnicí, a jak to celé dopadlo, se dozvíte v závěru recenze.

3. Hardware Proč běží na loňské "osmtřipětce"? Zřejmě největším rozporuplným faktorem je použitý čipset. Letošní top tablet od Samsungu totiž běží na loňském Snapdragonu 835. Tablet je brán jako high-end, přesto v něm není očekávaný Snapdragon 845 vyrobený úspornější 10nm technologií a s rychlejším dobíjením QC4+. Mnozí to vidí jako recyklaci staršího hardwaru, který chce Samsung prodat za vyšší cenu, což navenek rozhodně nepůsobí dobře. Podle jiných má Samsung málo Snapdragonů 845, které si šetří pro americké modely Galaxy Note 9. Kde je pravda, nevíme.

Antutu, CPU-Z a Androbench O výkon se tak stará osm jader Kryto 280, čtyři výkonnější jsou taktovaná na 2,45 GHz, zbylá čtyři pak na 1,9 GHz. Vše je doplněno 4GB operační pamětí, ze které je pro grafický čip rezervováno 774 MB. Při běžném kancelářském použití tabletu je v RAM volných cca 1 GB, prostředí si s operační pamětí hospodaří podle potřeby, Garbage Collector nám nepřijde kdovíjak agresivní. Argument pro větší RAM nastává snad jen s ohledem na režim DeX, který se při větším počtu otevřených, graficky náročných, aplikací zapotí natolik, že pocítíte pomalejší reakce nebo nečekaně zavření aplikací přímo ve spodní liště.

Přehrávaná videa budou mít nahoře a dole úzký pruh, při hraní her jsme nezaznamenali žádné grafické problémy. Spouštějte je ale raději mimo prostředí DeX Grafický čip Adreno 540 se postará o plynulé hraní všech testovaných her. Mimo karetního Hearthstone, pro něhož jsou typické paměťově náročné animace, až po závodní Asphalt 9: Legends. Při hraní je vše plynulé, záda tabletu se však již po patnáctii minutách citelně zahřívají. Při hraní se vám bude líbit zvukový výstup Dolby Atmos, prostorové audio zní velmi dobře, ještě kvalitnější je však ve sluchátkách. Smůla je ale v tom, že Samsung žádná nepřibalil. Výsledek benchmarku Antutu 7.1.0: CPU: 68 721

68 721 GPU: 77 442

77 442 UX: 47 936

47 936 MEM: 8 141

8 141 Celkem: 202 240 Tablet nabídne tabulkové úložiště o kapacitě 64 GB, v reálu se však po odečtení systémové ROM smrskne na 49 GB. Počítat však můžete s doplněním microSD kartami. Čtečka otisků prstů chybí, takže jediným biometrickým přístupem k tabletu je oční skener nad displejem. Při skenování musíte do dvou kruhů přesně namířit vaše oči, což je u tak velkého zařízení občas nevděčná činnost. Pokud tablet držíte v ruce, tak to ještě jakž takž trefíte, sklon pouzdra s QWERTY klávesnicí vám ale trochu přitíží. Situaci ulehčí Inteligentní skenování, které duhovky kombinuje se skenem obličeje.

Ukládáme referenční skener oční duhovky Konektivita zahrnuje Wi-Fi a Bluetooth. Pokud si vyberete o 1 500 Kč dražší verzi, můžete počítat s vložením nanoSIM karty a využitím LTE. Do POGO konektoru připojujete klávesnici, jinak je zde jen jeden konektor USB-C pro připojení flash disku, myši nebo klávesnice. Externí disk bez přídavného napájení Tab S4 nerozjede, protože disk potřebuje větší napájecí napětí. S adaptérem na HDMI se můžete připojit k monitoru a mít zde zobrazené rozšířené prostředí DeX. Na tabletu pak můžete mít zobrazen také DeX, příp. displej s poslouží jako obří touchpad. Řešení je však trochu kostrbaté. Pokud zůstanete věrni DeXu, tak určitě tomu na tabletu.



Údržba tabletu, baterie a historie využití, informace o paměti Nevyměnitelná baterie má kapacitu 7 300 mAh, která, podobně jako u smartphonů, zaručuje celodenní výdrž na jedno nabití, ať už s tabletem děláte cokoliv. My jsme zkombinovali sledování YouTube videí přes Wi-Fi, několik hodin hraní a surfování na webu, načež následovala několikahodinová práce v režimu DeX, který je o něco „žravější“. A večer v tabletu ještě zbývalo okolo 25 procent baterky. Pokud budete tablet zamykat, vždy jej přepněte zpět do běžného prostředí, jinak se vám baterie bude vybíjet o něco rychleji. Přes noc se tablet vybije o pět procent, nabíjení z nuly na sto zabere s rychlonabíječkou ze základní krabice necelé dvě hodiny.

Software Režim DeX dostává větší smysl. V recenzi jsme se již několikrát zmínili o dvou prostředích, které si rozebereme do detailu. Pro začátek stačí vědět jen to, že se přes zástupce rychlého spuštění v horní liště můžete kdykoliv přepnout do režimu DeX a pokračovat tam, kde jste v Samsung Experience 9.5 přestali. Aplikace si pamatují to, kde skončily, takže můžeme při psaní článku ve webovém prohlížeči pokračovat v plynulém psaní při přepnutí z DeXu i naopak.



Domovská obrazovka, editační režim, hlavní nabídka a vysunutá horní lišta Základním uživatelským rozhraním je nadstavba Samsung Experience naočkovaná na Android 8.1 Oreo. Prostředí vypadá jako na nejnovějších smartphonech Galaxy, jen s tím, že je standardně orientováno na šířku. Plocha se však dokáže otočit i na výšku, bude-li třeba. V horní liště narazíte na zástupce rychlého spuštění, na plochy můžete přidat widgety a zkratky na aplikace. Aplikace mohou být zobrazeny v samostatné nabídce nebo rozprostřeny po všech plochách. Úplně vlevo je karta průvodce Bixby, ovšem ani tentokrát se žádná změna nekoná. Český neumí, takže se mu nejspíše vyhnete velkým obloukem.



Správce souborů, kalendář a povinná výbava od Samsungu a Microsoftu V prostředí najdete základní aplikace pro organizaci času, přehledného správce souborů, e-mailové klienty, dva webové prohlížeče i fotogalerii. Z ní si můžete spuostit i videosoubory. Pokud nebudete chtít využívat hudební přehrávač Hudba Play, musíte si přehrávač od Samsungu stáhnout samostatně z Galaxy Apps. Jeho součástí je i přehledná volba zvukového ekvalizéru.

Při prvním připojení QWERTY klávesnice se hned dozvíte o DeXu Je však škoda, že nejde blíže upravit matici na displeji, do které je veškerý obsah naskládán. Ikony jsou s ohledem na velký displej a pozorovací vzdálenost tabletu až moc velké, jenže když se přepnete do DeXu, jsou zase ikonky až moc malé. Hodila by se jejich uživatelská úprava nebo alespoň jakási střední cesta. Vstup do DeXu najdete v horní liště, přepnutí trvá zhruba pět vteřin. Většina aplikací při přepnutí z normálního prostředí zachovává svůj stav, občas se nám ale stalo, že se aplikace ukončila.

Ukázky DeXu - Webový prohlížeč a Word, spousta oken zobrazených přes sebe V DeXu však můžete pohodlně pracovat s aplikacemi ve formě oken. Základní aplikace jsou optimalizované, takže je můžete dle libosti roztáhnout na celý displej, další optimalizované apky najdete na Galaxy Apps, není jich však mnoho. Pomoci si můžete experimentálním režimem DeX Lab, který dokáže zvětšit všechny aplikace, ne vždy se mu to ale úspěšně daří. Např. hra Hearthstone při zvětšení neustále informuje o tom, že na to není stavěna, a při svém prvním náběhu vždy spadne. Minimum her pak v DeXu vůbec nespustíte, Vainglory, jako jedna z mála pro DeX optimalizována je, PUBG Mobile a Fortnite běží parádně, avšak mimo DeX a bez podpory myši a klávesnice.

Alt+Tab otevře nabídku všech spuštěných aplikací, následuje výčet podporovaných aplikací v DeXu. Jejich počet od loňska moc nenarostl... Pokud máte otevřených oken do patnácti, běhá prostředí svižně, poté je však už vidět, že s dalšími aplikacemi už prostředí trochu zápasí. Klávesovou zkratkou Alt+Tab si můžete zobrazit všechny otevřená okna a pohodlně mezi nimi přepínat. Z pohledu kancelářské práce vám nejvíce bude scházet plnohodnotný kancelářský balík MS Office. Pokud se totiž nepřihlásíte k Office 365, můžete si dokumenty jen prohlížet, nikoliv editovat nebo vytvářet nové. Naštěstí si můžete bezplatně stáhnout alternativní kancelářský balík Hancom Office.

Fotoaparát Fotoaparát pouze do počtu. Samsung do tabletu integroval 13MPx hlavní fotoaparát na zadní straně s clonou f/1.9, který je však u větších tabletů spíše do počtu. Kvalita fotek je spíše průměrná, ovšem už s principu tak velkého zařízení s ním zřejmě nebudete fotit na dovolené. Mnohem reálnější využití je focení QR kódů nebo ofocování textů a jejich převod do elektronické podpory přes OCR.

Aplikace Fotoaparát je stejná jako na smartphonech, jen je vše patřičně zvětšeno První prvek je k dispozici v rámci rozšíření webového prohlížeče, aplikaci pro druhou zmiňovanou funkci musíte stáhnout z Galaxy Apps (např. od Adobe) či Google Play. Modul Bixby Vision můžete použít pro hodnocení zahraničních vín podle etiket, rozpoznávání turistických cílů nebo pro překlad toho, co vidíte, v reálném čase.

Skenování objektů, vín a překlad textů v reálném čase pomocí Bixby Vision funguje pouze na výšku displeje. Pokud budete objekty snímat na šířku displeje, nijak nepochodíte Na sluníčku je kvalita fotek slušná, s ubývajícím světlem jde ale kvalita fotek rychle dolů. A nepomůže ani vestavěný blesk. Nepřesvědčí vás ani výstupy z 8MPx selfie kamerky (f/1.9), byť jsou nepatrně lepší oproti hlavnímu fotoaparátu, ovšem kamerka má fixní ostření nikoliv autofocus. Selfie kamerku můžete využít u konferenčních hovorů, kde zase až tak nezáleží na obrazové kvalitě, která je stejně ovlivněna aktuální rychlostí internetového připojení. Ukázkové fotografie:



Snímky pořízené v interiéru, s úbytkem světla se pojí výraznější šum

Fotografie pořízené za jasného až polojasného počasí Fotoaplikace vypadá podobně jako u smartphonů, na výběr máte dokonce i několik fotorežimů včetně hyperloop, HDR, panorámat nebo režimu Pro, v němž navíc upravíte korekci expozice, ISO a vyvážení bílé. Natáčená videa mají maximální rozlišení UHD, v němž sice potažením do stran již rychle neaplikujete efekty, stále je však k dispozici obrazová stabilizace. Vzato kolem a kolem, mnohem pohodlněji a kvalitněji se vám bude fotit s vašim smartphonem. Videa pořízená tabletem jsou sice na první pohled koukatelná, tablet však často přeostřuje a samotná kompaktnost při natáčení se nevyhnutelně vytrácí. Ukázková videa:

Závěr V segmentu tabletů už toho není moc co vymyslet, a tak jsme rádi alespoň za to, že se nově můžete přepnout do režimu DeX. Práce v něm se hodně podobá desktopu, škoda jen, že je pro DeX stále poměrně málo optimalizovaných aplikací. A spouštění aplikací a her v kompatibilním režimu má své mouchy. Některé tituly stále varují o tom, že nemusí běžet na full screenu bez problémů, a to i přesto, že zaškrtnete tlačítko, že se varování nemá zobrazovat. A i přesto aplikace často padají a přes celý displej se automaticky otevírat nechtějí. Samsung Galaxy Tab S4 katalog |recenze rozměry a hmotnost: 249 × 163 × 7.1 mm, 483 g

displej: 10.5", dotykový Super AMOLED, 1 600 × 2 560, 288 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 7 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 835 (8× Kryo 280, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 81 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Tab S4 je dobrým doplňkem na cesty, pokud s sebou nechcete tahat, nebo vůbec nemáte, notebook. V tom případě je ale kryt s klávesnicí a myška nutností. Bez pouzdra je tablet tenkým a dobře přenositelným multimediálním centrem, jen si dejte pozor na S Pen, při testování jsme jej několikrát založili šikovně natolik, že jsme jej nemohli najít. A protože pro něj tablet nemá vlastní slot, vzdálení od pera nijak nedetekuje. Musíme pochválit i čtyři reproduktory od AKG s povedeným prostorovým efektem, který vás vtáhne „do děje“. Samsung však v segmentu tabletů bojuje s větrnými mlýny. Zájem o tablety každoročně více a více upadá, takže se z testovaného Tab S4 určitě bestseller nestane. Už jen kvůli koncové ceně (17 990 Kč Wi-Fi verze, 19 490 Kč LTE varianta), která tablet předurčuje do rukou zejména nadšenců a uživatelů, kteří pro S Pen najdou smysluplné využití (poznámky, kreslení, apod.). Přesto se jedná o jeden z nejvybavenějších tabletů na trhu, moc lepších s tak širokým polem působnosti na pultech obchodů nenajdete. A jak zhodnotit samotné psaní recenze na tabletu? Pokud budeme vycházet z pracovního nasazení na cestách, je čas psaní a tvorby článků zhruba o čtvrtinu, než kdybyste text psali na notebooku. Vaše ruce si musí zvyknout na menší klávesy a z toho pramenící zpočátku časté překlepy, které jdou i na vrub chybějícím českým popiskům u řádku s číslicemi. Při korekci článku jsme i docela často narazili na chybějící písmenka.

Fotografie vám na tabletu upraví i základní editor přímo od Samsungu, na výběr je spousta voleb a efektů Pokud však budete potřebovat ve vlaku či na hotelu napsat e-mail, kratší příspěvek na fórum, doplnit pár slidů do PowerPointové prezentace či dovyplňovat excelovské tabulky, vystačíte si s tabletem namísto dvoukilového (a to často i těžšího) notebooku. Bonusem jsou i funkční klávesové zkratky. Délka recenze je už na hraně komfortu při psaní, diplomovou práci na tabletu chtít tvořit rozhodně nebudete. A co se týká úprav fotografií do článku, každý si zřejmě najde tu svou oblíbenou aplikaci. Spoustu toho zvládne i základní Editor Pro od Samsungu, k němuž se doklikáte přes Galerii. Hlavní konkurenti: Samsung Galaxy Tab S3 T825 katalog | info rozměry a hmotnost: 237 × 169 × 6 mm, 434 g

displej: 9,7'', kapacitní Super AMOLED, 1 536 × 2 048, 264 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 820 (4× Kryo, 2,2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 7 (Nougat)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (3 840 × 2 160), blesk 75 %

vybavenost 1,2/6

výhodnost ?

žádanost cena: až Huawei Mediapad M5 10 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 259 × 172 × 7,3 mm, 498 g

displej: 10,8'', kapacitní IPS LCD, 2 560 × 1 600, 280 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 7 500 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 960 (8× Cortex-A73 + A53, 2,4 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 78 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Apple iPad Pro 9.7 128GB Wi-Fi katalog | preview | info rozměry a hmotnost: 240 × 170 × 6,1 mm, 437 g

displej: 9,7'', kapacitní IPS LCD, 1 536 × 2 048, 264 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: Lightning, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2

paměť: 128 GB, RAM: 2 048 MB, baterie: ? mAh

procesor: Apple A9 (2× Twister, 2,2 GHz, 14nm)

operační systém: Apple iOS 9

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 54 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: už se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz Verdikt: Špičkový tablet od Samsungu doplňuje užitečné Pero S Pen a volitelně i klávesnice. Počítač to sice není, ale z mobilního segmentu má k němu asi nejblíže ze všech. Dojem kazí vysoká prodejní cena. Plusy: velmi dobře čitelný 10,5" Super AMOLED displej s dostatečnou jemností

velmi kvalitní čtyři reproduktory v rozích s efektem prostorového audia

recenzi jsme napsali přímo na doplňkové QWERTY klávesnici připojené k tabletu, při používání webových aplikací nenarazíte na žádný problém

Slušný herní a výpočetní výkon, použitý starší Snapdragon 835 vlastně ani moc nevadí

pero S Pen nabízí jednodušší ovládání prostředí, psaní poznámek i kreslení

Režim DeX k dispozici přímo v tabletu - rozhraní vypadá hodně podobně jako na počítači Minusy: AKG reproduktory by mohly mít kvalitnější basovou složku

přídavná klávesnice píše natvrdo v QWERTY, nemá delete, popisky kláves s diakritikou ani podsvětlení, a musíte si ji zvlášť dokoupit

S Pen není bez klávesnice kam zastrčit a tak se bude „válet okolo“

pro někoho může být problém pořídit si nový tablet běžící na loňském čipsetu

chaotické spouštění aplikací a her v DeXu na fullscreen, zpomalení DeXu při větším počtu spuštěných aplikací (15+) - hodila by se větší RAM

vysoká koncová cena Wi-Fi i LTE varianty