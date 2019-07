RECENZE: Samsung Galaxy Tab S5e – Elegantní a výkonný. Chybí jen S Pen

Plusy Kovová konstrukce, tloušťka 5,5 mm

Skvělý Super AMOLED displej

Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI

Režim DeX přímo na tabletu

Čtyři reproduktory od AKG Minusy Špatně dostupná čtečka otisků

Na těle chybí 3,5mm jack (musíte použít redukci)

Horší citlivost na Wi-Fi

LTE verze pokulhává s aktualizacemi

Postrádáme pero S Pen ? 7 /10 Hodnocení

redakce Segment tabletu rok od roku klesá, což může být dáno absenci zajímavých modelů i postupně zvětšujícími se úhlopříčkami displejů u smartphonů. Samsung však vyřešil první zmiňovaný problém, a na trh dostat tenký kovový tablet Galaxy Tab S5e, který se může stát vašim domácím multimediálním centrem nebo pracovním tabletem na cesty. K obojímu má stejné předpoklady. Galaxy Tab S5e se v testu ukázal jako kompaktní a dobře použitelný multimediální tablet. Pochválit můžeme skvělý displej, slušný výkon dostačující na většinu her, výborný hudební výstup i dostatečnou výdrž na jedno nabití. Při pohledu na loňský Galaxy Tab S4 však leckomu může scházet výkonnější čipset a zejména podpora dotykového pera S Pen. A právě takový by mohl být budoucí Galaxy Tab S5, o jeho existenci se v kuloárech již pár týdnů šušká. Samsung však jeho existenci zatím oficiálně nepotvrdil. Samsung Galaxy Tab S5e 64GB LTE katalog |recenze rozměry a hmotnost: 245 × 160 × 5.5 mm, 400 g

displej: 10.5", dotykový Super AMOLED, 1 600 × 2 560, 288 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 7 040 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 670 (8× Kryo 360, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (3 840 × 2 160), autofocus 69 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Recenze Samsung Galaxy Tab S5e pokračuje v následující kapitole.

Design Tenký, kovový a elegantní, nemáme námitek! První co vás napadne, když tablet vezmete do ruky, je jeho neuvěřitelná tloušťka. Ta se zastavila na pěti a půl milimetrech, a tabletu dodává, nejen příjemný pocit z nošení, ale také šmrnc. Ještě když se k tomu přidá kovové unibody se zesvětlenými vývody antén na zadním krytu. Tablet je velmi dobře přenositelný, pokud jej dáte do tašky k notebooku nebo do batohu, ani nevíte, že tam tablet máte.

Samsung Galaxy Tab S5e jsme v redakci otestovali v černé barevné variantě Tabulkových 400 gramů v reálu, i díky tenkému profilu, vypadá na podstatně méně, což si ověříte i běžným používáním. Tablet dokážete v ruce držet několik hodin, aniž by vám poklesla zápěstí nebo aniž byste se cítili méně komfortně. Tab S5e má prémiový vzhled, který je poznat hned po vybalení z krabice, a jeho design nehyzdí otisky prstů v takové míře, jako např. na skleněném zadním krytu u loňského Galaxy Tab S4. Jistě, otisky prstů vidíte i na zádech Tab S5e, jedná se však spíše o zbytkovou vlhkost z dlaní, kterou jednou za čas odstraníte vlhčeným hadříkem.

Tablet má velmi tenký profil, do bočního rámu jsou vsazeny vývody antén, čtečka otisků prstů i čtyři reproduktory Tenké boční profily jsou hojně zaplněny doplňkovými prvky. Nejvýrazněji bok pravý, kde jsou umístěny dostatečně vystouplé regulátory hlasitosti a zamykací tlačítko sloučené se čtečkou otisků prstů. Výsledkem je zapuštěná ploška, kterou budete ze začátku na boku pokaždé hledat. Není to úplně ideální řešení, Samsung totiž čtečku utopil až příliš do útrob tabletu, alespoň, že displej probudíte dvojitým poklepáním na displej, a tlačítku se čtečkou se tak můžete úplně vyhnout.

Šuplík pro nanoSIM a microSD najdete na pravém boku, ten levý zase čeká připojení dokovací stanice či přídavné klávesnice Do níže umístěného šuplíčku vložíte microSD kartu a u LTE varianty i nanoSIM, která poslouží pro příjem mobilních dat a v nouzi i pro volání přes hlasitý odposlech nebo sluchátka. Protější dlouhá hrana disponuje POGO konektorem, do něhož zacvaknete doplňkovou klávesnici nebo dokovací stanici. Užší hrany nabídnou hned čtyři reproduktory, o jejichž „vyladění“ se postarala společnost AKG Acoustics.

Detaily - vývody antén na zadním krytu, USB-C, zadní a přední fotoaparát Kvalita zvukového podání je jedna z nejlepších, jakou jsme mohli slyšet linout se z tabletu. I přes své malé rozměry dokáží repráčky reprodukovat slušnou úroveň basů, středů i výšek, ještě podpořené režimem Dolby Atmos. I maximální hlasitost reproduktorů je překvapivě vysoká, poslech na nejvyšší hlasitost je až vyloženě nepříjemný, přesto vyšší úrovně nijak citelně nezhoršují kvalitu hudebního přednesu. Raději uším dopřejte odpočinek, a hlasitost snižte alespoň o dva až tři kroky, výstup si pak doladíte ekvalizérem.

Základní krabice je na náš vkus až moc vystlaná kartonem. Nedostalo se třeba ani na základní pecková sluchátka, což je s podivem, protože výrobce do tabletu přibalil redukci z USB-C na 3,5mm jack Spodní hrana tabletu však postrádá 3,5mm jack, pokud s sebou budete k tabletu nosit sluchátka, připojíte je do přibalené redukce z USB-C. Na druhou stranu je škoda, že Samsung v základu k tabletu nepřibalil žádná sluchátka, čekali jsme, že v krabici najdeme stejná AKG sluchátka jako u aktuálních topmodelů řady Galaxy S10. V krabici bohatě vystlané papírovými překážkami tak najdete mimo zmiňované redukce jen síťový adaptér Adaptive Fast Charging, USB-C kabel, rychlou uživatelskou příručku a špendlík.

Displej Špička ve své kategorii. Displej je spolu s designem a zvukem jednoznačným důvodem, proč tablet pořizovat. Samsung vsadil na 10,5" Super AMOLED s poměrem stran 16:10 a rozlišením 2 560 × 1 600 pix. Displej zabírá necelých 82 procent čelní strany a je obklopen černým rámečkem, který je „tak akorát“. Při běžném držení prstem nechtěně neklikáte na okrajové části displeje, rámeček ale také není nijak extrémně široký, má stejnou tloušťku na všech stranách, což působí příjemně i z pohledu designu.

Použitý 10,5" Super AMOLED je špičkový. Až na PWM regulaci s frekvencí 245 Hz mu nemáme co vytknout Stejně jako ostatní modely značky, i Tab S5e používá k regulaci jasu displeje PWM (Pulse-width modulation, v překladu Pulzně šířkovou modulaci). Zjednodušeně řečeno, když displej svítí na polovinu jasu, v rámci milisekund rychle přeblikává mezi zapnutým a vypnutým stavem. Pokud jas snížíte více, úseků s vypnutým jasem přibude, pokud jas zvýšíte, stavů s vypnutým jasem bude zase méně.

Displej má syté barvy, absolutní černou a velmi dobrou světelnost na přímém slunci. Odezva displeje na dotyky při hraní byla svižná Tento přístup však někomu nemusí vyhovovat a po delším používání tabletu mohou zejména citliví jedinci cítit u svých očí určitý diskomfort. V našem případě jsme žádné problémy nepocítili. Samotná frekvence blikání je při nastaveném jasu pod 100% okolo 245 Hz, přičemž jako o „bezpečné“ hranici se hovoří o frekvenci přesahující 250 Hz. K ověření jsme použili PWM Flicker Test.

Ovladače Androidu hledejte v dotykové podobě ve spodní liště, při překlopení prostředí na bok se překlápí i samotná lišta Automatika se velmi dobře stará o regulaci jasu, navíc se učí vaše preference a změny, které rychle děláte prostřednictvím jezdce v horní liště. Displejové režimy jsou čtyři, adaptivní obrazovka s líbivými barvami má protipól v základním režimu, který směřuje spíše do šedé. Oba tyto režimy vsází na přirozenější reprodukci barev. Mezi režimem Kino a Fotografie jsou rozdíly nepatrné. Zvykl jsem si adaptivní režim, a to proto, že v něm jako v jediném můžete upravit i teplotu bílé a také jednotlivé odstíny červené, zelené a modré.

Světlý a tmavý režim, displejové režim, volba odstínů RGB, filtr modrého světla a výběr stylu a velikosti fontu Filtr modrého světla se bude hodit při práci v noci, z další nabídky pro úpravu zobrazení je k dispozici volba velikosti a stylu fontu, zvětšení systémových součástí nebo prohození pozice zpětné šipky či výměna ovladačů za dotyková gesta. Prvním krokem by však měla být „povinná“ aktivace Nočního režimu, který místo hojně využívané bílé na pozadí všech podnabídek přepne na černou, čímž ulevíte svým očím a baterie vám za to poděkuje. Režim Always On bohužel chybí.

Nastavení zvětšení prostředí a systémových ovladačů Displej má povedené pozorovací úhly, rychlou odezvu na dotyky, absolutní černou a výbornou čitelnost na slunci. Ta však naráží na vyšší odrazivost slunce, takže barvy někdy vypadají jako vymyté. Na druhou stranu, noční sledování temných scén seriálů na tabletu má své nezapomenutelné kouzlo. Jen počítejte s černými pruhy, který se zobrazí nad a pod videem, pokud si nespouštíte video ve formátu 16:10. Přiblížit video, a zbavit se tak pruhů, v nativní aplikaci nejde, musíte jej přehrávat v jiných aplikacích, např. ve VLC či u Netflixu, který je v tabletu od výroby předinstalován.

Hardware Nedostal nejvýkonnější Snapdragon. Pokud od tabletu očekáváte ten nejmodernější čipset, dále už nečtěte... a teď vážně. Při běžném používání, tedy pokud si nespustíte Antutu nebo Fortnite, zřejmě ani nepřijdete na to, že v tabletu není Snapdragon 855 ale Snapdragon 670. Osmijádrový čipset s jádry Kryo 360 taktovanými na 1,7 a 2 GHz zvládá všechny úlohy s přehledem. Grafický čip Adreno 616 doplňuje 4GB LPDDR4X RAM, což se prakticky rovná loňskému tabletovému maximum. A právě toto symbolizuje písmo „e“ v názvu tabletu.

Výsledek v benchmarku Antutu je spíše zklamáním, na druhou stranu jsme nenarazili na žádné zásadní výkonové bariéry... Při hraní her a používání aplikací jsme nepozorovali žádné zdlouhavé načítání, tablet je pro každodenní využívání vybaven velmi slušně, odezva systému je velmi dobrá a nedočkali jsme ani žádných výrazných lagů ani zamrznutí systému. A to ani při náročném multitaskingu s větším počtem aplikací spuštěných na pozadí. Psaní e-mailů, dokumentů, prohlížení webu - to vše tablet zvládá na výbornou. Nedostatky použitého čipsetu zjistíte zejména u dvou titulů.



...ale třeba grafická kvalita Fortnitu - to byla jedna velká bída. PUBG byl koukatelnější a daleko lépe hratelný Že se ve výkonovém žebříčku neumístíte moc vysoko, vám oznámí benchmark Antutu (153 884 bodů), a Fortnite rozjede pouze na nejnižší detaily s 30 FPS. Kostičkovaná podívaná na tabletu nevypadá moc poutavě, takový Fortnite mě vyloženě vůbec nebavil. Na druhou stranu PUBG mělo kvalitnější grafiku, plynulou hratelnost bez záseků měl i Asphalt 9 nebo Hearthstone. Na mobilní hraní tedy tablet doporučit můžeme, u některých titulů ale počítejte s nižší grafickou kvalitou, která je vynucená použitým čipsetem.

Hearthstone v běžném režimu a nepovedený start. Za dobu testování hra nesprávně naběhla jen dvakrát, takže to přikládáme spíše na vrub jejím vývojářům Při běžném používání tabletu je v RAM volných 1,5 - 1,8 GB, a to i při 24hodinovém průměru, pro běžné používání je to kapacita dostačující. Na rezervy narazíte jen v režimu DeX, který si můžete pustit přímo v tabletu. Pokud budete mít najednou otevřených více aplikací a budete přecházet rychle z jedné do druhé, všimnete si o něco výraznějšího zpomalení systému. Při náročném pracovním zatížení v DeXu zde rezervy jsou, jinak si s tabletem bohatě vystačíte.

Péče o zařízení, správa RAM a zabezpečení Úložiště má kapacitu 64 GB, volných je zhruba 48 GB, což je i na multimediální vyžití dost slušný prostor. Navíc jej můžete rozšířit microSD kartami, příp. do repertoáru zařadit miniaturní SSD disk Samsung T5. Úložný prostor není problém i s ohledem na možné přesouvání aplikací a her na paměťovou kartu, byť ne vždy byl přesun paměťově efektivní. Vyzkoušeli jsme: Samsung Portable SSD T5: 500 GB pro smartphone i počítač Čtečka otisků prstů na boku nám k srdci moc nepřirostla, funguje sice i při vypnutém displeji, ovšem odemknutí ji trvá poměrně dlouho. Daleko rychlejší odemknutí docílíte dvojím poklepáním na displej, a následným přiložením prstu na čtečku.Ta má ještě dvě vady na kráse, často na první pokus neodemyká a je v těle tabletu dost utopená. Skenování obličeje je méně zabezpečenou alternativou, u Tab S5e by se lépe než kde jinde hodil skener oční duhovky, ten však z plánů Samsungu zřejmě již nadobro zmizel.

Registrace nového otisku prstu, veškeré dostupné možnosti konektivity, Funkce Call & Message Continuity v nabídce prozatím chybí Konektivita tabletu byla velkým tématem již krátce po uvedení na trh. Hovořilo se o tzv. antennagate, resp. o „death gripu“, tj. úchopu, který utlumí příjem signálu Wi-Fi. U testovacího kusu jsme si při používání tabletu v režimu na šířku kolísání signálu skutečně všimli, což však nebránilo v běžné datové komunikaci, a to ani při online hraní. Samsung pro tablet následně vydal FW update U1ASF1, který původní výpadky signálu částečně opravil. Jediným viditelným nedostatkem je slabší citlivost na Wi-Fi ve větší vzdálenosti od routeru. Tam kde má Note 9 dvě, místy až tři čárky, má Tab S5e většinou jen čárku jednu.

Mezi doplňkové příslušenství patří tento stojánek sloužený s dokovací stanicí V případě LTE varianty můžete k přístupu na internet použít i mobilní sítě z vložené nanoSIM, kterou můžete využít i pro obsluhu volání (hlasitý reproduktor nebo BT sluchátko) či k psaní textovek. Je třeba říci, že obojí je u tak velkého modelu spíše jen nouzovým řešením, pokud se vám na cestách neočekávaně vybije smartphone. V rámci konektivity můžeme čekat i Wi-Fi Direct, Bluetooth nebo kabelové spojení přes USB-C (USB 3.1). Užitečná funkce Call & Message Continuity nám však v tabletu chyběla. Podle našich informací je funkce zatím dostupná jen u Wi-Fi verze, pro LTE model má dorazit s brzkou aktualizací.

Na cesty se zase může hodit pouzdro s přídavnou klávesnicí V rámci volitelného příslušenství se pro tablet nabízí dokovací stojánek (1 299 Kč) sloužící k nabíjení a pohodlnému sledování filmů či pouzdro s přídavnou QWERTY klávesnici (2 890 Kč), které tablet přemění v Android „počítač“ na cesty. Klávesnice při svém zavření navíc chrání displej před poškozením. Do tenkého těla se výrobci podařilo dostat 7 040 mAh baterii, byť udávaná 14,5hodinová doba používání se zcela jasně váže k laboratorním podmínkám. V praxi jsme mohli s tabletem pracovat v součtu lehce přes 10 hodin, ale samozřejmě záleží na tom, co s tabletem děláte.

Správce baterie a funkce Digitální pohoda, která ohlídá čas strávený v jednotlivých aplikacích V případně opravdu náročného používání nám baterie vydržela celý den, nesmíte však mít jas displeje na maximu. Ten je totiž velmi výrazným žroutem energie, při občasném využívání si výdrž rozložíte hned na několik dní, v zamknutém stavu se navíc tablet vybíjí jen minimálně. Výdrž mi subjektivně přišla nepatrně lepší, než u loňského Tab S4 se 7 300mAh akumulátorem. Z nuly na sto se tablet dobije za zhruba dvě a půl hodiny, a do přes přibalený adaptér Adaptive Fast Charging.

Software Updaty jsou rychlejší u Wi-Fi varianty. V tabletu je, jakožto u prvního tabletu od Samsungu, přímo od výroby připraven Android 9.0 s nadstavbou OneUI 1.1. Pokud si v nastavení omezíte animace, bude prostředí dostatečně svižné bez jakýchkoliv zaškobrtnutí. Prostředí je stejné jako u řady Galaxy S10, jen pracujete na daleko větší ploše, úplně navíc je pak jen režim DeX, který si spustíte přímo na zařízení.



Do režimu DeX se můžete přepnout přímo v tabletu, a to pomocí přepínače v horní liště Škoda jen, že u něj nevidíme žádné viditelné vylepšení, aplikací optimalizovaných pro DeX je stále málo, a experimentální funkce DeX Labs si ne vždy umí poradit se zvětšením oken na full screen. Pro MS Office budete navíc v DeXu potřebovat samostatnou licenci, jinak si žádné nové kancelářské dokumenty nevytvoříte ani neupravíte.



A takto vypadá základní prostředí - Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI Součástí systému je funkce Digitální pohoda, která hlídá čas strávený u jednotlivých aplikací a her. V tabletu můžete nakonfigurovat několik na sobě nezávislých účtů, mimo hlavního administrátorského můžete vytvořit prostor pro další uživatele či vytvořit profil hosta na zkoušku. Tablet tak můžete sdílet v domácnosti, a každý na něm bude mít svůj vlastní soukromý prostor zabezpečený třeba otiskem prstu.



Systémový dětský režim má spoustu možností a také poměrně velký počet dětských aplikací a her ke stažení Samsung myslel i na systémový dětský režim (v horní liště nešikovně označen jako Dětský Dům), takže nemusíte z Google Play stahovat aplikace, které nativní dětský režim jen suplují. Dětem můžete omezit denní dobu hraní v pracovních dnech a o víkendech, sledovat statistiky využívání, kresby, kontakty dětí na jiná čísla nebo jim stáhnout aplikace z dětského Galaxy Storu. Příp. můžete dětem delegovat spuštění aplikací z „dospělácké“ části Androidu.



Zdrojem aplikací bude Galaxy Apps a Google Play, kde nás po prvním přihlášení přivítaly tyto „ballot screeny“ pro volbu vyhledávacího enginu a webového prohlížeče V prostředí si bohužel nejde upravit hustotu mřížky a nedostalo se ani na schémata, takže základní schéma si maximálně změníte aktivací tmavého režimu, který všechny bílé podnabídky přebarví do černa. Horní výsuvná lišta nabídne užitečné zástupce rychlého spuštění, aplikace můžete mít spuštěné až dvě najednou a mezi nimi přesunovat textový a obrazový obsah. Hlavní nabídka aplikací nabídne povinné položky od Googlu a poté základní aplikace pro organizaci času. Zbylý obsah si můžete stáhnout z Galaxy Storu nebo z Google Play.



Multidisplej, víceuživatelský režim, zástupci v horní liště a výběr z aplikační výbavy od Samsungu Klávesnice se nám poměrně dobře ovládala v režimu na výšku displeje, a to i přesto, že chybí i tak základní věc, jako vibrační odezva. Na šířku už se budete palci dost natahovat a nebo „datlovat“ ukazovákem, bude-li mít tablet položený na stole.

A několik screenshotů prostředí v režimu na výšku displeje Prohlížení webu je v prohlížeči od Samsungu bezproblémové, můžete rychle přecházet mezi záložkami nebo mít přes Samsung účet synchronizované aktuálně prohlížené webové stránky. Na tabletu se dobře čtou i elektronické knihy, raději však volte přiblížení jednotlivých stránek. Pokud si stránku zobrazíte přes celý displej, a to ještě s širokými okraji okolo textu, může být písmo už dost titěrné.

Fotoaparát Slunce je protivník i přítel zároveň. Fotoaparát u tabletů nikdy není stěžejní funkcí, je většinou „jen do počtu“. A to platí i u Tab S5e. Na zádech se v rohu krčí pouze jeden 13MPx snímač (1/3.4") se světelností F2.0 a s 80° úhlem záběru. Selfie kamerka s 8MPx rozlišením má stejnou světelnost i úhel záběru, jen použitý snímač má rozměry 1/4.0".

Uživatelské rozhraní fotoaparátu K focení se dostanete přímo ze zamykací obrazovky. Layout fotoaparátu je lehce přepracován. Rychlé dostupné volby máte k dispozici v horní části displeje, v té spodní pak procházíte mezi fotorežimy. Pravá část displeje je vyhrazena spouštím a přepínačům mezi předním a zadním fotoaparátem. Fotoaparát si při focení pomáhá umělou inteligencí, režim HDR je nastaven na automatiku, bohužel si nijak neupravíte rozlišení pořizovaných fotografií. Pouze u videí, jejichž maximem je UHD s 30 fps. Stabilizace při natáčení není k dispozici.

Nastavení fotoaparátu, v němž si však upravíte maximálně rozlišení videa, nikoliv fotografií Tak trochu navíc je i dvojnásobné přiblížení, záhy však zjistíte, že se jedná pouze o digitální „kostičkovaný“ zoom. A jak tedy tablet fotí? Slunce je pro něj oboustrannou mincí, dostatek světla je pro kvalitní fotky sice potřeba, ostré slunce ale má často za následek přepálení scén, s nímž se nepopere ani automatika. V interiérech zase na větší míře šumu poznáte, že snímač by potřeboval o něco více světla. Kvalita přední kamerky je pro videovolání dostačující, kvalitnější selfíčka si však pořídíte i z mobilu střední třídy. Ukázkové fotografie:

Dvojnásobné digitální přiblížení v praxi

Fotografie pořízení za ostrého sluníčka

Fotografie pořízené v interiéru

Ukázková selfie Ukázkové videa: