RECENZE: Samsung Galaxy Tab S6 je špička mezi Androidy. S Pen odpočívá na zádech

Plusy Snapdragon 855 a 6GB RAM

Čtyři reproduktory od AKG

Špičkový Super AMOLED displej

Dotykové pero S Pen s Air Gestures

Příjemně tenké a kompaktní kovové tělo Minusy Stylus na zádech dost vyčnívá

V základní krabici chybí sluchátka

Hodilo by se rychlejší nabíjení

Postrádáme vibrační odezvu

Vyšší koncová cena ? 8 /10 Hodnocení

redakce Samsung letos do prodeje uvedl již jeden „eskový“ tablet, Galaxy Tab S5e. Už ze samotného označení jsme však očekávali, že zlatý hřeb letošní tabletové linie Galaxy teprve přijde. A dočkali jsme se. Samsung však přeskočil číslici pět a novinku rovnou označil jako Galaxy Tab S6, prý aby se uživatelům nepletly případné tablety Tab S5 a Tab S5e. Novinka je přitom přímým nástupcem loňského Tab S4, a čekat může maximální výbavu včetně pera S Pen. Samsung ve svém portfoliu vyplnil díru, která vznikla po zahájení prodejů Galaxy Tab S5e. Testovaný tablet se ukázal jako skvěle vybavený model pro práci i pro zábavu. Jeho cílová skupina je sice poměrně malá, ale zato vytrvalá. Kdo si u tabletů řady Galaxy Tab S navykl na stylus a stávající model mu již dosluhuje, má konečně k dispozici výkonného nástupce. Pokud vám bude stačit podobně tenké kovové tělo bez stylusu a ne až tak špičkový hardware, můžete při pořízení Galaxy Tab S5e ušetřit pěkných pár tisíc. Na druhou stranu, Galaxy Tab S6 ve sféře Androidů prakticky nemá žádnou přímou konkurenci. Samsung Galaxy Tab S6 katalog |recenze rozměry a hmotnost: 245 × 160 × 5.7 mm, 420 g

displej: 10.5", kapacitní AMOLED, 1 600 × 2 560, 288 PPI

sítě: GSM, WCDMA, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 7 040 mAh

procesor: Samsung Exynos 9825 (8× Cortex-A76 + A55, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus 66 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Celou recenzi Samsung Galaxy Tab S6 si přečtěte na následujících listech.

Design Kovový a příjemně tenký. Samsung Galaxy Tab S6 se přiučil u Galaxy Tab S5e, a tak se nám do rukou dostat extrémně tenký (tloušťka tabletu je pouhých 5,7 mm!) celokovový tablet, který se velmi dobře přenáší a používá. Hmotnost 420 gramů je sice znát, ovšem rozprostřená do těla s desetipalcovým displejem, vám váha tabletu nepřijde až tak vysoká. Oceňujeme zejména přechod od skleněné zádi u Galaxy Tab S4 k hliníku, protože sklo působilo daleko křehčím dojmem než bytelný kov.

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 nám dorazil v šedé barevné variantě, alternativně je na českém trhu k dispozici i modrá barevná verze Dílenské zpracování tabletu je na výbornou, v ruce působí bytelně a také s určitým puncem luxusu, kovová záď navíc při používání tabletu příjemně chladí. Všimnete si na ni ale jednoho zcela nestandardního prvku - dotykového pera S Pen, které se k zádům přichytí magneticky a ve svém „loži“ se současně bezdrátové dobíjí. Samsung tímto sice mohl zachovat slušnou kapacitu baterie, na druhou stranu si budete často klást otázku „kam s ním“. Nebýt pera na zádech, vešel by se tablet úplně kamkoliv. Tahat stylus pořád s sebou vás však nikdo nenutí...

Stylus S Pen je netradičně magneticky přichycen k zádi, kde se i bezdrátově dobíjí. Díky stylusu na zádech tablet na rovném povrchu nikdy neleží úplně rovně, na druhou stranu je rychlé dostupný za každé situace. Stačí sáhnout na záda. Magnet na zádech je silný tak akorát, takže pero samovolně nevypadne, ani když tabletem silně zatřesete. Pokud však zády někde zády zavadíte, pero se od kovového těla vcelku ochotně odpojí. Doporučujeme zapnout si upozornění při vzdálení tabletu od pera S Pen, může se stát, že vám to jednou zachrání „šikovně založený“ stylus, který byste jinak už nedohledali.

Vůbec poprvé se u tabletů od Samsungu objevuje duální fotoaparát, který nepatrně vystupuje nad okolní povrch Již po pár dnech jsme si ale zvykli na nově objevenou pozici stylusu. Levý bok je totiž osazen magnety, které u POGO konektoru přidržují přídavnou QWERTY klávesnici (není součástí balení), která sice nabídnetouchpad a dobře ovladatelné klávesy, které však nejsou podsvětlené. A do stejného místa můžete přichytit i stylus. Jen s tím rozdílem, že se nebude nabíjet. Na zadní straně je dále umístěn duální fotoaparát, což u tabletů od Samsungu vidíme vůbec poprvé. Hlavnímu 13MPx snímači (F2.0) vypomáhá 5MPx ultraširokoúhlý objektiv se světelností F2.2. Selfie kamerka nad displejem je pak osmimegapixelová (F2.0).

Vrchní a spodní část zdobí graficky zajímavě ztvárněné vývody antén. Na užších bočních hranách najdete hned čtyři reproduktory s brandingem AKG Druhou delší hranu tabletu zaplnily regulátory hlasitosti a zamykací klávesa, s jistým, byť už trochu hlasitým, zdvihem. Testujeme LTE variantu, takže do oboustranného bočního šuplíčku můžete vložit spolu s až 1TB microSD kartou i nanoSIM kartu. A tu využijete, jak pro mobilní data, tak pro případná volání skrz hlasitý reproduktor. Na bocích naleznete dva mikrofony, které mimo obsluhy hovorů nahrávají zvuk při natáčení videí.

Stylus se tentokrát svými rozměry výrazně přibližuje běžně propisce, je jen trochu útlejší. Pokud nebudete potřebovat ovládání stylusem na dálku, našli jsme pro vás o něco lepší pozici pro přenášení - a to na levém boku Užší hrany tabletu jsou obsazeny hned čtyřmi reproduktory, pod jejichž vyladění se postarala společnost AKG Audio. Repráčky hrají, na svou velikost, velmi kvalitně, při přetočení tabletu si navzájem předávají levý a pravý kanál, a navíc můžete zvukový výstup obohatit efektem prostorového audia Dolby Atmos. Nejen u hudby, ale i u her.

Tablet je opravdu extrémně tenký. Tak trochu „čárou přes rozpočet“ je jen vyčnívající stylus S Pen Sluchátkový jack však bohužel chybí, do tenkého těla se nevešel. Samsung do základní krabice nepřibalil USB-C sluchátka ani redukci na jack. Pokud budete chtít poslouchat hudbu do kabelových sluchátek, budete si jedno z toho muset dokoupit. A to platí i dvou krytech, flipové skládací pouzdro vychází na 1 699 Kč, kryt s klávesnicí stojí dokonce 4 500 Kč! A to už je poměrně dost výrazná investice navíc k základní pořizovací ceně tabletu.

Dva nejdůležitější dokoupitelné kryty pro Galaxy Tab S6 - flipový kryt, který napolohujete do dvou úrovní stojánku či pouzdro s QWERTY klávesnicí a touchpadem ve stylu Microsoft Surtface. Na cestách vám obaly umožní lépe pracovat a ještě ochrání displej, pouzdro s klávesnicí je však na klíně zcela nepoužitelné, stůl je nutností V základní krabici najdete spolu s tabletem S Pen v identické barvě, dále pak základní 15W síťový adaptér, USB-C kabel, vyměnitelné hroty pro S Pen a špendlík pro vytažení bočního šuplíku.

Přímé srovnání loňského Galaxy Tab S4 a letošního Galaxy Tab S6, porovnali jsme i stylusy a kryty s QWERTY klávesnicí. Vhodnější k práci je pero u Tab S6, daleko lépe „použitelnější“ pouzdro s klávesnicí však má Tab S4. A vlastně ani nevadí chybějící touchpad A jak si tablet stojí při přímém porovnání s loňským Tab S4? Ve prospěch nového modelu hrají rozměry, tablet je tenčí a kompaktnější, jeho půdorys je o něco menší než u rok starého předchůdce. Ze spodní hrany sice zmizel 3,5mm jack, ale stylus S Pen vypadá výrazně „dospěleji“. Praktičtější nám však přišel jednodílný obal s klávesnicí pro Tab S4, s nímž jste mohli pracovat i na klíně. To je u Galaxy Tab S6 utopie, navíc to není na nějaké časté vytahování s obalu, protože zadní stranu krytu musíte k tělu přilepit.

Displej Špičkový AMOLED s rámečky „tak akorát“. Galaxy Tab S6 je osazen 10,5" Super AMOLED displejem, který je jedním slovem špičkový. Panel má poměr stran 16:10 a rozlišení WQXGA, kvalitativně odpovídá smartphonové řadě Galaxy S10. Jemnost displeje 287 ppi je při běžné pozorovací vzdálenosti více než dostatečná, displej se může opřít o syté barevné odstíny, absolutní černou a velmi dobrou čitelnost na přímém slunci.

Samsung u tabletu vsadil na 10.5" AMOLED s rozlišením 2 560 × 1 600 pix O nastavení jasu displeje na maximum se stará adaptivní režim, jas displeje však můžete přímo z horní lišty přepnout na ruční ovládání a korigovat si jej dle potřeby. Samsung se Galaxy Tab S6 pyšní certifikací HDR10+, která se vůbec poprvé objevuje u tabletů. Technologie slouží ke specifickému dynamickému mapování barevných tónu podle zobrazených scén. Tablet je tedy připraven na ještě kvalitnější HDR videa, zejména s ohledem na živé barvy a detaily v přesvětlených a zastíněných scénách.

Tablet má okolo displeje černý rámeček jednotné tloušťky, takže při běžném držení prsty nijak nezasahujete do dotykové plochy, tmavý systémový režim zvládne uspořit poměrně dost baterie Barvy tabletu jsou syté, může za ně Živý obrazový režim, který si ale někdy trochu vymýšlí. Znáte to, tráva je zelenějším, obloha modřejší... Uživatelsky si však můžete doupravit teplotu bílé barvy či intenzitu červené, modré a zelené. Z našeho pohledu byl základní Živý režim vyvážený, ale každý si zde s barvami může dost výrazně pohrát. Pokud experimentovat nechcete, je zde ještě Přirozený režim, který zobrazuje reálné odstíny barev, které tolik nebijí do očí. Každý z displejových režimů má ale něco do sebe.

Volba displejových režimů, úprava softwarových ovladačů a další položky v Nastavení - Zobrazení V noci se bude hodit Filtr modrého světla, který se může aktivovat automaticky, a to hned v několika úrovních. V noci tak s tabletem můžete vcelku pohodlně pracovat, ještě když si nastavíte šedý režim přes systémovou součást Digitální pohoda. Automatika se s jasem displejem pere velmi dobře, vadilo nám snad jen to, že při hraní na šířku často snímač obklopíte dlaní, takže se jas ztlumí na minimum. Zhasínání displeje po nastaveném intervalu eliminujete nastavením Inteligentního pohotovostní režim, který se nachází v nabídce Rozšířené funkce.

Super AMOLED displej spolupracuje s přiloženým perem S Pen na výbornou. K přesnosti dotyku, vyhodnocování intenzity ani s reakční dobou stylusu nebyly žádné problémy Součástí displeje je dotyková vrstva od Wacomu, která detekuje přiblížení hrotu pera na cca 2 cm od displejem Bez dotyku pera tak můžete nahlížet do složek s fotografiemi v galerii, na časovou osu videa nebo bezdotykově posouvat stránky ve webovém prohlížeči. A dotykem můžete samozřejmě displej ovládat místo dotyků, psát na klávesnici nebo kreslit. Rozeznáváno je až 4 096 úrovní tlaku, samozřejmě však závisí na konkrétních aplikacích. Ve spoustě z nich můžete základní tloušťku pera nastavit ještě před kreslením a podle úrovně tlaku je čára tenčí nebo širší.

Stylus můžete magneticky přichytit i k levému boku tabletu Vůbec poprvé se u tabletů Samsungu objevuje čtečka otisků zabudovaná v displeji. Jedná se o optickou čtečku, kterou svou rychlostí nedosahuje na čtečku ultrazvukovou, přesnost vyhodnocování je však slušná. Od problémů u Galaxy A50 je čtečka na hony vzdálená, i když občas si dokáže vybrat slabší chvilku, takže prst není rozpoznán, ať děláte, co děláte. Oceňujeme však to, že se logotyp čtečky otáčí spolu s orientací displeje. Pokud prst nasnímáte v režimu na výšku, bude čtečka stejně dobře fungovat i v režimu na šířku. Optický senzor má dostatečné rozměry na obě strany, prst podsvětluje trávníkově zelenou a nevadí mu ani aktivní Filtr modrého světla.

Hardware První Samsung v Evropě se Snapdragonem 855. Samsung u top smartphonů v Evropě vždy vsází na své top-čipsety řady Exynos. U tabletů však bariéry opadly, takže máme tu čest s prvním evropským Samsungem postaveným na Snapdragonu 855. Výkon čipsetu je špičkový, to je bez debat. V Antutu (ještě před úpravou metodiky) tablet získal 366 tisíc bodů. A když k tomu připočteme 6GB RAM a 128GB paměť, jsou hardwarové zdroje zcela dostatečné. Varianta s 256GB úložištěm a 8GB RAM pro český trh není určena.

AnTuTu, AndroBench a CPU-Z V operační paměti zbývá při běžném používání zhruba 1,5GB paměti, pokud odečteme systémovou ROM, máte v tabletu k dispozici přes 100 GB volného prostoru, který si můžete ještě navýšit microSD kartami o rovný 1 TB! Interní paměť v tabletu použitá je typu UFS 3.0, což pocítíte zejména při rychlém načítání při spouštění her nebo při načítání herních lokací.

Testované hry běžely bez sebemenších problémů - Real Racing 3, Darkness Rises, PUBG (na nejvyšší detaily) a Hearthstone O kvalitní grafické provedení se stará grafický adaptér Adreno 640, který neměl problém s PUBG na maximální kvalitu ani s dalšími testovanými hrami. Výborný výpočetní výkon doplňuje výrazný hudební podkres, který vás doslova vtáhne do děje. Výsledky benchmarku Antutu 7.2.3: CPU: 114 824 bodů

114 824 bodů GPU: 157 432 bodů

157 432 bodů UX: 78 830 bodů

78 830 bodů MEM: 15 005 bodů

15 005 bodů Celkem: 366 091

















Senzorová výbava je taktéž dosti bohatá. Akcelerometr vám umožní hraní závodních her pohybem tabletu do stran, gyroskop zase u některých her při otočení displeje směrem dolů vypne podsvícení. Dále je výbavě připraven geomagnetický senzor, světelný RGB snímač a hallův senzor.

Průměrné využití RAM v rámci celodenního používání tabletu - rezervy jsou dostatečné Kabelová konektivita se týká pouze konektoru USB-C, do něhož můžete přes redukci (např. ze základní krabice Galaxy S10) připojit externí USB klávesnici, myš nebo flash disk. Konektor s přibaleným kabelem využijete při pomalejších datových přenosech s počítačem (režim Tablet, Mass Storage se nekoná), příp. při připojení k DeXu. Galaxy Tab S6 zvládá dva ze tří dostupných způsobů - po připojení DeX kabelu můžete DeX zobrazit třeba na televizi, příp. nechybí přepnutí do DeXu přímo v tabletu. Jen v aplikaci DeX for PC zatím Tab S6 není rozpoznán, ale třeba to napraví budoucí aktualizace aplikace.

Sekce Péče o zařízení se stará o RAM, úložiště, baterii a o zabezpečení. Digitální pohoda zase hlídá, jak dlouho používáte jednotlivé aplikace Bezdrátová konektivita tabletu se točí okolo Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Bluetooth 5.0, díky vložené nanoSIM můžete vytvořit mobilní hotspot. NFC chybí, ovšem v tabletu by zřejmě nenašlo moc využití, zdánlivě absentuje i funkce Call & Message Continuity, přejmenovala se však na Volání a zprávy na dal. zař., kterou musíte dohledat v nastavení. Stačí se přihlásit pod Samsung účtem, a pokud bude tablet na Wi-Fi, budou na něj „kopírovány“ příchozí hovory a SMSky směřující na váš smartphone.

Funkce Call & Message Continuity se u tabletu přejmenovala, na Tab S6 můžete hovory směřované na váš smartphone nejen přijímat, ale také přímo vytáčet nebo odesílat SMS zprávy Protože u dříve testovaného Galaxy Tab S5e jsem zaznamenal horší citlivost na Wi-Fi, byl jsem zvědavý, zda se stejná situace bude opakovat i u Tab S6 s podobnou konstrukcí. A musím potvrdit, že citlivost na Wi-Fi je na tom daleko lépe. I ve větší vzdálenosti od APčka se mi nestalo, že by mi spadla online hra nebo se nenačetla webová stránka, což se u Tab S5e občas stávalo... Přes Wi-Fi lze navíc prostřednictvím funkce Smart View zrcadlit displej tabletu na televizi od Samsungu a to ve Full HD s 30 fps.

Bluetooth pero S Pen se může opřít o vcelku rozměrné akční tlačítko Přes Bluetooth je s tabletem spojeno i pero S Pen, které se funkcemi inspirovalo u řady Galaxy Note10. Stylus svými rozměry připomíná běžnou propisku, byť trochu útlejší postavy. Na jedné straně je připraveno akční tlačítko, na straně druhé pak ploška pro bezdrátové nabíjení. Samsung kapacitu baterie v peru neprozradil, víme jen to, že v pohotovostním režimu vydrží až 10 hodin na jedno nabití. Jakmile jsem jej měl půl dne mimo tablet, byla kapacita na hodnotě 70 %. Při běžném používání ale při nacvaknutí pera na záda vždy na displeji svítilo potvrzení 100% kapacity baterie.



Tablet vás hlídá, abyste stylus nikde nenechali, po jeho připojení se dozvíte zbývající kapacitu jeho baterie. Funkce Bezdotykový náhled vám prozradí, jaká Air Gestures u dané aplikace fungují, třeba na domovské obrazovce ale vůbec nepochodíte Perem můžete tablet na dálku odemykat, použít jej jako dálkovou spoušť nebo známými gesty Air Gestures z Galaxy Note10 na dálku ovládat jednotlivé aplikace. Gesta fungují ve fotoaparátu nebo třeba ve webovém prohlížeči, jak konkrétně stylus využít, vám napoví sám tablet. Stačí hrotem namířit na plovoucí ikonu Bezdotykového příkazu. V tabletu je k dispozici poslední verze softwarové nadstavby pro S Pen, takže můžete perem kreslit do hledáčku, psát po screenhostech, črtat animované zprávy, stylus využít jako lupu nebo čmárat přímo do kalendáře. Funkce jsou intuitivní a rychle si na ně zvyknete, nechybí k nim samozřejmě ani rychlá nápověda.

Stylus má nepřeberné množství funkcí, čekejte prakticky to stejné, co zvládá Galaxy Note10. Texty můžete psát rozpoznáváním znaků (ano funguje i škrtnutí = smazání), nebo můžete do PDF vpisovat poznámky a přidávat podpisy. A to přímo v systému bez doinstalace aplikací třetích stran Zvukové podání je na tabletu špičkové. O hudební kulisu se starají čtyři reproduktory od AKG, které hrají v režimu sterea. Při přetočení tabletu na bok se mění i kanály přiřazené jednotlivým reproduktorům. A kvalita se ještě zvýší, když si vyberete vhodné nastavení ekvalizéru nebo aktivujete režim Dolby Atmos. Maximální hlasitost je více než dostatečná, takže ozvučí i větší místnost. Součástí hudebního přednesu jsou i slušné basy, což běžně u reproduktorů používaných v telefonech a tabletech neříkáme. Reprodukce hudby je subjektivně kvalitnější, než u Tab S5e, testovaný tablet se rozhodně nemá za co stydět - hraje skvěle.

Režim Dolby Atmos je k dispozici i při hraní her, přehrávač hudby a přednastavené ekvalizéry. Vlastní ekvalizér si můžete upravit podle sebe Velmi kvalitní je i hudební poslech ve sluchátkách, byť přibalena žádné nedostanete. Díky chybějícímu jacku musíte dokoupit redukci (fungovat bude ale jen ta od Samsungu) nebo rovnou USB-C sluchátka. My jsme si poslech vyzkoušeli u AKG sluchátek, která Samsung přibaluje k modelu Galaxy Note10. Pochválit musíme zejména skvělé basy, při vyšších úrovních hlasitosti jsou výšky dost výrazné, takže je doporučujme v ekvalizéru trochu utlumit. FM rádio se do tabletu nedostalo.

Přidáváme otisk prstu a sken obličeje, brýle nejsou žádný problém Bezpečnost tabletu obstarává platforma Knox, a to již na hardwarové úrovni. Na té softwarové je nejviditelnějším doplňkem zabezpečená složka, do které si můžete nainstalovat soukromé aplikace, resp. mít zde uloženy soukromé soubory. A to vše můžete být ochráněno otiskem prstu, alternativní rozpoznávání obličeje za příliš bezpečné nepovažujeme, tablet vás však zvládne rozpoznat i přesto, že nosíte brýle.

Do Zabezpečené složky si můžete přetáhnout aplikace a hry z „veřejné“ části systému O nutný přísun energie se u tabletu stará 7 040mAh baterie, kterou dobijete pomocí přibaleného 15W adaptéru. Z 15ti procent, kdy začne tablet informovat o nízké kapacitě baterie, do sta dobijete baterii až za dlouhé dvě a půl hodiny. Je škoda, že Samsung do tabletu neintegroval alespoň 25W nabíjení, které se u řady Galaxy Note10 uvedlo na výbornou. I když k tabletu zapojíte rychlejší adaptér, nebíjecí časy se nemění.

Statistiky baterie, kde zjistíte, která činnost se nad vybíjením podepsala nejvýrazněji Jak často budete nabíjet, závisí na tom, co budete s tabletem dělat. Pokud si pustíte videa na YouTube nebo Netflixu a k tomu si zahrajete hry a budete brouzdat na Webu, bude tablet hlásit kritický stav baterie zhruba po deseti hodinách. Při střídmějším využívání ale můžete nabíjet třeba jen dvakrát do týdne. Bonusem je i to, že se tablet při nečinnosti nijak výrazně nevybíjí, takže jej můžete s úplným klidem zavřít do šuplíku v zapnutém stavu.

Software Stylus využijete i v DeXu. Testovaný tablet je postaven na Androidu 9.0 Pie s nadstavbou One UI 1.5. Vyšší verzi nadstavby můžeme připočíst doplňkům vztaženým k peru S Pen, jinak je prostředí takřka identické jako u řady Galaxy S10, jen roztažené na daleko větší plochu. Domovských obrazovek může být hned několik, přičemž si můžete upravit hustotu mřížky pro aplikace a widgety, i pro hlavní nabídku. Úplně vlevo najdete obrazovku Bixby Home, hlasový asistent od Samsungu ale česky nehovoří, takže jej můžete s čistým svědomím ignorovat.

Rozhraní One UI se přizpůsobí režimu na výšku... Z pohledu úprav prostředí chybí podpora schémat, maximem je tmavý systémový režim, který uspoří baterii, ovšem některé aplikace si jej převezmou, aniž byste o to stáli. Typickým příkladem je webový prohlížeč, v němž musíte zpět na světlý režim (Seznam v černé vypadá opravdu nepěkně) přepnout ručně.

... i na šířku displeje. Součástí softwarové nadstavby je i Dětský režim nebo Zabezpečená složka Ve vysunuté horní liště najdete dvě obrazovky rychlých zástupců, kteří jsou tak snadno po ruce. A to včetně jezdce pro nastavení jasu nebo tlačítek pro ovládání hudby a videa v tabletu nebo na dalších připojených zařízeních. Připojená a blízká zařízení segmentu Smart Things můžete vidět v samostatné obrazovce Zařízení.

Světlý a tmavý systémový režim Na notifikace lze rychle odpovídat přímo v horní liště, z obrazovky posledních spuštěných aplikací můžete aplikace otevírat v plovoucích oknech, která lze posléze minimalizovat, nebo v režimu Multidispleje. V jednu chvíli můžete mít na displeji až dvě aplikace najednou.

Multidisplej, minimalizované O2 TV, aplikace otevřená v okně s nastavenou průhledností, kterou můžete minimalizovat do malé plovoucí ikony. A té si na čtvrtém screenu možná ani nevšimnete Větší produktivitu však nabízí režim DeX, který si můžete pustit přímo na tabletu a to, buď z horní lišty, nebo klávesou zkratkou na dokoupitelné QWERTY klávesnici. Ta mimochodem v DeXu stále nepíše v českém rozložení QWERTZ. Český Samsung jsme na tuto základní chybu v layoutu klávesnice již několikrát upozorňovali. Ale stále bez úspěchu.

Prázdný a vcelku zaplněný DeX. Pracovat ve více oknech najednou není problém V DeXu můžete pracovat s okny podobně jako na desktopu, optimalizovaných aplikací a her pro DeX je už daleko více než dříve, ovšem jakmile si podporované tituly zobrazíte, nejsou proklikávací. Musíte si názvy aplikací zapamatovat a ručně je přepsat do vyhledávání v aplikačních obchodech. Na výběr jsou hry, business aplikace, překladače, instant messengery, přehrávače multimédií a různé stramovací platformy. Podpora aplikací v režimu DeX znamená to, že můžete aplikace maximalizovat přes celý displej a dále pak v DeXu bezproblémově ovládat. U nepodporovaných aplikací pomůže mód DeX Labs.

Obrazovka s aplikacemi v DeXu, rychlé ukončení a aktivace DeX Labs se ukrývá v levém spodním rohu V DeXu samozřejmě funguje pero S Pen, některé hry se v něm přesto spouštět odmítají. Dejte si také pozor, že při vstupu a opuštění DeXu se stav aplikací neukládá, ale že se vše na pozadí ukončuje. A ani když se opětovně vrátíte do DeXu, nebudou aplikační okna tam, kde jste je umístili. Budete muset začít úplně odznova. A to platí i při opuštění DeXu, kdy vám můžete v běžném Androidu běžet poslední spuštěná DeX aplikace, ovšem i ta se restartuje a otevírá úplně nanovo. Je to škoda, v této oblasti by mohl Samsung dost výrazně zapracovat. Jedinou aplikací, která na přepnutí do DeXu a zpět nedbala, bylo Spotify. K přerušení přehrávání hudby nedošlo.

Hlavní nabídka a povinná výbava od Samsungu, Googlu a Microsoftu DeX i One UI jsou jinak dostatečně svižné a plynule ovladatelné, ještě když si zapnete redukci animací, bude odezva systému velmi svižná. Nastavení je řazeno přehledně, pokud vám něco bude chybět, můžete si položky fulltextově vyhledat. Základní aplikační výbava vyplňuje necelou jednu stránku. Na povinné tituly od Microsoftu a Googlu navazuje základní paleta aplikací od Samsungu, ve které chybí některé základní položky, jako třeba přehrávač hudby.

Ve webovém prohlížeči můžete aktivovat blokátory reklam, do kalendáře lze přímo kreslit stylusem Základní organizaci času zajišťuje kalendář, do kterého můžete kreslit stylusem nebo poznámky, které můžete využít i pro ruční črtání textů, které následně převedete s minimálními chybami do elektronické podoby. Webový prohlížeč umožní pohodlnou práci v několika záložkách, a to bez rušivých reklam na webu, povedený správce souborů doplňuje aplikace Samsung Members, kterou využijete pro základní diagnostiku tabletu. Zdrojem aplikací je Galaxy Store a Google Play. Trochu navíc jsou aplikace Spotify a Netflix, u prvního si můžete hudbu spustit ve free režimu, u Netflixu se trial verze spustí až po zadání údajů z platební karty.

Klávesnici chybí vibrační odezva, mnohem lépe se nám psalo přes rozpoznávání psaného textu Trochu rozpačití jsme byli ze zadávání textu na tabletu, protože klávesnice nepodporuje vibrační odezvu, byť tabletu vibrace jinak problém nedělají. Velmi dobře však funguje rozpoznávání psaného textu S Penem, najednou můžete psát i celé věty. Mezery mezi slovy dělá telefon automaticky, přeškrtnutím textu dané pasáže smažete. Je to jednoduché a intuitivní.