RECENZE: Samsung Galaxy Tab S6 Lite – kreativita v kovovém podání za polovic

Design Tenké kovové tělo, to se nám líbí. Pokud se v něčem Galaxy Tab S6 Lite něčím výrazně inspiroval u svého staršího sourozence, je to design. Tablet zůstává věrný tenkému kovovému tělu s tloušťkou pouhých 7 milimetrů. Dílenské zpracování tabletu je na výbornou, hrany jsou v rozích příjemně zaoblené, v ruce působí celek bytelně, a také s určitým puncem luxusu. Kovová záď navíc při používání tabletu příjemně chladí.

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite se v Česku prodává pouze v tmavě šedé barevné variantě Ze zad zmizela prohlubeň k napájení stylusu. Ten však v základní krabici nechybí, jen přenášení je řešeno trochu jinak. Buď si S Pen umístíte v tašce někde samostatně, nebo jej přicvaknete k delším hranám tabletu, které jsou osazeny magnety. Díky absenci baterie v dotykovém peru sice přijdete o vzdálené ovládání, to však u tabletů není až tak důležité, jako u smartphonů. Pravý bok je tradičně domovem pro regulátory hlasitosti a zamykací tlačítko (v obou případech trochu utopené) a také pro dvojitý šuplíček, do něhož vložíte nanoSIM a microSD. Levý bok tabletu je prázdný.

Tablet s tloušťkou 7 milimetrů? To si necháme líbit... Zbytek prvků hledejte na užších ne-magnetických hranách. Na té horní je připraven sluchátkový jack a také jeden z dvojice reproduktorů, pod nějž se podepsalo AKG Audio. Jeho protějšek je připraven na spodní hraně, kde je přítomen i nabíjecí USB-C. Tablet má ve spodní a horní části zad viditelné vývody antén, na celých zádech je však patrná zbytková vlhkost a otisky prstů - tedy alespoň v námi testované šedé barevné variantě. Alternativě je tablet k dostání ještě v modré.

Horní hrana se sluchátkových jackem a AKG reproduktorem. Druhý najdete na spodní hraně poblíž USB-C konektoru A zapomenout musíte i na duální fotoaparát. Tablet se uskromnil, takže mu na zádech stačí jen jeden osmimegapixelový snímač s automatickým ostřením. A to určitě nijak nevadí. Ruku na srdce - kdo v dnešní době ještě fotí tabletem? Mnohem využitelnější je u tabletu selfie kamerka, např. při videokonferencích. Selfie má rozlišení 5 MPx, ovšem ostřit nedokáže.

Fotoaparát na zadní straně a detail bočních ovladačů Celkově se tablet používá bezproblémově, při práci, sledování videí nebo hraní her příjemně chladí do dlaní. Při delším používání se ale trochu pronese. Širší rámečky okolo displeje znamenají, že prsty nebudou zasahovat do zobrazovaného obsahu. Líbila se nám i nízká tloušťka, která vám umožní tablet pohodlně schovat do notebookové tašky, protože tablet nezabere moc místa.

Základní krabice je vybavena poměrně spoře. Chybí, nejen sluchátka, ale také třeba vyměnitelný hrot pro stylus S Pen. Na druhou stranu je k tabletu stylus přímo přibalen, u Applu je třeba Apple Pencil za 2 600 Kč vždy přikoupit zvlášť Tablet si domů přinesete v bohatě vystlané papírové krabici, jejíž součástí je ještě nabíjecí adaptér (bez označení Adaptive Fast Charging), špendlík, USB kabel a již zmiňované pero S Pen. Nedostalo se tedy ani na základní pecková sluchátka, na vyměnitelné hroty pro S Pen, ani na jakýkoliv kryt. Ten si budete muset dokoupit zvlášť. Absence bočních pinů však vylučuje podporu pouzdra s klávesnicí, takže je k dispozici pouze základní kryt Book Cover nebo skládací kryt s Bluetooth klávesnicí.

Displej Jedena z největších slabin tabletu. Přiznáme se. U řady Galaxy Tab S jsme vždy „namlsaní“ z obrazové kvality, a ta se tentokrát nekoná. Samsung někde ušetřit musel, a tak sáhl na displej. V tabletu je tak připraven 10,4" TFT LCD panel s rozlišením 2 000 × 1 200 pix (poměr stran 5:3), který hned po chvíli používání ukazuje na to, že se jedná o displej určený pro levnější zařízení.

Galaxy Tab S6 Lite vsadil na 10,4" TFT displej s rozlišením 2 000 × 1 200 pix. V systému jej můžete použít v orientaci na výšku i na šířku Na sytě bílém pozadí je hned vidět, že poblíž zaoblených rohů tabletu je intenzita bílé trochu nižší, vůbec nejviditelnější je to při používání tabletu na šířku u levého spodního rohu. Na displeji také zůstávají otisky a zbytková vlhkost prstů, všímáme si i větší odrazivosti okolních objektů. To sice ve vnitřních prostředích problém nedělá, pokud však máte alespoň trochu upatlaný displej, na přímém slunci otisky vyniknou natolik, že na displeji vůbec nic nepřečtete.

Nad displejem je umístěna 5MPx selfie, u spodní hrany zase čekejte trojici systémových ovladačů, které můžete nahradit dotykovými gesty Jemnost displeje (224 ppi) je hraniční, občas si v prostředí všimnete lehce rozostřeného textu, jindy vám při hraní přijdou textury zubaté. V oblasti tabletových displejů už jsme viděli kvalitnější ale i podstatně horší TFT panely. Displej Tab S6 Lite tedy zařadíme spíše do průměru. Ještě když k tomu připočteme polofunkční automatický jas.

Nastavení zobrazení, volba systémového ovládání a filtr modrého světla Automatická regulace funguje nachlup stejně jako u Galaxy M21. Čidlo nad displejem jas svižně upravuje zhruba hodinu od aktivace adaptivního jasu, po hodině automatická regulace vypne. Nezačne fungovat až do té doby, než ji zase manuálně nevypnete a následně nezapnete. A takto by to fungovat nemělo! A poslední firmwarová aplikace automatice umožňuje fungovat, ale zdá se, že čidlo na nic nereaguje. I při svitu ostré diody na horní část displeje se jeho jas nepohne ani o píď, někdy se dokonce jas ještě sníží... ​

Nedílnou součástí základního balení je stylus S Pen s akčním tlačítkem, který je nepatrně delší než běžná propiska Displej z louže vytahuje dotyková vrstva od Wacomu, která rozezná až 4 096 úrovní tlaku přibaleného pera S Pen. Stylus je o něco delší než propiska, po obvodu zaoblený, až na jednu hranu s magnety, která slouží k připevnění stylusu na magnetické kraje při přenášení. Hrot pera je tenký 0,4 mm, jenže tentokrát v základní krabice žádné vyměnitelné hroty nenajdete. Stylus sice přišel o baterii, ale zůstává u něj akční tlačítko, které má spoustu funkcí. Dvojkilkem spustí rychlé psaní poznámky, podržením tlačítka při kreslení gumujete, apod. ​

Stylus do útrob tabletu sice nezasunete, ale dokáže se magneticky přichytit k delším hranám tabletu Stylus je špičkový přídavek pro ty, kteří jej u svých modelů již používají, nebo jej plánují začít používat ve velkém. Je to ostatně důvod, proč si vlastně Tab S6 Lite pořídit a neutratit dvojnásobek za Galaxy Tab S6. ​

Aplikace PENUP, kreslení a vybarvování. Píšeme poznámku v Samsung Notes Stylusem můžete kreslit, črtat, psát ručně poznámky, které lze převést do elektronické podoby, využít jej k bezdotykovému ovládání tabletu, apod. Perem můžete vybírat objekty podobně jako v počítači podržením levého tlačítka myši nebo využít pro AR kresbu. Až na vzdálené ovládání nabízí to stejné, co aktuální topmodely řad Galaxy Note 9, Galaxy Note10 či u Galaxy Tab S6.

Ukázka rozpoznávání ručně psaného textu V aplikaci PENUP si lze stáhnout omalovánky a návody na to, jak stylusem kreslit nebo se inspirovat prací druhých. Takže pokud kreativní ještě nejste, možná vám jen bude stačit malá inspirace, aby vás trochu postrčila dopředu. Displej je tedy celkově průměrný, stylus S Pen je však skvělým přídavkem.

Hardware Známý Exynos s průměrným výkonem. Dalším místem, kde Samsung u Tab S6 Lite šetřil, je procesor. Exynos 9611 je „staré známé“ 10nm osmijádro střední třídy, které je při běhu tabletu trochu znát. Reakce nejsou tak svižné, jak bychom u řady Tab S očekávali, načítání aplikací je pomalejší, a pokud na pozadí stahujete soubory, celková svižnost systému se ještě zhorší. 2,3GHz čipset se čtyřmi jádry Cortex-A73 a čtyřmi jádry Cortex-A53 získal v Antutu 175 694 bodů, což tablet výkonově řadí do spodních desíti procent!

CPU-Z a výsledek benchmarku Antutu Grafický čip Mali-G72 se s nepřízní osudu bije srdnatě. Na web, videa a běžné hry postačuje, při spuštění Fortnite se však grafika dost zapotí. Ano, tablet není veden mezi podporovanými zařízeními, jakmile však vyskočíte z „autobusu“, budete mít obavy o to, zda to grafika přežije. Textury jsou rozmazané, hra se seká při načítání a celkově to nepůsobí dvakrát optimisticky. Jakmile však dopadnete na zem, je hratelnost daleko lepší. K úplné plynulosti ji sice ještě něco chybí, hra je však vcelku slušně hratelná. A to při 75% kvalitě 3D a 30 fps.

Ukázkové screenshoty ze hry Fortnite Hearthstone byl hratelný bez problémů, stejně tak fungovalo svižně i cloudové hraní přes GeForce Now. U Asphalt 9 jsem zažil krátký zásek jen uprostřed první tratě, jinak byla hratelnost bez výraznějších problémů. Graficky náročnému Black Desert Mobile v některých fázích chyběla plynulost, ovšem na to, že jsem hru hrál v nastavení Custom (vše na vysokou kvalitu a framerate 30 fps) se to hře dá odpustit. Pokud si u Black Desert nastavíte větší kvalitu, hra ji sama sníží, protože na ni tablet jednoduše hardwarově nemá.

Black Desert Mobile, Hearthstone, Asphalt 9 i streamovaná MTG Arena přes GeForce Now na tabletu běžely hratelně, ovšem musíte trochu slevit z grafické kvality Hry tedy vyloučeny nejsou, ale počítejte s horší kvalitou grafiky, zubatými texturami, delší odezvou na dotyky a s občasným sekáním, zvláště při načítání dat nebo lokací. Pokud tedy hledáte vyloženě herní tablet, hledejte dále...

Správa operační paměti a průměrné využití RAM za 24 hodin Operační paměť je 4GB, což je pro novodobý Android bráno jako nutné minimum. A tablet s pamětí hospodaří bez problémů. V rámci jednoho dne je RAM průměrně zaplněna ze 70 procent. Garbage Collector tentokrát není až tak agresivní, takže hry v paměti zůstávají déle, než byste čekali. I když se při obnovení online her musíte znovu připojit k hernímu serveru.

Námi testovaná LTE varianta dostala do výbavy oboustranný šuplík pro nanoSIM a microSD Úložiště je 64GB, po prvním spuštění tabletu je volných necelých 50 GB. A pokud vám to ještě bude málo, můžete si paměť rozšířit microSD kartami. V případě námi testované LTE varianty je na jedné straně šuplíčku pozice pro paměťovku, na druhé pak místo pro nanoSIM kartu. Ano, s tabletem si i zavoláte (byť pouze přes sluchátka nebo hlasitý odposlech), ale bude to spíše nouzové řešení pokud se vám v terénu vybije telefon. Jinak SIM využijete pro mobilní data, aniž byste se museli připojovat k hotspotu telefonu.

S vloženou SIMkou si z LTE verze tabletu i zavoláte, a to přes hlasitý reproduktor A pokud bude tablet spíše ležet v obýváku, můžete si v něm nastavit funkci Call & Message Continuity. Stačí, aby byl tablet připojen na Wi-Fi. Následně jej můžete používat jako prodlouženou ruku smartphonu, např. pro psaní textovek nebo pro příjem hovorů, které směřují na SIM ve vašem smartphonu. Lokální konektivitu obstarává Bluetooth 5.0 a Wi-Fi Direct. Samsung Call & Message Continuity: SIM karta je v mobilu, ale hovor vyřídíte i z tabletu či hodinek Myslel jsme si, že to bude jen marketing, ovšem kvalita reproduktorů od AKG je skutečně na vysoké úrovni. Stereo repráky potěší zejména slušným objemem basů a čistými výškami, který oceníte při hudební podkresu na pozadí či při hraní her. Tablet zahraje dostatečně hlasitě, takže ozvučí i větší místnost. Při poslechu mainstreamového popu budete zřejmě spokojeni, „hraniční“ žánry, např. metal nebo vážná hudba linoucí se z repráčků, se vám líbit zřejmě nebude.

Hudební přehrávač, ekvalizér a režim Dolby Atmos Pro opravdu kvalitní hudební poslech doporučíme k tabletu připojit sluchátka. Musíte si však pomoci svými vlastními, protože v základní krabici žádná nenajdete. Je také škoda, že v tabletu chybí podpora FM rádia. A pokud si hudbu pustíte do sluchátek, začne mít smysl integrovaný ekvalizér, v němž si doladíte hudbu přesně na míru frekvencí, které vaše uši ještě slyší, popř. na styl hudby, který posloucháte. Navíc si vychutnáte slyšitelný přínos režimu Dolby Atmos včetně rozšíření na UHQ audio. S kvalitou audia budou spokojeni i náročnější uživatelé.

Správce zařízení, statistiky využití baterie a volba úsporného režimu Baterie má kapacitu 7 040 mAh, a na jedno nabití zvládne přehrávání až 13 hodin videí. V praxi je výdrž trochu nižší, každopádně hodně záleží na tom, co na tabletu děláte. Deset minut hraní typicky spolkne 2 - 5 procent baterie. Pokud však budete na tabletu pracovat, zvládne s rozsvíceným displejem celý pracovní den. A to je klíčová informace. Trochu zarážející je však použití pomalého síťového adaptéru (5V, 1,55A), který z nuly na sto tablet dobije za necelé dvě a půl hodiny! Příjemným bonusem je alespoň to, že pokud tablet někde založíte a necháte jej zapnutý (i s Wi-Fi), postupem času u něj nedochází k nijak výraznému vybíjení baterie.

Software Zvykejte si na pomalejší reakce. Samsung v tabletu vsadil na Android 10 s osvědčenou nadstavbou One UI 2.1. Do výbavy se tak dostaly všechny moderní výdobytky grafického rozhraní od Samsungu známého ze smartphonů, postrádat budete pouze herní režim Game Launcher, obchod se schématy a také podporu desktopového režimu DeX, který by zřejmě neutáhl použitý čipset.

Pohotovostní režim, boční panel s aplikacemi, hlavní nabídka a vysunutá horní lišta Tabletu musíte odpustit pomalejší reakce, občas systému trochu déle trvá načítání dat či spuštění aplikací, a to i těch systémových. Stačí, abyste na pozadí měli několik minimalizovaných aplikací, a reakce systému včetně animací se výrazněji zpomalí. A nepomůžete si ani omezením systémových animací v nabídce Rozšířené funkce.

Zástupci v horní výsuvné liště. Nechybí zde režim Music Share ani Zabezpečená složka Na velkou domovskou obrazovku si můžete rozmístit zástupce aplikací a widgetů, horní výsuvná lišta je nabušena zástupci rychlého spuštění, kde nechybí přístup do zabezpečené složky, rychlé skenování QR kódů nebo k dětskému režimu Samsung Kids. Nadstavbový balíček je tedy hojně inspirován smartphony. Bohužel, při ovládání systému nemůžete počítat s vibrační odezvou dotykových ovladačů ani s vibracemi tlačítek u softwarové klávesnice. Zatímco u jiných modelů střední třídy Samsung vibrace odstraňuje záměrně, tentokrát to při pohledu do nastavení vypadá, že tablet vibrační motorek skutečně postrádá.

Multidisplej a zobrazení dvou aplikací najednou, pokud k tomu připočtete i plovoucí okna, dostanete se celkem na sedm zobrazených aplikací Pokud překousnete pomalejší reakce systému, můžete se těšit na kvalitní multitasking. V režimu multidispleje si na displeji zobrazíte dvě aplikace najednou, a k tomu je ještě můžete překrýt až pět aplikačních oken. Ta lze rychle minimalizovat do plovoucích bublin nebo naopak rychle roztáhnout na celý displej. Přepínání aplikací je možné z bočního výsuvného panelu, stačí aplikaci prstem přetáhnout na jednu z polovin displeje nebo doprostřed, aby se otevřela v novém okně.

Nabídka Bezdotykový příkaz, volna rychlých zástupců a funkcí, kreslení do výřezu obrazu a črtání do kalendáře Stylus je šikovný pomocník i při běžném ovládání systému, můžete jím ovládat dotykové prvky na webových stránkách, podobně jako pomocí myši. Přiblížením hrotu k displeji můžete nahlížet do složek v galerii, na časovou osu videí nebo bezdotykově rolovat webovou stránku. Dvojitým dotykem pera na displej se stisknutým tlačítkem spustíte rychlé psaní poznámky, což funguje i na zamykací obrazovce. Ručně psaný text pak s minimálními chybami převedete do elektronické podoby. Produktivita volá - zn. ideál! Hlavní nabídka je zastoupena obvyklou porcí „povinného“ předinstalovaného obsahu. Základ se točí okolo organizace času a komunikace, navíc jsou pouze předinstalovaní klienti Spotify a Netlixu. Vše ostatní si stáhnete z aplikačních portálů Google Play a Galaxy Store. Tablet má i bohaté nastavení, které je seřazeno vcelku logicky. Ovšem třeba takový tmavý systémový režim nemá žádný hmatatelný užitek.

Fotoaparát U tabletu? Jen do počtu... Budete s tabletem Samsung Galaxy Tab S6 Lite fotit? Pravděpodobně vůbec ne, na to přece máte mobil. Jeden snímač na zádech je tak spíše jen do počtu. Ale znáte to, kdyby v nabídce chyběl, všichni by poukazovali na absenci fotoaparátu, a když už tam je, nikdo o něj stejně nezavadí... Přesto je tablet osazen dvěma fotoaparáty, na které se v tomto článku zaměříme detailněji.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu a dostupné fotorežimy Galaxy Tab S6 Lite převzal fotografickou aplikaci ze smartphonů, takže je na displeji spousta nevyužitého místa. V spodní části displeje přepínáte mezi fotorežimy, spouště jsou umístěny vpravo, rychlé volby fotoaparátu najdete u horní hrany displeje. Rozlišení fotografií si nijak nenastavíte, můžete maximálně navolit jiný poměr stran výsledných fotografií.

Další nastavení fotoaparátu Fotorežimů je na výběr jen několik, k dispozici je Živé zaostření, které je určeno pro focení obličejů, dále pak mód panorama, focení jídla a časosběrný záznam. Umělá inteligence rozpoznává typ scény, ale nějaký výrazný přínos patrný není. Alespoň, že hlavní fotoaparát umí zaostřovat, kvůli absenci blesku však můžeme zcela vyloučit noční focení. Výsledné mazanice ani nemá cenu ukazovat.

Fotky za dostatečného okolního osvětlení Za dostatečného venkovního osvětlení se vám podaří pořídit slušné fotografie, někdy však u nich hapruje automatické vyvážení barev. Zelené listy rostliny jsou hned na další pořízené fotografii nažloutlé.

Ukázkové fotografie při zatažené obloze. Tablet sice podporuje automatické HDR, jeho přínos však není příliš vidět Při focení při zatažené obloze se na fotkách objevuje jakýsi mlžný opar. Hrany jsou neostré, barvy se slévají a často se odklání od skutečnosti.



Fotkám z interiéru chybí barevná věrnost, barvy jsou vymyté, detaily neostré Barevná věrnost je problémem i při focení v interiéru, kdy jsou barvy nevýrazné, až vyloženě mdlé. V rozích fotek je patrná výrazná neostrost, snímaný objekt bývá často rozmazán. Automatika sice zvládá ostřit sama, najdou se však typy scén, v nichž musíte foťáku pomoci dotykem do hledáčku.



Jestli něco u foťáku Galaxy Tab S6 Lite vyčnívá, jsou to vcelku povedené detaily Marka a detaily patří k tomu lepšímu, co dokáže Galaxy Tab S6 Lite vyprodukovat. Občas si sice musíte pomoci dotykem do hledáčku, aby tablet zaostřil, výsledky jsou však vcelku povedené a dobře barevně prokreslené Ve fotoaparátu si můžete všimnout ikonky zoomového objektivu, což není nic jiného, než dvojnásobné digitální přiblížení. Maximem „ručního“ přiblížení je čtyřnásobek, na fotce však už téměř nepoznáte, co jste původně fotili.

Základní fotografie a 4× digitální zoom, automatika čas expozice nevolí úplně správně, takže jsou objekty v pohybu rozmazané. V režimu Pro si však upravíte pouze ISO a korekci expozice, nic víc Selfie kamerka je pětimegapixelová, a protože neumí ostřit, jsou její výsledky pouze průměrné. Spíše než na focení selfíček, ji využijete při videovolání nebo videokonferencích, pro něž je důležité, aby byl váš obličej jakžtakž kvalitně vidět. A to selfie kamerka Tab S6 Lite splňuje dosytosti. Uvnitř je kvalita horší, protože se chybějící světlo promítá do kvality fotky. Venku jsou selfíčka kvalitnější, a vcelku povedený je i efekt rozostřeného pozadí, na což tablet nepoužívá žádný další objektiv, ale umělou inteligenci.

Selfie uvnitř, venku a aktivní režim Živého zaostření U videí je maximem rozlišení Full HD s 30 fps, které je ještě digitálně zastabilizováno. Na papíře to sice bez optické stabilizace vypadá jako „nic moc“, v praxi je digitální stabilizace vcelku efektivní. Minimálně dojde k omezení otřesů při natáčení videa, které jsou při držení tak velké „placky“ nevyhnutelné. Celkově nás však kvalita videí, při pohledu na fotky, příjemně překvapila. Z výše uvedených řádků je ale jasné, že u Galaxy Tab S6 Lite jsou fotoaparáty pouze do počtu... Ukázková videa: