RECENZE: Samsung Galaxy Tab S7+ je špičkový tablet pro ty nejnáročnější

redakce Segment tabletů sice rok od roku klesá, po těch nejvýkonnějších je však stále poptávka. Důkazem je existence Galaxy Tab S7+, který se pyšní vysokým výkonem, skvělým displejem a doplňkovou klávesnicí, která na cestách tablet promění v malý kompaktní „notebook“. 5G je sice třešničkou na dortu, za současné konstelace na našem trhu se však nedomníváme, že by se jednalo o nějakou veledůležitou funkci. Spíše ji vidíme jako přípravu do budoucna. Zatímco někteří budou pro tablet horko těžko hledat smysluplné využití, my jsme byli při testování spokojeni. Bez klávesnice si u tak velkého tabletu sice budete připadat jako „bez ruky“, společně s klávesnicí a dotykovým perem S Pen jsou možnosti využití tabletu velmi široké. Při črtání poznámek má displejová plocha velmi blízko klasické „á čtyřce“, a pokud si pro pohodlnější práci k tabletu ještě připojíte bezdrátovou myš, nemusíte pro běžnou práci, třeba do vlaku, vůbec tahat notebook. Tablet si se základní pracovní náplní hravě poradí, ale zadarmo to nebude. Právě cena vás dlouho nechá na vážkách... Samsung Galaxy Tab S7+ T970N 128GB

Design Celokovový prémiový design. Samsung u tabletu Galaxy Tab S7+ opět vsadil na kov. Zadní strana se mezigeneračně nijak zásadně nezměnila, ovšem u širších bočních hran se nám líbí přiznaná struktura broušeného kovu. Kvůli integraci 12,4" displeje podstatně narostly rozměry tabletu, který je však menší, než iPad Pro. Kovová konstrukce se podepsala i na vyšší hmotnosti 575 gramů.

Galaxy Tab S7+ jsme otestovali v šedé barevné variantě Záď příjemně chladí a objevuje se na ní jen zbytková vlhkost prstů, nikoliv otisky. V kovu si můžete všimnout efektně vyvedených vývodů antén, uniformitu narušuje jen nepatrně vystouplý fotomodul se dvěma objektivy a LED diodou, který plynule přechází ve skleněný pruh, do nějž umisťujete dotykové pero S Pen. To je přímo součástí balení a ke sklu se přichytí magneticky, magnety jsou silnější než dříve, takže pero jen tak neztratíte. V této poloze můžete stylus přenášet a současné nabíjet. Pokud vám jde jen o přenášení, a chcete mít stylus lépe při ruce, můžete jej přichytit i k jedné z delších hran. Na užších hranách vám držet nebude.

Stylus je vítaným pomocníkem... Kvůli stylusu na zadní straně je také třeba počítat s tím, že tablet na rovném povrchu neleží úplně rovně, stačí však dát stylus stranou, a můžete s tabletem pohodlně pracovat. Hrany z broušeného kovu jsou v rozích příjemně zaobleny a najdeme na nich poměrně dost prvků. Stěžejní součástí jsou čtyři reproduktory od AKG, které zahrají dostatečně hlasitě a kvalitně. O dobíjení se stará USB-C na spodní hraně, na 3,5mm jack se místo nenašlo stejně jako na jakékoliv další konektory, což je oblast, ve které tablet proti konkurenčním modelům s Windows 10 (s připojitelnou klávesnicí) notně pokulhává.

...nabíjí se na skleněné ploše pod zadním dvojitým fotoaparátem. V kovovém rámu najdete hned čtyři reproduktory a také konektor USB-C Na bocích dále najdeme, sice úzké, ale zato pohodlně ovladatelné, regulátory hlasitosti se zamykací klávesou a také šuplíček pro microSD kartu. Na jeho druhé straně naleznete pozici pro nanoSIM, což však platí pouze pro 5G variantu, a tu jsme do redakce zapůjčenou nedostali.

Do bočního šuplíku vložíte pouze microSD kartu Doplňkové pouzdro s klávesnicí sice není součástí základního balení, ale pokud jste si tablet předobjednali, dostali jste ji k tabletu zdarma. Klávesnice lze dokoupit i samostatně za 5 999 Kč (takže žádná láce!), a podle našeho názoru se jedná o zcela nezbytnou součást při každodenním používání. Klávesnice je sice defaultně v QWERTY (což lze vidět i z popisků na klávesnici), naštěstí si ji však v nastavení můžete přepnout ne českou QWERTZ.

Dokoupitelný kryt s klávesnicí, bez něhož je tablet poloviční. Základní ochranné pouzdro s flipem vyjde na necelé dva tisíce, kryt s klávesnicí stojí trojnásobek! Velké rozměry tabletu (285 × 185 × 5,7 mm) totiž vylučují nějakou běžnou práci při držení obouruč, tablet je na to prostě už moc velký. Tablet se vyloženě nepronese, ale držet jej v ruce několik hodin a aktivně používat není zrovna dvakrát pohodlné, pokud si jej třeba nepoložíte do klína, na stůl nebo na sedačku v obýváku.

Galaxy Tab S7+ je velká placka, ale zase příjemně tenká... Mnohem pohodlnější se v našem případě ukázalo používání tabletu ve flipovém krytu se stojánkem, který k tělu magneticky přichytíte. Jednotlivé klávesy mají, s ohledem na přídavnou klávesnici, slušný zdvih, tlačítkao jsou však dost tvrdá a málo „poddajná“. Zvyknete si, ale bude to chtít trochu času. Vítaným bonusem je klikací touchpad, který práci s Tab S7+ značně zrychlí a zjednoduší i bez myši.

Obsah základní krabice je tentokrát spíše zklamáním V základní krabici spolu s tabletem obdržíte obyčejný 15W adaptér s USB-C kabelem (byť tablet podporuje až 45W rychlodobíjení), základní uživatelskou příručku, špendlík pro vytažení bočního šuplíku a samozřejmě také dotykové pero S Pen. Jenže se opakuje situace z řady Galaxy Note20, takže Samsung nepřibalil vyměnitelné hroty ani pomůcku pro jejich vytažení. A co je překvapivé, v základní krabici dokonce chybí i kabelová sluchátka! Myslíme si, že u nejdražšího tabletu Samsung letos v doplňkové výbavě (zbytečně) šetřil.

Displej Špičkový displej, škoda jen odrazů okolních objektů. Použitý 12,4" Super AMOLED displej je jedním slovem špičkový. Od letošního nejdražšího tabletu od Samsungu se to tak nějak očekávalo, ovšem u levnějšího Tab S7 už musíte počítat s některými kompromisy... Ale zpět k displeji větší verze, která používá rozlišení 2 800 × 1 752 pixelů při poměru stran 16:10. Displej má poměrně dost široké rámečky, takže třeba ve srovnání s notebooky designově propadá na plné čáře. Jenže při držení obouruč si při hraní palci nesaháte přímo na displejová tlačítka.

Samsung vsadil na 12,4" Super AMOLED displej s rozlišením 2 800 × 1 752, na kterém je spousta místa Jemnost je při běžné pozorovací vzdálenosti naprosto dostatečná. Displej má dva displejové režimy, podporuje automatickou korekci jasu i filtr modrého světla s certifikací, který oceníte zejména v noci, když AMOLED stále poměrně dost svítí. Ovšem i bez filtru si při nastaveném jasu od 0 do zhruba 15 až 20 procent všímáme nazelenalého displeje, např. v nabídce posledních spuštěných aplikací. Při spuštění hry však zelený nádech mizí, nejedná se tedy o vadu displeje, ale určitě to bude chtít opravu formou firmwarové aktualizace.

Displej má po obvodu dost široké rámečky, při držení obouruč si tak alespoň nesaháte prsty přímo na displej Příjemným bonusem navrch je podpora 120 Hz obnovovací frekvence. Nejedná se o adaptivních 120 Hz jako u řady Galaxy Note20, ale o fixní režim, z něhož se však bude zpět k úspornějším 60 Hz vracet horko těžko. Režim je aktivní při plném rozlišení, což je oproti letošním Notům velké plus, prostředí je plynulejší a svižnější než dříve. Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů, která přiložený palec uprostřed jedné z užších hran (pozice čtečky je samozřejmě neměnná), netradičně prosvětluje bílou barvou. S přesností čtečky jsme byli rámcově spokojeni, byť nám ultrazvuková čtečka připadá o něco svižnější.

Stylus je skvělým pomocníkem, rozměrově se podobá běžné propisce, navíc nemusí neustále trůnit na zádech, ale můžete si jej magneticky přichytit i k bočnímu rámu Nedílnou součástí výbavy, a současně skvělým pomocníkem, je dotykové pero S Pen. To umí prakticky to samé, co řada Galaxy Note20. Přiblížení pera k displeji je indikováno tečkou, která slouží pro „bezdotykové“ nahlížení do složek, rolování stránek nebo pro pohyb na časové ose videa. Při použití stylusu máte k dispozici plovoucí ikonu Bezdotykového příkazu, což je prakticky hlavní rozcestník všeho, co můžete se stylusem dělat. Samozřejmě nechybí stálice v podobě kreslení do kalendáře, lupy či vzdáleného ovládání kompatibilních aplikací.

Světlý a tmavý režim, vývěr displejového režimu a výběr mezi 60Hz a 120Hz obnovovací frekvencí Na tabletu můžete psát okamžité zprávy, kreslit v rozšířené realitě, využít rychlý překlad nebo inteligentní výběr objektů na displeji. Připravena je i nová verze aplikace Poznámky, ve které můžete črtat, kreslit nebo si nechat své „klikyháky“ převést do elektronické podoby. Aplikace PEN.UP slouží jako „sociální kreslící síť“, která vás dokáže naučit slušně kreslit. Ve složce Galaxy Picks následně najdete tři specializované aplikace pro poznámky, grafiku a ilustrace - Clip Studio, Noteshelft a Canva.

Možnosti pera S Pen, nastavení zástupců do bočního panelu, kreslíme přes screenshot, bezdotyková gesta jsou pro každou aplikaci odlišná Práce se stylusem je intuitivní, rozměrově má S Pen velmi blízko klasické propisce, je jen o něco delší a také o něco tenčí. Velmi brzy si na něj zvyknete, a to i přesto, že jeho jedna rovná hrana (slouží pro přichycení k tabletu) vám ze začátku nebude při držení připadat jako zrovna dvakrát komfortní.

Předinstalované grafické aplikace - PEN.UP, Canva, Noteshelf a Clip Studio Displej tabletu snese celkově spíše srovnání s notebooky. Úhlopříčka je pro práci na cestách dostatečná, jas panelu se přibližuje metě 400 nitů, v případě adaptivního jasu můžete automatika nastavit jas až na téměř 480 nitů, což je i mezi přenosnými ultrabooky a konvertibly stále hodně vysoká hodnota. V praxi není problém pracovat na terase s bočním sluníčkem, protože na displeji vše bez větších problémů přečtete.

Kreslíme do kalendáře a do hledáčku fotoaparátu, v poznámkách můžete počítat s rozpoznáváním tvarů i s převodem textů do elektronické podoby. Stylusem můžete pohodlně nakreslit i tzv. Živou zprávu Paradoxně největším problémem se zdají hodně přeplněné místnosti, protože se v displeji, na náš vkus, až příliš odrážejí okolní objekty. Určitě by se hodil i režim Always On, ten se však do tohoto špičkového tabletu od Samsungu, bůh ví proč, nedostal.

Hardware Výkonný Snapdragon s podporou 5G. Výpočetní výkon dodává aktuálně nejvýkonnější Snapdragon 865+, který v benchmarku Antutu získal 586 bodů. Výkonu je tedy na rozdávání, a to i přesto, že 8GB RAM zrovna netrhá žádné tabulkové rekordy.

Benchmark Antutu, detaily procesoru v CPU-Z a ověření rychlosti interní paměti Jedná se však o rychlou RAMku typu LPDDR5, která je za 24 hodin průměrně zaplněna jen z padesáti procent. Tablet běhá svižně i přesto, že v sobě nemá 12 nebo dokonce 16GB RAM, což je, zvláště u Androidů, spíše marketingovým lákadlem, nežli něco, co byste v praxi fyzicky využili.

PUBG si zahrajete až na kvalitu Ultra HDR + Extreme, bez problémů jsme si zahráli i Fortnite a Hearthstone Úložiště tabletu je 256GB, po najetí systému máte volno přes 200 GB, což by mohlo bohatě stačit... jenže to platí u námi testované varianty, v Česku je tablet k dostání jen se 128GB pamětí. Pokud by vám pochybělo místo, jsou zde ještě microSD karty. Interní paměť je navíc typu UFS 3.0, takže můžete počítat s rychlým načítáním dat, jak při běžném používání, tak při načítání textur a loading obrazovek ve spuštěných hrách.

Civilization VI a streamované hry přes GeForce Now (zde konkrétně MTG Arena) vypadají a fungují dost podobně jako byste měli před sebou tablet nebo počítač s Windows 10 Na herní výkon si nemůžeme stěžovat, PUBG na tabletu běželo bez jakýchkoliv problémů, ovšem na tak velkém displeji spíše oceníte hraní her s myší a klávesnicí, např. stramované hry z GeForce Now byly stejně kvalitní jako na počítači. Vzato kolem a kolem je grafická kvalita velmi povedená, ještě když si zvukový výstup pustíte do čtyř repráčků od AKG, které zahrají dostatečně hlasitě a také kvalitně.

Game Launcher, Game Tools a šikovné herní pluginy Líbit se vám bude i Dolby Atmos, tedy efekt 3D sterea, který si aktivujete, nejen při poslechu hudby, ale také při hraní her. Na maximální hlasitost tablet přímo křičí do okolí, takže zřejmě zůstanete s hlasitostí někde u poloviny. Když položíte prst na výduch reproduktoru, není to při spuštěném přehrávání hudby nic příjemného. Na druhou stranu, pokud chcete, ozvučí tablet i velkou místnost. Ale je to na úkor kvality.

Správce zařízení a statistiky zaplnění operační paměti Při přehrávání hudby ještě můžete upravit nastavení ekvalizéru, po připojení sluchátek můžete zvýšit kvalitu zvuku na UHQ. Jenže USB-C sluchátka v základním balení chybí, takže si budete muset pomoci z vlastních zdrojů, příp. spárovat svá vlastní Bluetooth sluchátka.

Nastavení Dolby Atmos a ekvalizéru, hudební přehrávač a Spotify Lokálně se připojíte k internetu přes Wi-Fi 6, pokud si zvolíte 5G verzi tabletu, můžete využít i mobilní data v terénu, jinak jste odkázáni na hotspot z telefonu. Přes Bluetooth 5.0 se spojíte se sluchátky. USB-C slouží pro datovou komunikaci s počítačem i jako výstup pro sluchátka. Můžete do něj zapojit flash disk, PC myš nebo klávesnici, budete však potřebovat redukci na plnohodnotné USB 2.0, která však v krabici chybí. My jsme si pomohli redukcí ze starších modelů řady Galaxy S, pokud ji nemáte, bude ji třeba dokoupit. Doplňkovou součástí výbavy je ANT+, na UWB se tentokrát nedostalo.

Nastavení konektivity, Music Share, Quick Share a nabídka přepnutí na režim DeX přímo v tabletu Konektor je na tabletu jen jeden, a zrovna u Tab S7+ bychom čekali, že Samsung na tělo umístí alespoň ještě jeden USB-C, a samozřejmě přibalí potřebné redukce. Bohužel jsme se nedočkali, a trochu to snižuje možné využití tabletu. Většinu záležitostí budete muset řešit bezdrátově, např. komunikaci s Windows 10 přes funkci Odkaz do Windows a desktopovou aplikaci Váš Telefon. Samsung počítá i s tím, že displej tabletu dokáže bezdrátově rozšířit váš desktop na notebooku, funkce „Sidekick“ však do tabletu do ukončení testování nedorazila. Bezdrátový režim DeX (tzv. Wireless DeX) se do výbavy tabletu také nedostal.

Aplikace Samsung Flow s počítačem nekomunikuje, maximálně můžete sdílet soubory a notifikace mezi tabletem a svým smartphonem... Zajímavě vypadala i možnost zrcadlení notifikací z tabletu do počítače, ovšem až při připojení se dozvíte, že tato možnost (jako jediná) nefunguje. Místo toho si můžete v tabletu zrcadlit notifikace vašeho telefonu a na dálku mezi zařízeními sdílet různý obsah. Pokud v tabletu máte SIM kartu, můžete z něj i volat, každopádně jen přes hlasitý odposlech nebo přes drátová či bezdrátová sluchátka.

...případně na tablet přesměrovat hovory ze smartphonu. Stačí jen být přihlášen pod Samsung účtem a být s tabletem na internetu Masivní baterii o kapacitě 10 090 mAh dobijete 45W rychlodobíjením za necelé dvě hodiny, což ostatně platí i pro 25W adaptér. V případě přibalené 15W nabíječky je nabíjecí čas zhruba o hodinu něco delší. Nabíjení z nuly na sto si tedy raději nechejte na noc.

Statistiky výdrže baterie nejsou v Androidu 10 zrovna dvakrát přehledné... A výdrž na jedno nabití? Dostali jsme se vždy minimálně na 10 hodin aktivního používání tabletu, takže bez problémů zvládnete náročný pracovní den v terénu. V tabletu máte aktuálně nejvýkonnější čipset, obří baterii, dostatečnou RAM, slušnou rozšiřitelnou paměť a bohatou konektivitu včetně 5G. Chybí snad jen NFC, což u tabletů moc využití nenajdete, jinak nemáme hardwarové výbavě moc co vytknout.

Software DeX rozjedete přímo na tabletu. Stejně jako u dřívějších modelů Galaxy Tab S si můžete přímo na tabletu spustit desktopové prostředí DeX, které nahradí tabletové rozhraní Androidu 10 s nadstavbou One UI 2.5. Pokud budete tablet používat s externí klávesnicí (tj. jako náhradu počítače), zřejmě se z DeXu ani nikdy nevrátíte zpátky. Na tak velkém displeji je totiž velká škoda plýtvat místem, což desktopové rozhraní zvládá s přehledem.

Přímo v tabletu si můžete spustit režim DeX, který daleko lépe využívá displejovou plochu a ve spojení s QWERTZ klávesnicí (ano DeX podporuje konečně i český layout) máte k dispozici celou řadu klávesových zkratek A hlavní novinkou je tentokrát psaní na fyzické QWERTZ klávesnici přímo v DeXu! Proto mohla i část tohoto článku po delší době vzniknout i přímo na tabletu. V DeXu máte k dispozici plochu s aplikacemi, hlavní nabídku, můžete pracovat v oknech, prostředí ovládat stylusem či prostřednictvím připojené myši. Aplikace lze minimalizovat, přepínat, k dispozici máte klávesové zkratky či mód DeX Labs, který dokáže na celý displej roztáhnout i ty aplikace, které nejsou pro DeX optimalizovány. Připravte se však na to, že některé hry v DeXu vůbec nelze spustit.

Po připnutí stylusu na záď se dozvíte zbývající kapacitu jeho baterie, pracovat můžete až ve třech oknech najednou, která doplníte až pěti plovoucími okny. Pohled na vysunutou horní lištu Alternativně se můžete vrátit ke „starému známému“ prostředí One UI 2.5, u něhož využijete horní lištu se všetečnými zástupci rychlého spuštění či režim Multidisplej, v rámci něhož můžete mít spuštěny tři aplikace najednou a k nim až dalších pět plovoucích oken. Světlou na pozadí systému můžete efektivně nahradit tmavým systémovým režimem, který uspoří baterii.



... lištu si však můžete vysunout i na krajích, po dvojitém vysunutí se vám zpřístupní zástupci rychlého spuštění S podporou schémat se tentokrát nepočítá. A to platí i pro vibrační odezvu hlavních ovladačů Androidu, a bohužel lze říci to samé i pro odezvu softwarové klávesnice. Škoda, že Samsung na tak základní a vcelku důležitou funkci zapomněl. I při psaní hesel do drobných „chlívečků“ naděláte spoustu překlepů. Na klávesnici lze psát v režimu na výšku víceméně obouruč, v režimu na šířku na ni budete „datlovat“ jedním prstem. Na psaní deseti prsty, když je tablet položen na stole, bez vibrační odezvy rovnou zapomeňte.



Hlavní nabídka a povinný obsah od Samsungu, Googlu a Microsoftu Hlavní nabídka má vcelku standardní nabídku, některé položky si budete muset stáhnout samostatně, např. kvalitnější přehrávač videa nebo hudební přehrávač Samsung Music. Součástí galerie je jednoduchý a vcelku povedený editor fotek, připraveno je i centrum pro funkce rozšířené reality nebo apka SmartThings pro ovládání zařízení chytré domácnosti. Základní aplikační nabídku završuje Netflix a Spotify, další aplikační obsah si stáhnete z Galaxy Storu nebo z Google Play. Bixby i tentokrát v nabídce spíše zaclání, nacpalo se i do obvyklé úlohy vypínací klávesy, můžete ji však původní funkci vrátit a hlasového asistenta mluvícího pouze anglicky s klidným svědomím ignorovat.

Předinstalované grafické programy najdete v jedné složce, softwarová klávesnice nevibruje. Další hry a aplikace si stáhnete z Google Play a Galaxy Storu I díky 120 Hz je prostřední absolutně svižné bez jakéhokoliv čekání na spouštění aplikací, Nastavení je doslova přecpané položkami, ovšem jsou řazeny logicky a pomoci si můžete i rychlým integrovaným hledáním. Tablet v průběhu testování dostal jednu softwarovou aktualizaci a při ukončení testování v něm běžela aktuální bezpečnostní záplata ze září. Můžete tedy počítat s měsíčními updaty zabezpečení a také až se třemi dalšími generacemi Androidu, což by mohl být, zejména pro firemní využití, zajímavý bonus.

Zabezpečená složka hodiny, které se na tabletu zobrazí při nabíjení (tzv. Daily Board) Firemní segment jistě ocení přínos zabezpečeného režimu Knox, který si v běžné dostupné verzi tabletu vychutnáte v podobě Zabezpečené složky. Ta může být chráněna heslem, otiskem prstu či PIN kódem, můžete si do ní přesunout soukromé soubory nebo si v rámci vlastního „státu ve státě“ nainstalovat osobní aplikace, ke kterým nebude mít nikdo mimo vás přístup, a ani je mezi běžné dostupnými aplikacemi neuvidí.

Fotoaparát Duální, i přesto stále jen do počtu. Samsung se u tabletu pyšní duálním fotoaparátem v konfiguraci základního 13MPx fotoaparátu (F2.0), který je doplněn 5MPx širokáčem. Foťáky ještě doplňuje přisvětlovací dioda, na přední straně je připravena 8MPx selfie se světelností F2.0.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu, režim Noc a Pro Foto, další dostupné fotorežimy I přesto, že čipset podporuje natáčení 8K videí, nedostal snímače o potřebném rozlišení, takže je maximem jen UHD s 30 fps. S tabletem zcela jistě přímo fotit nebudete, od toho budete mít za pasem smartphone s kvalitnější optikou a to v daleko kompaktnějším podání. Foťáky tabletu však využijete spíše pracovně, např. při „skenování“ dokumentů, při focení QR kódů nebo selfie kamerku při firemních videoporadách. Jinak jsou všechny tři foťáky spíše jen do počtu.

Foťák je spíše jen doplňkovou funkcí, než při běžném focení, jej zřejmě častěji využijete jako nouzový skenner Za dostatečného světla dělá tablet slušné fotografie (pokud pomineme nenápadnost focení s obří plácačkou), váš smartphone ale zřejmě pořídí o něco kvalitnější fotografie. Pokud byste snad chtěli fotit v režimu Živého zaostření, je třeba počítat s tím, že funguje pouze na obličeje. Ultraširokoúhlý objektiv se může u některých scén hodit, za dobrého osvětlení z tabletu lezou vcelku slušné fotografie. Uvnitř a v šeru jde naopak kvalita fotek rapidně dolů, ale znovu opakujeme, že u tohoto tabletu je fotoaparát spíše jen doplňkovou funkcí. Ukázkové fotografie:

