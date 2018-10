RECENZE: Samsung Galaxy Watch — Tak si představujeme evoluci, novinka je ve všech směrech lepší

Samsung v srpnu po boku Galaxy Note 9 představil i nejnovější generaci chytrých hodinek Galaxy Watch. A to rovnou ve dvou velikostech: „dámská“ a „pánská“ s průměrem těla 42 resp. 46 mm, liší se také velikostí displeje a kapacitou baterie. My jsme testovali menší verzi, která v testu dokázala, že není pouze pro dámy. Vyhovovat bude těm, kteří hledají spíše nenápadné chytré hodinky Samsung Galaxy Watch nabízí maximum toho, co lze z chytrých hodinek současnosti dostat. Najde se u nich však spousta podobností s generacemi předchozími, tak proč vybrat zrovna nejnovější model? Samotná recenze Samsung Galaxy Watch začíná v následující kapitole.

1. Design Hodinky Samsung Gear se po dobu několika let na trhu staly pojmem, jihokorejci se však u nového modelu opírají o ještě silnější značku Galaxy. Nové hodinky Galaxy Watch však i přes změnu názvu vypadají podobně jako loňské Gear Sport či spíše jako oživení dva roky starých Gear S3 Frontier.

Přední a zadní strana 42mm hodinek Galaxy Watch v „uniformní“ černé, alternativně jsou i ve zlaté. Větší 46mm verze je k dostání pouze ve stříbrné Do redakce dorazil menší 42mm model hodinek. Bez kruhového těla a otočné lunety by to snad už ani nešlo. Samsung uživatele natolik namlsal, že pokud si budou zkoušet konkurenční hodinky, první, co udělají, bude otočení prstence okolo displeje. Ten stále plní funkci pohodlného ovladače při procházení nabídkami, dokáže probudit displej či přesně nastavit hodnoty v systémových nabídkách (měsíce i čísla). A stále není klikací. Otočná luneta se pohybuje s větším odporem oproti Gear Sport, ale při ovládání systému nám to nevadilo.

Ovládání zajišťuje masivní otočná luneta a dvě doplňková tlačítka se zdrsněným povrchem Tělo hodinek je opět vyrobeno z lesklého kovu, který se společně s membránami podepsal na zvýšené odolnosti 5 ATM, IP68 a MIL-STD810G. Tyto tři odolnostní normy zjednodušeně znamenají, že se s hodinkami můžete při plavání ponořit pod vodní hladinu nebo s nimi třeba běžet v dešti. Hodinkám také nevadí teplotní výkyvy ani nárazy (a že jich v průběhu testování pár zažily). Nejnáchylnějším místem hodinek je právě otočná luneta, která je při kontaktu s klikou, stěnou či nábytkem prvním kontaktním místem. Přesto na lunetě ani na tělu hodinek není po škrábancích ani památka.

Detaily - měřič srdečního tepu a reproduktor Hodinky můžete ovládat dotykem, pro vstup do hlavní nabídky a pro návrat zpět však budete potřebovat dvě boční tlačítka. Mají zdrsněný povrch, prst na nich neuklouzne, a jsou na boku dobře dostupná. Vedle nich je umístěn mikrofon, a protože na levém boku najdeme i reproduktor, můžeme se opět těšit na to, že si s hodinkami ze zápěstí přímo zavoláte. Možná vám to zní jako nesmysl, ale při tahání dvou tašek a batohu budete ještě rádi, že si rychlý hovor snadno vyřídíte ze zápěstí. A my jsme rádi, že se tato funkce vrací po roční odmlce.

Dokovací stanice pro bezdrátové nabíjení pomocí standardu Qi I spodní strana hodinek je kovová, najdete na ní snímač atmosfeérického tlaku a hlavně snímač srdečního tepu se zeleným světlem. Toto informativní měřidlo dokáže zaznamenávat srdeční tep jednorázově či neustále a automaticky, např. při aktivních cvičeních, a také měřit úroveň stresu.

Hodinky Galaxy Watch nasazené na zápěstí Hodinky používají standardní 20mm řemínky, takže je můžete nahradit jinými. V základu je nasazen řemínek ve velikosti S, v prodejní krabici dohledáte řemínek identické barvy (v našem případě černé) ve velikosti L. Snad jediná drobnost - v místě uchycení řemínků se usazují nečistoty a prach, které prstem nevymetete. Jednou za čas je třeba řemínky sundat a tělo hodinek očistit.

Základní krabice a její obsah, kde mimo hodinek najdete i dokovací stanici, microUSB nabíječku a druhý řemínek ve velikosti L Součástí základního balení jsou hodinky ve zvolené barvě, bezdrátová nabíjecí stanice, síťová nabíječka, náhradní řemínek ve velikosti L stejné barvy a uživatelské manuály.

2. Displej Hodinky jsou osazeny kruhovým 30mm Super AMOLED displejem, který je kryt odolným sklem Gorilla Glass DX+. Rozlišení 360 × 360 pix pro informační účely hodinek bohatě dostačuje. Jas displeje můžete ponechat na automatiku, pokud se podíváte proti světlu, uvidíte pod malou částí displeje čidlo, které se stará o jeho regulaci. Alternativně si můžete nastavit jas displeje z horní výsuvné lišty, já si vystačil s intenzitami 3 - 5, a to i na přímém slunci. Vždy jsem tak informace na hodinkách bez problémů přečetl.

Hodinky Galaxy Watch používají kruhový 30mm Super AMOLED panel, který může svítit neustále (režim AOD) Pokud si hodinky přiblížíte k obličeji, automaticky se rozsvítí a dokonce začnou tikat! Samsung se u hodinek snaží co nejvíce přiblížit běžným náramkovým hodinkám, tikání se bohužel nezbavíte v režimu Nerušit, vypnout lze až v posledním kroku úpravy ciferníku. Funkce jako taková je sice „cool“, při řízení auta však občasné zatikání spíše ruší. To stejné platí i o docela častém rozsvěcení displeje za volantem. Vyřeší to až režim Kino. Každou hodinu vám pak mohou hodinky na zápěstí zavibrovat, funkce však jde deaktivovat.

Ruční nastavení jasu displeje, automatický jas, hodinky probudíte posunutím blíže k hlavě, popř. může být ciferník zobrazen neustále Pokud si nastavíte režim Always On, bude displej s ciferníkem svítit neustále. Počítejte však s rychlejším vybíjením baterie. Ručičky hodinek budou tikat ale jen tehdy, jakmile otočíte lunetou nebo stisknete jedno z bočních tlačítek, navíc se ciferník ještě trochu ztmaví. Režim vodní zámek se hodí do vody. Zabráníte tak náhodným stisknutím displeje, fungovat budou jen tlačítka a luneta, od spuštění cvičení - plavání (podle délky bazénu) vás to však neodradí. Jedním kliknutím pak můžete zvukem z hodinek vypudit přebytečnou vodu.

Volíme styl a velikost písma, přebytečnou vodu z hodinek dostanete po přehrání zvuku, režim Kino vypne osvit displeje, když je vyloženě nežádoucí Na hodinkách lze aktivovat i vyšší citlivost, takže displej půjde ovládat i v rukavicích. Z uživatelských možností stojí za zmínku volba pozadí ciferníků (může být černé nebo tmavé se vzorem) či změna velikosti a typu systémového fontu. Displej se zhasne, když na něm pár vteřin necháte položenou dlaň.

3. Hardware Hardware u hodinek je sice důležitým faktorem, ovšem nikoliv tak zásadním, jako při výběru smartphonu. U nositelností je mnohem důležitější to, jak svižně prostředí běhá, přesto vás neochudíme o základní hardwarové specifikace.

Rozhraní aplikace Galaxy Wearable, ve které toho spoustu nastavíte, např. si můžete upravit vzhled ciferníku nebo... O výpočetní výkon se stará „hodinkový“ 10nm Exynos 9110 o taktu 1,15 GHz a 768MB operační paměť. Interní hodinkové úložiště je 4 GB, ovšem fyzicky je k dispozici trochu méně, cca 2,7 GB. Paměť slouží jen pro čtyři typy souborů. Do hodinek si můžete nahrát hudbu z telefonu, příp. pořídíte screenshoty a odešlete je zpět do připojeného smartphonu. Třetím a čtvrtým typem obsahu jsou stažené aplikace a ciferníky. Protože však nefunguje přímé spojení s počítačem, obstará přenos správcovská aplikace Galaxy Wearable.

...si stáhnout další aplikace. V samostatné záložce se dozvíte, jak je na tom RAM, úložiště a baterie hodinek. Vše pěkně do detailů Hudba se může ozývat i z reproduktoru, byť samozřejmě v horší kvalitě, ovšem v dostatečné hlasitosti. Přes reproduktor můžete vyřizovat hovory, a to díky hlasovému odposlechu. Na hodinkách potažením ikonek hovor přijmete nebo odmítnete, samozřejmě můžete i ze zápěstí přímo vytáčet. A to na alfanumerickém číselníku, z protokolů nebo z telefonního seznamu.

Měříme srdeční tep a úroveň stresu. Měření může probíhat automaticky na pozadí, a to málo a hodně často Měřič srdečního tepu vystupuje z vnitřní strany hodinek zhruba o 1 mm, čímž je zaručen lepší kontakt s pokožkou pro přesnější měření. Milimetr navíc však při nošení není vůbec znát. Výrobce do hodinek integroval nový typ fotopletysmografického snímače, jehož zelenou LED diodu doplňují hned čtyři fotodiody. Měření srdečního tepu na pozadí můžete vypnout, případně zvolit časté (každých 10 minut) nebo neustálé. Připravte se však na rychlejší vybíjení.

Výškoměr a barometr své výstupy zobrazují pěkně přehledně na ploše Součástí základní výbavy je i barometr a výškoměr. V letadle se sice snímače „zbláznily“, v půlce letu však měřák ukazoval uvěřitelnou výšku okolo 2 600 metrů. Jakmile jsem doletěl do cílové destinace, stačilo se přes mobilní data připojit k internetu a zkalibrovat barometr. Kalibrace může být ruční a automatická, stejně jako měření tlaku, resp. nadmořské výšky. Hodinky s telefonem a sluchátky komunikují přes Bluetooth 4.2, a nemusíte nutně vlastnit zařízení od Samsungu. V případě jiných značek se po stažení správcovské aplikace stáhne služba, která slouží k neustálému spojení s hodinkami, a poté i základní verze Samsung Health pro zobrazení výstupů z hodinek a také kompaktnější forma aplikačního obchodu Galaxy Apps. Přímo z hodinek se však můžete připojit k Wi-Fi a kompletně tak obejít data pocházející z připojeného smartphonu. V hodinkách si např. můžete napřímo stáhnout nové ciferníky a aplikace.

Nabídka posledních aplikací, konektivita zahrnuje Wi-Fi i NFC Baterie v hodinkách má kapacitu 270 mAh, se kterými Galaxy Watch vydržely dva a půl dne na jedno nabití. Pokud si však dopoledne a odpoledne zapnete na čtyři hodiny turistické cvičení se záznamem GPS, dostanete zhruba na den a půl. Při vybité baterii vám hodinky nabídnou Úsporný režim, který zavede černobílé prostředí a vypne vše až na zobrazení notifikací, volání a textovky. Pak je tu také režim „Watch only“, který vypne vše a nechá pouze zobrazení času. Hodinky by v tomto režimu měly na jedno nabití vydržet až měsíc.

Hovory a oznámení budou doprovázet dlouhé vibrace, přímo v systému můžete napevno povolit přístup všem aplikací k vaší přesné poloze Zahraniční recenze se rozplývají spíše nad větší 46mm variantou se 472mAh baterií, která na jedno nabití vydrží nepatrně přes 4 dny! A to je na chytré hodinky s takovými možnostmi velmi dobrý počin. Za noc poklesne baterie při monitoringu spánku cca o 5 - 7 procent, hodinové přehrávání hudby z hodinek do Bluetooth sluchátek ukousne zhruba 8 procent, hodinové využívání GPS si vezme cca 5 procent baterie.

Velmi striktní úsporný režim (se 4% baterií hodinky zvládnou 2 dny pouze zobrazovat čas) a aktivace základního Úsporného režimu Samotná výdrž hodinek se však může hodně lišit podle toho, co na nich máte nastaveno. Aktivace Bixbyho (který neustále hlídá aktivační „Hi Bixby“), kontinuální měření srdečního tepu, vyšší úroveň jasu, časový limit displeje, Always On, automatický monitoring stresu, aktivní Wi-Fi, GPS, barevné ciferníky - to vše může negativně ovlivnit výdrž baterie. Když vypnete nepotřebné věci, hodinky vás za to odmění o to delší výdrží. Přes dodávanou kolébku se hodinky bezdrátově nabijí za 2 a třičtvrtě hodiny.

4. Software V hodinkách Samsungu je vždy přítomen operační systém Tizen, tentokrát ve verzi 4.0 optimalizované pro miniaturní kruhové displeje nositelností. Základní obrazovka nabídne ciferník, který si můžete dále upravit - styl ciferníku, jeho barvu, tři pozice se zástupci a také tikání. To je vcelku nečekaně svázáno vždy s použitým ciferníkem.



Ciferník, ukázka widgetů a různých druhů notifikací Nalevo od ciferníku se vám seskupují notifikace z telefonu. Podle druhu na ně můžete hned zareagovat, např. na zmeškaný hovor můžete hned zavolat, SMS zprávu stačí „otevřít v aplikaci“, a hned se vám zpřístupní editor s miniaturní alfanumerickou klávesnicí v kruhu. Na ní budete sice zadávat jen krátké texty, příp. se nabízejí předpřipravené automatické odpovědi. Nic dlouhého z hodinek určitě nenapíšete, ale při odpovědi ve stylu „OK, budu tam“ se nemusíte zdržovat s vytahováním smartphonu z kapsy.

Reakce na notifikace se liší podle jejich typu Pravá část plochy sdružuje něco jako widgety. Na každou obrazovku si můžete dát funkce, které chcete mít rychle po ruce, např. počasí, zkratky na aplikace, vaše aktivita v rámci dne či např. rychlé spuštění až čtyř předvolených cvičení. Další si spustíte přes Hlavní nabídku - Samsung Health - Cvičení - Cvičení.

Titěrná alfanumerická klávesnice, číselník, telefonní seznam a obsluha hovorů K dispozici máte celkem 39 cvičení, takže je nabídka dost bohatá, jak pro vnitřní, tak pro venkovní aktivity. U vybraných cvičení vám hodinky navíc ukáží, jak na to. U každého z nich se měří trochu jiná data, jiná se zase ignorují. Např. u chůze se nezaznamenává GPS, zatímco u turistiky již ano. Na mapě se vám zobrazuje prošlá mapová trasa na šedé mřížce, které však chybí patřičný mapový podklad. Protože se však stejné chovají i Fénix 5 od Garminu, je to u hodinek zřejmě běžný standard. Zaznamenaná trasa se však z neznámého důvodu v telefonu na mapách neukáže.



Tři screeny ukazují obrazovky, mezi kterými se pohybujete v rámci cvičení, další tři pak detaily z cvičení po jeho ukončení. Mapový podklad se zobrazí až tehdy, jakmile si do hodinek stáhne lokální offline mapu přes Mapy HERE. Přímo v systému se však tuto informaci nikde nedozvíte... Cvičení umí hodinky detekovat i automaticky, vyzkoušel jsem např. chůzi nebo běh. Mezi monitorované cvičení patří i Cyklistika, ovšem hodinky měření spustily, jakmile jsem s rukama na kočárku vyrazil z domu do terénu... To je však všeobecně problém všech hodinek, které při monitoringu používají zejména polohová čidla a krokoměr. A ruka na madle kočárku - to je vlastně to stejné, jako ruce na řídítkách...

Přehled spánku z uplynulé noci se dělí na neklidný, lehký a bez pohybu Z ukončených aktivit si můžete nechat zobrazit logy, kde vidíte trasu, tempo v jednotlivých částech trasy, příp. převýšení, srdeční tep ve třech zónách a mapu s uraženou trasou. Současně jsou dle vašeho profilu (pohlaví, věk, hmotnost) počítány spálené kalorie, v průběhu aktivit je pak monitorováno celkové tempo a různé dílčí cíle. Hodinky vám zahlásí v angličtině, jak dlouho vám trval poslední kilometr, nebo vás informují o splnění stanoveného cíle (trvání, vzdálenost, kalorie).

Spouštíme nové cvičení, u dřepů vám třeba hodinky ukáží jak na to, aby vám jednotlivé dřepy mohly skutečně změřit a zaznamenat mezi vaše výkony Funkci automatického zastavení doporučuji vypnout, sice šetří data, ale při pomalé chůzi do vysokého terénu se vám cvičení neustále zapíná a vypíná, a to spolu s vibracemi, které jsou při opravdu velké námaze nežádoucí. Při vypnutém pozastavení byla přesnost hodinek srovnatelná s dalšími testovanými hodinkami. V náběhu 11 400 kroků se hodinky o cca 30 kroků lišily od Garmin 5X, zatímco Garmin 5 a Garmin Forerunner byly zhruba 300 kroků pozadu. Hodinky byly na rukách dalších tří osob, z čehož vyplývá i rozdílné měření kroků, celková vzdálenost se u všech hodinek lišila minimálně. Z pohledu zařízení pro ne-profesionální sportovce překonala přesnost má očekávání.

Takto vypadají přehledy cvičení se všemi detaily v aplikaci Samsung Health Hodinky v neposlední řadě změří úroveň stresu i kvalitu vašeho spánku. Stačí si je jen přes noc nechat na ruce, a ráno si dozvíte, jakou jste měli kvalitu spánku. Hodinky měří spánek podle míry vašich pohybů v časově stejných intervalech, snovým updatem si můžete ručně povolit i měření REM, které k celému procesu přizve i měřič srdečního tepu a spotřebuje trochu více baterie. Veškerá naměřená data se zanáší do aplikace S Health, kde si je můžete prohlédnout v grafech a se všemi detaily. Monitoring můžete obohatit o ruční záznam vypité vody, kávy a o energetické svých hodnoty jídel. Databáze je však pouze v angličtině.



Hlavní nabídka a stahování mapových podkladů ČR pro bezplatnou navigaci HERE Mimo monitoringu aktivit máte v hodinkách skoro smartphonovou nabídku, ze které můžete nastavit upozornění, spustit hudební přehrávač (z hodinek nebo lze pustit hudbu z mobilu), aktivovat budík, časovač, prohlížet kalendář nebo se v angličtině zeptat na cokoliv hlasového průvodce. Z Galaxy Apps si můžete na zápěstí stáhnout např. Mapy HERE, a to včetně bezplatných offline mapových podkladů. Celá ČR má 392 MB. Pro základní orientaci v terénu tedy vůbec nebudete potřebovat smartphone. Navíc se vám mapa i korektně ukáže jako podklad při záznamu trasy ze cvičení.

Závěr Galaxy Watch jsou tak zatím nejlepší a nejkomplexnější hodinky, které Samsung kdy představil. Staví na základech Gear S3, a byť se v žádné oblasti neodehrála žádná vyložená revoluce, souhrn drobných novinek se podepisuje pod zdařilou evoluci. Hodinky mají povedený design, výbornou odolnost a skvělou čitelnost na přímém slunci. V superlativech můžeme hovořit i o baterii, tedy pokud sáhnete po 46mm variantě. Samsung Galaxy Watch: Chytré hodinky tikají a odbíjejí. Těšte se na eSIM! Hodinky Samsung Galaxy Watch překonaly Gear Sport a Gear S3 (alespoň trochu) ve všech ohledech. A pokud starší modely nebudou k dostání za výrazně nižší cenu, měly by být Galaxy Watch volbou číslo jedna. Na druhou stranu, pokud již vlastníte starší hodinky, změn není až tak moc, aby vás donutily přejít na nový model. Ovšem čtyřdenní výdrž je, tedy alespoň pro mě, stále dost lákavá... Hlavní konkurenti: Apple Watch Series 4

Huawei Watch GT Verdikt: Zatím nejkomplexnější chytré hodinky od Samsungu se ukázaly jako pomocník při práci i pohybu v terénu. Velkým plusem je zvýšená odolnost a offline navigace, tikání vteřinovek lze naštěstí vypnout. Plusy: kompaktní tělo, otočná luneta - Samsung vsází na osvědčené prvky

k dostání je menší (dámská) i větší (pánská) verze, a to v několika barvách

přijmutí a odmítnutí hovoru přímo ze zápěstí (přes BT sluchátko nebo hlasitý odposlech)

zvýšená odolnost MIL-STD810G a 5 ATM (včetně režimu Vodní zámek)

hodinky plně fungují i u smartphonů jiných značek, u iOS jen částečně

kontinuální měření srdečního tepu

kvalita měření základních dat srovnatelná s Garmin Fenix 5

navigace ze zápěstí s offline mapami ČR Minusy: pomalejší přístup ke spuštění cvičení různého druhu

zaznamenaná trasa cvičení se v hodinkách ukazuje bez mapy, pokud si nestáhnete offline podklad přes Mapy HERE

vteřinové tikání sice netrvá dlouho, vypnutí je schováno hluboko - v editaci ciferníku

menší verze hodinek na tom s výdrží není tak dobře, jako větší model

interní paměť by mohla být trochu větší (zejména s ohledem na hudbu a mapové podklady)

oproti Garmin Fenix 5 chybí měření Vo2 Max (maximální objem kyslíku) a SWOLF (efektivita plavání)

v ČR nelze hodinky využít pro mobilní platby - chybí zde Samsung Pay

nečistoty v místě umístění řemínků