RECENZE: Samsung Galaxy Xcover 4s – zvenku starý, uvnitř jen trochu vylepšený

Plusy Zvýšená odolnost

Akční klávesa XCover

Osmijádrový procesor, 3GB RAM

Plnohodnotný Dual SIM

Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI Minusy Reinkarnace Xcoveru 4 s drobnými změnami

Na displej je třeba více tlačit

Slabší výkon, delší načítání aplikací

Nízká kapacita baterie

Pomalé rychlonabíjení ? 5 /10 Hodnocení

Design Zaspal dobu, jde úplně proti proudu. Zatímco novodobé smartphony se předhánějí v „bezrámečkovosti“, jsou co možná nejtenčí a mají co největší počet fotoaparátů, Xcover 4s jakoby zaspal čas. A není se moc co divit, „novinka“ vychází z téměř dva a půl roku starého Xcoveru 4. Design je prakticky beze změny, navíc je pouze konektor USB-C, který na spodní hraně nahradil zastarávající microUSB. Pokud však nechcete jít s dobou a hledáte smartphone, jehož design se vám v minulosti již (klidně i několikrát) osvědčil, bude pro vás Xcover 4s, byť poměrně staršího střihu, jasnou volbou.

Samsung Galaxy Xcover 4s se na českém trhu prodává pouze v této barevné variantě Máme tu čest s odolným telefonem, a ona sama odolnost z telefonu vyzařuje již na první pohled. Smartphone je vyroben z plastu, který je po hranách vyztužen a nepatrně pogumován. Škoda jen, že boční rámečky nemají o něco vyšší přesah nad displej. Případné pády na displejovou část by telefon mohl ustát o něco lépe, než při současném stavu.

Boční pohledy dokazují, že se jedná o telefon „staršího střihu“ Boky jsou zaplněny doplňkovými ovládacími tlačítky. Zamykací klávesu čekejte vpravo, v žebrování nad ní se ukrývá hlavní reproduktor. Na levé straně najdete dobře vystouplé regulátory hlasitosti s jemným stiskem a vysokým zdvihem. Trochu výše je umístěna oranžová klávesa XCover, která na stisknutí a podržení dovolí namapovat spuštění libovolné aplikace a navíc ještě svítilnu, tedy krátkodobé rozsvícení diody na zádech. Tlačítko XCover můžete navíc použít i jak hardwarovou spoušť při focení, po stisku se scéna zaostří a telefon pořídí snímek. Nečekejte tedy žádné „namačkávání“ pro ostření.

Na levém boku najdeme regulátory hlasitosti a akční tlačítko XCover, na pravém boku je umístěna zamykací klávesa a hlavní reproduktor. Na zádech čekejte jen velmi nepatrně vystouplý 16MPx fotoaparát Zhruba o centimetr výše je k dispozici prostor, kterým můžete provléknout poutko a pověsit telefon na krk. Musíte však nejprve sundat zadní skořápku, která je z vnitřní strany v oblasti bateriového prostoru obehnána nepropustnou membránou. USB-C konektor na spodní a 3,5mm jack na horní hraně řeší prachuvzdornost a voděodolnost dle norem IP68 a MIL-STD810G vnitřními membránami. Jeden a půl metru pod vodou vydrží telefon až 30 minut, v rámci testování americké armádní normy přežil pády z 1,2 metru na beton, nevadí mu teplotní výkyvy, UV záření, nízký atmosferický tlak nebo vysoká vlhkost.

Tlačítkové ovladače pod displejem, USB-C na spodní hraně doplňuje 3,5mm jack na hraně horní Baterie uvnitř telefonu je uživatelsky přístupná a tedy i vyměnitelná. Má však bohužel podprůměrnou kapacitu 2 800 mAh, a stejné značení jako pro Xcover 4. Až po vyndání baterie můžete do telefonu umístit až dvě SIMky ve velikosti nano, při zasouvání microSD karty (až 1 TB) můžete baterie zůstat v telefonu. Při vyjmutí baterie, SIM karet nebo paměťovky ale dbejte na to, abyste důsledně zacvakli zadní kryt. Jednou jsem kontrolu podcenil a málem se mi to šeredně vymstilo. Na zadním krytu čekejte už jen 16MPx fotoaparát a přisvětlovací diodu.

Chcete telefon pověsit na krk? Žádný problém. Stačí poutko provléci touto zdířkou a zaháčit Smartphone se nám v rukou dobře držel a díky pogumovaným okrajům v dlani neklouzal. Ocenit musíme i tlačítkové ovladače pod displejem, které jsou sice zarovnány s okolním povrchem, ale alespoň zdrsněné, takže se vám budou dobře ovládat v rukavicích i tehdy, když vám telefon spadne do bláta.

Bláto a voda - Xcover 4s v testu obstál. Po vytažení z vody je však třeba sundat zadní kryt a osušit zbytkovou vlhkost uvnitř telefonu. Bateriový prostor se sloty pro dvě nanoSIM a microSD zůstal suchý To jsme si v rámci testování samozřejmě vyzkoušeli, největším problémem jsou nečistoty a bahno, které se usadí ve 3,5mm jacku, v průvlaku pro poutko, v reproduktoru a zejména v USB-C konektoru. Potřeboval jsem zhruba dvacet minut čištění složeným papírkem, abych s konektoru dostal všechno nahromaděné bahno. Špičkou papírku jsem následně odstranil drobné nečistoty z několika míst na předělu předního skla a bočního rámu. Nešlo ale o nic významného.

Případnou vlhkost v USB-C telefon sám detekuje a poradí vám, jak se s ní vypořádat - např. máte na konektor namířit ventilátor Co se týká vlhkosti v USB-C konektoru, o té vás sám telefon informuje. Stačilo však telefon nechat přes noc v pokojové teplotě, a druhý den ráno jsem už mohl bez problémů nabíjet. V opačném případě se při zapojení kabelu ozve varovný tón. ​

V krabici najdete mimo telefonu rychlonabíječku a baterii, sluchátka v základním balení chyběla Základní krabice je však dosti obyčejná. Mimo 15W adaptéru typu Adaptive Fast Charging zde najdete pouze USB-C kabel a základní uživatelskou příručku. Chybí dokonce i základní sluchátka, bez nichž si nepustíte integrované FM rádio.

Displej Obyčejný displej, na který je třeba tlačit. Displej telefonu zůstává u pětipalcové úhlopříčky s rozlišením 1 280 × 720 pix (poměr stran 16:9). Navíc se jedná o PLS TFT panel, takže na přímém slunci nepočítejte s dvakrát dobrou čitelností. Opakuje se dokonce i nešvar z předchozí generace, na displej musíte při dotyku trochu více tlačit, než je zvykem u jiných novodobých smartphonů. Částečně si sice pomůžete zvýšením citlivosti displeje, což jinak zlepší ovládání displeje přes pracovní nebo zimní rukavice, i přesto je ale na displej třeba tlačit o chlup více. ​

Xcover 4s používá pětipalcový PLS TFT displej s HD rozlišením a „zastaralým“ poměrem stran 16:9. I proto je třeba v prostředí téměř neustále scrollovat Dáváme to za vinu tlustšímu sklu Gorilla Glass 4 na displeji, takže to bude při výběru telefonu třeba brát v potaz. Na displeji se ani při našem dlouhodobém testování neukázaly žádné škrábance. Protože však hrany okolo displeje nejsou nijak vyvýšeny, pád displejem na zem může mít pro zobrazovací panel fatální následky.

Všechny možnosti pro úpravu zobrazení v Nastavení Automatická regulace jasu sice nechybí, je však trochu pomalejší, než jsme zvyklí z jiných telefonů. Navíc i na minimu displej stále dost svítí. Při práci s telefonem v horších světelných podmínkách vás tak telefon bude dost oslňovat. Největším problémem je však čitelnost displeje na přímém slunci, která je horší, než jsme očekávali. I na maximální jas si musíte displej zastínit, ideálně vaším tělem nebo dlaní. Co se nám naopak zamlouvá při noční práci s telefonem, je filtr modrého světla, jehož aktivací se displej více či méně zabarví do žluta. Filtr můžete aktivovat ručně nebo se zapne automaticky podle předem stanoveného plánu.

Nastavení jasu, filtru modrého světla, nočního režimu a velikosti a stylu fontu Noční režim nemá prakticky žádný zásadní význam, černá u TFT displeje stále svítí, takže ani nedochází k úspoře baterie. Tmavší prostředí může být pro někoho líbivější, to je ale tak všechno. U černé na pozadí si navíc všímáme velké odrazivosti okolních objektů. Z dalších nastavení si můžete upravit velikost a styl fontu nebo zvětšení položek na obrazovce. Vzato kolem a kolem. dáváme ruku do ohně za to, že Samsung použil úplně ten stejný displej jako u Xcoveru 4.

Hardware Osmijádro a větší RAM. Výkon Xcoveru 4s dodává známé osmijádro střední třídy - Exynos 7885. Čipset se skládá z osmi jader ve dvou clusterech. Jenže, v prvním jsou dvě jádra Cortex-A73 taktovaná na 1,59 GHz, což je trochu málo. U dřívějších modelů s Exynosem 7885 vždy výkonnější jádra běžela na 1,8 nebo na 2 GHz. Proč jihokorejci jádra podtaktovali, je nám záhadou. Druhý cluster je zastoupen šesti jádry Cortex-A53 s taktem 1,56 GHz.

Detaily procesoru, fotoaparátu a výsledek v benchmarku Antutu Tradiční bolístka Xcoverů, operační paměť, je u Xcoveru 4s, zdá se, vyřešena. Tabulkově je z 3GB RAM věnováno 320 MB grafickému adaptéru Mali-G71, při vymazání dat se dostáváme zhruba na 1,4GB volné RAM, což je dostatečná rezerva. S mobilními hrami si čipset poradí překvapivě dobře, Fortnite si sice nezahrajete (nepodporovaný čipset), ale PUBG bylo hratelné bez větších problémů. To samé platí i pro Asphalt 9. Jednoho krátkého zaškobrtnutí obrazu si v průběhu jedné trati ani nevšimnete. Výsledky benchmarku Antutu 8.0.4-OB: GPU: 46 654

46 654 MEM: 20 562

20 562 CPU: 28 805

28 805 UX: 21 876

21 876 Celkem: 117 897



















Co však zaznamenáte, je poměrně dlouhé načítání při spouštění her, resp. loading nových herních lokací. To samé platí i pro načítání některých systémových aplikací, které mají už při prázdném telefonu nepatrnou prodlevu. A s narůstajícím zaplněním paměti telefonu fotkami a staženými aplikacemi to může být jen horší. Na druhou stranu, pokud jste nenáročný uživatel, možná si zdlouhavějšího načítání ani nevšimnete.

Testované hry - Asphalt 9 a PUBG Paměťovkou (až o kapacitě 1 TB) si rozšíříte interní 32GB paměť, byť po rozbalení telefonu v ní máte k dispozici „pouze“ necelých 22 GB. Zbytek zabírá systémová ROM a předinstalovaný obsah. Na stažené aplikace z Galaxy Apps a Google Play tedy máte poměrně dost prostoru.

Položka Péče o zařízení se stará o správu úložiště, RAM a zabezpečení Konektivita telefonu je poměrně slušná, kabelem se spojíte s počítačem přes USB-C (na pozadí však stále běží pomalejší USB 2.0), bezdrátově pak přes Wi-Fi Direct či Bluetooth 5.0. NFC může sloužit pro mobilní platby Google Pay, GPS má vysokou přesnost i v budovách. Je však třeba, abyste si v Nastavení aktivovali „vysokou přesnost“. K mobilnímu internetu se připojíte přes Wi-Fi se slušnou citlivostí i ve větší vzdálenosti od routeru nebo přes LTE sítě (Cat.4). Protože můžete do telefonu vložit až dvě SIM, můžete si zvolit, která z nich poslouží jako zdroj mobilních dat, příp. pro odchozí volání a SMS zprávy.

Nastavení konektivity, NFC, správce SIM a Call & Message Continuity - příchozí hovory na telefon mohou směřovat např. do tabletu připojeného na Wi-Fi. Obě zařízení musí být jen přihlášena ke stejnému Samsung účtu Kvalita hovoru se oproti Xcoveru 4 zvýšila, zvuk byl z obou stran čistý a dobře srozumitelný, jen maximální hlasitost sluchátkového repráčku by mohla být přeci jen trochu vyšší. V hlučnějších prostředích může nastat problém. To se však netýká vyzvánění, které je i s vibracemi dostatečně hlasité, jen na poslech hudby to nebude. Reprák při vyšších úrovních hlasitosti rezonuje-

Klávesa XCover na stisk a podržení spustí libovolnou aplikaci v telefonu, popř. svítilnu Alternativně si můžete hudbu pustit do sluchátek přes 3,5mm jack, v základním balení však chybí i jakékoliv základní pecky. FM rádio si tak bez připojení vlastních sluchátek nepustíte, protože přívodní kabel slouží jako anténa. Nenároční uživatelé budou s hudebním výstupem ve sluchátkách, ještě s vhodně zvoleným ekvalizérem, zřejmě spokojeni. Dolby Atmos do sluchátek, drátových i bezdrátových, už je spíše jen třešnička na dortu.

FM rádio a Dolby Atmos potřebují pro své fungování sluchátka. V základní krabici však žádná nenajdete Baterie telefonu je sice uživatelsky vyměnitelná, ale případnou druhou si musíte dodatečně za pár stovek dokoupit. A kapacita 2 800mAh není nijak závratná. Při průměrném využívání telefonu telefon vydržel zhruba dva dny na jedno nabití, pokud však k volání, zprávám, Messengeru, e-mailům a několikahodinovému brouzdání na internetu přidáte delší focení, poslech hudby nebo pár hodin mobilního hraní, vybijete baterii při maximální zátěži o něco dříve. A to je na telefon do terénu, u něhož je předpoklad, že by mohl být mimo zásuvku delší dobu, trochu málo. Na prázdninové túry do přírody si tak k telefonu zcela určitě přibalte i powerbanku.

Správa baterie přehledně ukáže, která z aplikací má na vybíjení baterie největší podál Z nuly na sto dobijete baterii telefonu za hodinu a 43 minut, 15W dobíjení Adaptive Fast Charging se tedy nijak moc neukázalo, ještě s ohledem na podprůměrnou kapacitu baterie. U jiných modelů od Samsungu se za stejný čas dobíjejí baterie s kapacitami 3 000 - 3 500 mAh!

Software Android Pie a spousta scrollování. Samsung u Xcoveru 4s vsadil na Android 9.0 Pie s grafickou nadstavbou One UI 1.1, tedy identický systém, který dostal Xcover 4 v průběhu letošního léta softwarovou aktualizací. Samsungu tak s úpravou uživatelského rozhraní pro letošní novinku neměl žádnou velkou práci. Vzhled prostředí je navíc podobný jako u jiných Samsungů nižší a střední třídy, ovšem s jedním podstatným rozdílem - v systému vás čeká až neúměrné množství scrollování. Abyste se mu vyhnuli, budete třeba zmenšit prvky uživatelského rozhraní, texty však budou drobné a ne úplně ostré.

V telefonu je připraven Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI 1.1 Vzhled systému upravíte staženými schématy, příp. balíky ikon a tapetami. V horní výsuvné liště na váš čekají zástupci rychlého spuštění a také lišta pro regulaci jasu, kterou si musíte ještě vynést o úroveň výše, ať není tolik utopená. Nastavení je řazeno logicky, oproti jiným modelům od Samsungu nečekejte žádné převratné změny.

Základní aplikační obsah od Samsungu, Googlu a Microsoftu. Jediná vizuální chyba? Sekci Péče o zařízení v Nastavení chyběla ikona Předinstalované aplikace jsou jakýmsi absolutním základem, v němž nechybí přídavky od Googlu a Microsoftu či povinné tituly od Googlu. Paleta aplikací od Samsungu zahrnuje např. klienta Samsung Health, aplikaci Galaxy Wearable pro připojení hodinek či základní funkce pro organizaci času. Na QWERTZ klávesnici se nám psalo lépe v režimu na šířku displeje, na výšku jsme měli poměrně dost překlepů.

Na klávesnici jsme psali přesněji v režimu na šířku displeje Prostředí je vcelku svižné, čemuž můžete napomoci redukováním přechodových animací, při načítání některých aplikací, např. kontakty, telefon nebo správce souborů, se však načekáte. A to i při téměř prázdném telefonu. Telefon podporuje Snadný režim, který umožní lidem s horším zrakem pohodlněji ovládat prostředí s většími ikonami, což můžete doplnit zvětšením fontu nebo prvků uživatelského rozhraní. S vhodným nastavení bychom se telefon nebáli dát do ruky ani seniorovi.

Vzhled a možnosti dětského režimu, nechybí ani obchod s aplikacemi pro děti Na druhou stranu je zde i samostatný režim herní Game Tools a také Dětský režim, v němž můžete dětem delegovat přístup k jednotlivým aplikacím a hrám, příp. sledovat, co na telefonu dělají. Své soukromé soubory zase s klidným svědomím přesuňte do Zabezpečené složky, aby k nim nikdo bez hesla neměl přístup.

Jednoruční režim, Bixby a listopadová aktualizace zabezpečení Jednoruční režim se u pětipalcové úhlopříčky moc hodit nebude, stejně jako Bixby, jehož můžete z plochy deaktivovat a dále si ho nevšímat. Česky stále nehovoří. Naopak ocenit musíme aktualizace zabezpečení. V době psaní recenze byla v telefonu bezpečnostní záplata z listopadu, za což dáváme palec nahoru.

Fotoaparát Momentky bez valné kvality. Fotoaparát můžete na telefonu spustit dvojklikem na domovské tlačítko, pokud však v telefonu máte paměťovou kartu se stovkami fotek, můžete si na úplné spuštění aplikace čekat i několik vteřin. Samotná fotoaplikace je podobná jiným modelům od Samsungu, vlevo máte vyneseny rychlé volby (zbytek musíte nastavit přes kontextovou nabídku, stejně toho ale moc není), pravý bok slouží k přepínání fotorežimů, resp, pro přepnutí na selfie kamerku. K pořizování fotek můžete používat i oranžové tlačítko XCover.

Uživatelské rozhraní fotoaparátu Samsung u Xcoveru 4s zůstal věrný jednomu 16MPx fotoaparátu (F1.7), který fotí hodně podobně jako dva roky starý Xcover 4. Na přímém slunci či za dobrého osvětlení pořídíte vcelku slušné snímky, takže z fotek z letní dovolené budete zřejmě spokojeni. S úbytkem světla však na povrch vyplouvají nedostatky snímače. Často má problém automaticky zaostřit, dělají mu problém přechody mezi světlem a tmou, a často jsou fotografie, buď výrazně zašuměné, nebo nesprávně zaostřené.

Optimalizátor scény je sice dost rychlý a přesný, po jeho deaktivaci jsme si nevšimli žádných velkých změn. Softwarové rozmazání pozadí funguje pouze u obličejů Umělá inteligence se sice stará o nastavení parametrů podle aktuální scény (včetně Auto HDR), když jsme však funkci vypnuli, nenarazili jsme na žádný podstatný rozdíl. Zejména HDR moc dobře nefunguje, proti slunci se u stromů slévají detaily a snímky jsou hodně tmavé.

Ve fotoaparátu toho vlastně ani není moc co nastavovat Makrofotografie mají o něco lepší kvalitu, v drtivé většině případů však musíte snímači ručně ukázat, kam má ostřit, jinak bude fotka mít zcela jinou (rozumějte špatnou) rovinu ostrosti, než chcete. Od fotografií z interiéru jsme toho moc nečekali. A udělali jsme dobře. Barvy jsou občas trochu mimo, a fotky spojuje neostrost v rozích. Při focení nočních snímků si můžete být jisti, že vaše oko toho vidí daleko více, než snímač telefonu. Ten zaznamená jen skutečně velmi výrazná noční světla (na ty v dálce ani pořádně nezaostří), vše ostatní obklopí černočerná tma. Ukázkové fotografie:

Za dobrého osvětlení pořídíte slušné fotografie

Zoom je pouze digitální, přiblížené snímky postrádají potřebnou ostrost

Optimalizátor scén ani HDR nedělají žádné zázraky. Když funkce vypnete, rozdíl nepoznáte

Ukázkové makrosnímky, dotykové ostření je u nich opravdu potřeba

Ukázkové fotky z interiéru

Ukázkové noční foto z interiéru při umělém osvětlení, a z exteriéru A ani pětimegapixelová selfíčka se nemají moc čím chlubit. Rozostření pozadí působí dost uměle, šum je patrný v celém rozsahu. Venku jsou selfíčka o něco kvalitnější, ale kvalita odpovídá maximálně na sociální sítě. Je také škoda, že u obou fotoaparátů si nijak nenastavíte výsledné rozlišení fotografií. S ohledem na kvalitu výstupu je až zarážející, že fotky mají běžně i přes 7 MB, a tento datový objem ve fotkách prostě není vidět.

Rozostření v podání selfíček je dost umělé, v interiéru jsou navíc selfie dost zašuměná a neostrá. S dostatkem světla jsou selfíčka o něco kvalitnější Videa můžete natáčet v maximálním rozlišení 1 920 × 1 080 pix, ovšem pouze bez stabilizace, ze které vás při sledování pořízených záběrů bude bolet hlava. Vyvážení bílé někdy nesedí a snímač dost často přeostřuje, což na kvalitě videí také nepřidá. Malým bonusem je alespoň to, že můžete při natáčení použít dvojnásobný digitální zoom. Ukázková videa:

Dual SIM

podpora NFC a plateb Google Pay

osmijádrový procesor, 3GB RAM

akční klávesa XCover

poutko pro pověšení telefonu na krk

Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI Minusy: reinkarnace Xcoveru 4 jen s drobnými úpravami

na displej je třeba více tlačit

slabší výkon, delší načítání aplikací

nízká kapacita baterie

slabší obsah základní krabice, chybí i obyčejná sluchátka

pomalé „rychlé“ nabíjení

