RECENZE: Samsung Galaxy Xcover Pro – když se odolnost potká s praktičností

Příjemným bonusem je notifikační dioda na horní hraně, která vás informuje o zmeškaných událostech, o vybité baterii či o dokončeném nabíjení. To navíc nemusí probíhat jen přes USB-C konektor, ale i přes vedle umístěné POGO piny. A to ocení zejména firemní flotily jejichž telefony se budou moci nabíjet v univerzálních POGO dobíječkách. Na zádech je připraven duální fotoaparát (25 + 8 MPx) s dvojitou přisvětlovací diodou, baterii o kapacitě 4 050 mAh najdete pod odcvakávacím zadním krytem.

Čtečka otisků odemkne na přiložení prstu v devíti z deseti případů, a to i při vypnutém telefonu. Vyhnete se tedy jakémukoliv mačkání odemykací klávesy. Občas se však při přiložení prstu trochu načekáte, a protože je čtečka hladká, poslepu nevíte, zda jste správně přiložili prst nebo jej jen čtečka nevyhodnotila. Jenže displej nepodporuje režim Always On, takže se tuto informaci nijak nedozvíte (ani vibracemi), a můžete jen čekat na to, co telefon udělá. Nad zamykací klávesou najdeme ještě dost vystouplé regulátory hlasitosti s hlasitým stiskem.

Oproti minulým létům chybí vroubkování bočních hran, které umožnilo bezpečnější držení telefonu v jedné ruce. Záda však mají strukturu zachovanou, takže vám telefon ve zpocené dlani nebude podkluzovat. Samsung to mohl eliminovat i základním průhledným pouzdrem, to však v základní krabici (zcela nepochopitelně) chybí. S ohledem na barevné varianty nemáte žádnou možnost výběru. Telefon se v Česku prodává pouze v černé s oranžovým zvýrazněním levé akční klávesy.

Xcover přišel o fyzická tlačítka pod displejem. Galaxy Xcover Pro je telefon s rozměry 160 × 77 × 10 mm a s hmotností 218 gramů. Novinka rozhodně nechce zvítězit v soutěži krásy, ovšem věc bere do rukou pragmaticky. Zvýšená odolnost zde hraje hlavní roli, a tak se jí vše podřídilo. Na konstrukci tak nenajdete kov ani sklo (vyjma krycí vrstvy displeje), šasi je plastové, obvodový rám je navíc v rozích vyztužen a pogumován. Boky dokonce i částečně vyčnívají nad okolní povrch, aby případný pád na zem displej schytal co možná nejméně.

Hry a aplikace se automaticky spouštějí těsně pod průstřel, pokud chcete využít celou displejovou plochu, i přesto, že část obsahu padne do průstřelu, musíte to aplikacím individuálně nastavit. Ne všechny ale dokáží vaše přání splnit.

Do displeje se dostal „moderní“ průstřel pro 13MPx selfie, je však až příliš vidět, že na průstřely nejsou LCD panely zrovna dvakrát připraveny. Při bílém pozadí si okolo průstřelu všimnete tmavších míst, což se opakuje i v zakulacených rozích. Vypadá to, jakoby zde byl jas o něco nižší, než na zbytku displeje. Tmavý systémový režim však tento nedostatek umně skryje, pokles jasu, možná až lehká úprava barevného spektra, však bude vidět minimálně na lockscreenu, na tapetě na pozadí i aplikací roztažených na celý displej.

Odolnější LCD s hůře osvětlenými kraji. Pokud jste u Samsungů namlsaní z AMOLEDů, bude muset u Xcoveru Pro trochu slevit ze svých nároků. Do telefonu se dostal strukturálně odolnější TFT LCD displej, u něhož oproti Xcoveru 4s konečně narostlo rozlišení, a to z HD na Full HD+ (2 340 × 1 080 pix). Úhlopříčka displeje je 6,3", pokud však odmyslíte zakulacené rohy, zmenší se reálná úhlopříčka na 6,1 palce.

Hardware

Exynos střední třídy a slušná RAM. Výkonovou stránku zajišťuje osmijádrový čipset Exynos 9611 o maximálním taktu 2,3 GHz. Sekunduje mu 4GB operační paměť, která je v rámci jednoho dne průměrně zaplněna na 58 procent.



CPU-Z a detaily benchmarku Antutu. Tabulkově je výkon podprůměrný

Výkon smartphonu je průměrný, což nasvědčuje výsledek 184 529 bodů v Antutu. Jinými slovy, telefon spustí vše, co potřebujete, u některých her však musíte slevit z maximální grafické kvality. I když, ne vždy to bude potřeba...

Výsledky benchmarku Antutu 8.2.8: CPU - 62 802 bpdů

- 62 802 bpdů GPU - 38 501 bodů

- 38 501 bodů MEM - 44 772 bodů

- 44 772 bodů UX - 38454 bodů

- 38454 bodů Celkem - 184 529 bodů





















Při hraní Asphalt 9 jsme si občas všimli trhnutí v obrazu (zvláště při vyšší rychlosti, kdy se nestačily plynule načíst okolní textury), jinak ale byla hratelnost bezproblémová. PUBG bylo velmi dobře hratelné i při maximálním nastavení grafiky HDR Ultra, všiml jsem si pouze pár podřadných zaškrobrtnutí, jinak nebyl problém. Zvláště při přestřelkách z blízka byl obraz absolutně plynulý, což jsem ani neočekával. Karetní Hearthstone byl taktéž bez jakýchkoliv zádrhelů, které by zasáhly do kvality hry, takže testovaný telefon můžeme doporučit i na mobilní hraní.



Asphalt 9 a PUBG spojuje výborná hratelnost, i když u PUBG se po 20 minutách hraní záda dost výrazně zahřívají

Interní úložiště o kapacitě 64 GB (po prvním spuštění má volných zhruba 49 GB) není běžný eMMC čip, ale rychlá paměť UFS. Samsung sice přesně neuvádí verzi, mělo by se však jednat o rychlou paměť typu UFS 2.0, což dokládají i výsledky benchmarku Androbench. Sekvenční rychlost čtení jsem naměřil 489,82 MB/s, sekvenční zápis se pohyboval okolo 184 MB/s. A to jsou hodnoty vyšší, než u UFS 2.0 pamětí použitých např. v řadě Galaxy S7. Na současné topmodely Samsungu s UFS 3.0 to samozřejmě nedosahuje, paměti jsou však rychlejší, než běžné levné paměti typu eMMC, a to je to, oč tu běží.

Benchmark Androbench Galaxy Xcover Pro Galaxy S8+ Galaxy S7 Sekvenční čtení 489.82 MB/s 779.91 MB/s 483 MB/s Sekvenční zápis 184.8 MB/s 139.58 MB/s 115,96 MB/s Náhodné čtení 30796.8 IOPS 33100.5 IOPS 19 448.8 IOPS Náhodný zápis 32254.14 IOPS 3656.5 IOPS 2 692.63 IOPS

Konektivita telefonu je dost bohatá, v základní výbavě čekejte podporu Dual SIM s přehledným správcem či NFC, které využijete pro mobilní placení. Samsung sice při zahájení prodejů inzeroval testovací mPOS řešení od společnosti Visa, které telefon, de facto, přemění na platební terminál, do Česka se však žádná taková aplikace nedostala. A to je škoda, protože drobným obchodníkům by se mohl zamlouvat telefon, který dokáže fungovat i jako platební terminál. Podle informací přímo od Samsungu se připravuje globální řešení, k němuž budou brzy dostupné detailní informace.

Lokální konektivitu obstarává Bluetooth 5.0 a Wi-Fi Direct, Wi-Fi se dokáže v případě horšího spojení sama přepnout na mobilní data, příp. se sama aktivovat v prostředích, kde Wi-Fi často používáte, a následně sama vypnout. Telefon také dokáže zjistit podezřelé chování ve Wi-Fi síti, na které vás dokáže upozornit. Stabilita Wi-Fi byla bezproblémová. Přímo v nastavení můžete přidat profil VPN, nastavit privátní DNS, stáhnout plug-in pro přímý tisk z mobilu nebo aktivovat Mirror Link po připojení k palubnímu systému u vybraných automobilů.



Nastavení připojení, Wi-Fi Direct, NFC, Správce SIM a nastavení chování USB

GPS poskytuje přesná data o vaši aktuální pozici (a to i v interiéru), takže se s telefonem můžete vydat do terénu a využít pro základní orientaci např. aplikaci Mapy.cz. Stálicí je pak zrcadlení displeje telefonu na domácí televizi Samsung přes horní lištu, a to, buď v rámci celého systému, nebo jen při přehrávání multimédií. Veškerá dříve přidaná zařízení můžete vidět přes tlačítko v horní liště. K samotnému přidání nositelného zařízení od Samsungu slouží aplikace Galaxy Wearable.

Smartphone spadá do ekosystému Call & Message Continuity, takže si hovory směřované na tablet můžete vyřizovat i v hodinkách nebo tabletu Samsung, a to za předpokladu, že jsou zařízení připojena k internetu. Funkce Odkaz na Windows vám ve Windows 10 spustí aplikaci Váš Telefon, přes kterou můžete procházet vaše fotky pořízené telefonem nebo třeba psát textovky či vyřizovat hovory. Velká škoda je, že telefon nepodporuje desktopový režim DeX. Jistě, výkon zřejmě není dostatečný, na druhou stranu, alespoň v omezeném režimu s několika otevřenými okny, by se jistě pracovat dalo.

Stejně jako u všech smartphonů od Samsungu se o zabezpečení již na hardwarové úrovni stará platforma Knox. Díky podpoře Knox Enroll je možné zařízení snadno zařadit do firemního MDM segmentu, smartphone dálkově ovládat, spravovat a instalovat na něj aktualizace aplikací. V případě, že telefon používáte jako běžný uživatel, máte k dispozici alespoň Zabezpečenou složku.



Základní podoba a vzhled Zabezpečené složky

V ní můžete mít vlastní soukromý prostor s osobními soubory i aplikacemi, které, buď přesunete z „veřejné“ části, nebo si zde aplikace nově nainstalujete. Pro přístup k zabezpečené části můžete použít otisk prstu, navíc lze ikonu složky schovat, takže ani nikdo nepojme podezření, že něco skrýváte. Složku si následně aktivujete přes horní výsuvnou lištu (i tuto ikonu rychlého spuštění lze schovat) či přímo v Nastavení. K odemčení telefonu můžete využít i sken obličeje, jedná se však o málo zabezpečenou metodu biometrického přístupu.



Přidáváme nový otisk prstu

Sluchátko telefonu je dostatečně hlasité, a telefonu se daří poměrně úspěšně filtrovat šum na pozadí, kvalitativně však vychází lépe spíše hovory na hlasitý odposlech. Hlasitost spodního repráčku je však trochu nižší, než ve sluchátku, a pokud do něj pustíte hudbu, čekejte basovou složku, která bude „nemastná neslaná“, a celkové audio znějící až příliš „plechově“. Na maximální hlasitost je reprák prakticky neposlouchatelný. A nepomůžete si ani přibalenými peckami, která mi v uších vůbec nedržela.



Nastavení zvuku, Dolby Atmos, UHQ audio, ekvalizér a FM rádio

Lépe uděláte, když si do telefonu zapojíte sluchátka, na která jste běžně zvyklí, a v tom případě bude zvuková reprodukce bezproblémová. Ještě, když si můžete navolit vlastní ekvalizér, zvýšit rozsah na UHQ audio nebo aktivovat režim Dolby Atmos. Prostorový efekt je uvěřitelný, basy jsou dostatečné výrazné, což můžeme tvrdit i o maximální hlasitosti. Telefon se poradí i s USB-C sluchátky, pokud však připojíte druhá přes jack, hudba se do nich automaticky přesměruje a v „céčkových“ přestane hrát. Sluchátka budete potřebovat i pro FM rádio, protože poslouží jako anténa.



Správce zařízení, detaily zatížení baterie a dostupné výkonové režimy

Baterie o kapacitě 4 050 mAh vypadá na papíře slušně, ovšem díky vyššímu rozlišení displeje dostává výdrž na jedno nabití pořádně zabrat. Jeden náročný pracovní den telefon zvládne, něco navíc však od něj nečekejte. Ve flotilách firemních zařízení s POGO nabíječkami to problém nebude, pokud však budete chtít s telefonem vyrazit na pár dní na cesty a do přírody, vezměte si s sebou powerbanku.



Samsung u Xcoveru Pro nevyužil výhodu vyměnitelné baterie. Náhradní akumulátor si zatím nikde nekoupíte...

V ideálním případě bychom vám doporučili dokoupit si další baterie, dobít je v telefonu a vzít si je s sebou, ovšem Samsung je do Česka zatím nedováží. V zahraničí vychází na 47 EUR, což dělá zhruba 1 250 Kč. A s ohledem na to, že telefon má v portfoliu Samsungu jako jeden z mála vyměnitelnou baterii, vidíme absenci dokoupitelného akumulátoru jako promarněnou příležitost.