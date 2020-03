RECENZE: Samsung Galaxy Z Flip – zvykejte si na život ve tvaru písmene L

Plusy Pevná skládací konstrukce s odolnějším pantem

Skvělý AMOLED displej s UTG sklem

Snapdragon 855+ poskytuje špičkový výkon

Velmi dobrý fotoaparát

Kompaktní rozměry ve složeném stavu Minusy Viditelné otisky prstů na krytu

Chybí zvýšená odolnost

UTG sklo je až pod svrchní fólií

Nedotažená práce s notifikacemi na vnějším displeji

Stále vysoká cena ? 8 /10 Hodnocení

redakce Samsung Galaxy Z Flip vás vrátí v čase zpět do doby, kdy měla většina uživatelů po kapsách véčka, ze kterých se dalo jen volat a psát SMSky. Nic více jste v mobilním pravěku věru nepotřebovali. S nástupcem skládacích displejů však došlo na oživení zašlé krásy, a jako první se na trh dostal Samsung Galaxy Z Flip - véčko se skládacím displejem. Jak moc se liší od současných klasických smartphonů, resp. jak moc je jim vlastně podobný? Jsou véčka technologickým nesmyslem nebo je to ten nejlepší směr, kam se mohou skládačky ubírat? Směrů skládaček je více, současným odpůrcům hybridů tabletu a smartphonu se Flip bude líbit. Je to výborně vybavený smartphone, který v zavřeném stavu skvěle padne do dlaně i do kapsy. Překládací displej je perfektní, protože umožní véčko používat v úplně novém režimu ve tvaru písmene „L“. A vysoká cena? Kdo bude Z Flip chtít, stejně si jej koupí. A troufáme si tvrdit, že zájemců bude hodně. Tenhle mobilní klenot (nebo snad kabelková pudřenka?) má něco do sebe... Samsung Galaxy Z Flip katalog rozměry a hmotnost: 168 × 74 × 7,2 mm, 183 g

displej: 6,7", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 636, 425 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 144 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (8× Kryo 485, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost 0,7/6

výhodnost cena: 37 990 Kč až 38 999 Kč Recenze Samsung Galaxy Z Flip pokračuje v následující kapitole.

Design Z venku sklo, uvnitř plast na sklu. Samsung Galaxy Z Flip je skutečně unikátní zařízení, k němuž v rámci novodobého redakčního testování, nemám vůbec nic k porovnání. Pod rukou mi sice prošel i Galaxy Fold (recenze zde), co se však mezi skládačkami výrazně liší, je první dojem. Galaxy Fold, zřejmě i po prvotních problémech, ve mě stále budil dojem přeci jen křehkého zařízení. A tento pocit u Galaxy Z Flipu nemáte. Vše lícuje, vypadá tak, jak má být, a ani u displeje nenarazíte na žádná velká negativa. A na skvělém prvním dojmu se dá stavět.

Samsung Galaxy Z Flip nám do redakce dorazil v černé barevné variantě Véčko dostalo kovové tělo, do kterého z jedné strany zapadne skleněný displej (krytý plastovou fólií), ze strany druhé pak korpus kryje odolné sklo Gorilla Glass 6. Po vybalení je telefon v krabici položen v rozevřeném stavu, a při prvním přeložení budete trochu nervózní. Vrchní polovina displeje však příjemně zaklapne na dorazy ve spodní polovině displeje. Z rozevírání a zavírání véčka se tak stane příjemně „návyková“ činnost. Docvaknutí při zavření má dojem jakéhosi úspěšného ukončení práce, což se Samsungu povedlo i u Galaxy Foldu.

Pohled na rozevřený smartphone z přední a zadní části Pant je celkově menší než u Foldu, při používání však působí robustnějším dojmem. Svůj podíl na tom má zejména jeho „notebooková“ koncepce, při které jej můžete otevřít prakticky v jakékoliv poloze, ve které bude pevně držet. Neplatí to jen při minimálním a téměř úplném rozevření, kdy displejový díl automaticky zapadne do krajní polohy. Ne neděláme si iluze, že byste véčko používali v režimu „stan“, každopádně na 90° rozevřená poloha ve tvaru písmena „L“ se může zalíbit nejen fotografům. Nebo třeba při prací v režimu Flex Mode, o němž se detailněji rozepíšeme v kapitole o softwaru.

Drobná mezera u pantu v zavřeném stavu, krajní dorazy eliminují vibrace při zaklapnutí obou dílů véčka o sebe Při zavření véčka u pantu všimnete mezery, která se ukázala již u Galaxy Fold, tentokrát je ale trochu menší. Ale řešit ji nebudete. Mezera je zde kvůli fyzickému ohýbání displeje, který s ohledem na typ konstrukce a vnitřní řešení pantu, nelze přeložit jako papír. Pant, bez jakékoliv vůle, kryjí z vnější strany gumové díly, které dostal i Galaxy Fold. Uvnitř pantu najdeme nylonová vlákna, která mají bránit vniknutí prachu a nečistot do pantu. Na ultrajemný průmyslový prášek to sice nestačí, běžné „kapesní“ nečistoty by však obstát mohly. Oproti Foldu je to rozhodně krok kupředu. ​

Detail pantu, který je nyní lépe chráněn proti vniknutí nečistot a prachu Nejsem však úplně fanouškem použitého skla, které sice ve vyleštěné podobě dokáže částečně nahradit kosmetické zrcátko, na druhou stranu na něm ve veké míře ulpívají otisky prstů, které jsou možná ještě více vidět u fialové barevné varianty. Do redakce nám dorazila černá, ovšem i u ní jsou patrné nežádoucí otisky, a celkově také velké odlesky okolních objektů. Pokud se vám při používání véčka zpotí dlaně, bude záď už trochu kluzká.

Máme v tom tedy jasno. Na vnějších krytech bylo použito sklo Gorilla Glass 6, na displeji je zase vrstva UTG skla, kterou ještě kryje plastová fólie Naštěstí to můžete eliminovat přibaleným dvoudílným průhledným krytem, který nasadíte a současně částečně nalepíte zvlášť na oba díly véčka. Kryt má pouze u pantu dva černé pásky, jinak navenek zachovává design a barevnou variantu telefonu. Hodit se vám bude i při focení bez stativu v polorozevřeném stavu. Na papíru zní sice fajn, ale kdo z vás by chtěl spodní skleněný kryt telefonu za 40 tisíc pokládat přímo na kámen nebo na pařez? Plastový kryt mi na Z Flipu trochu povrzával, takže se budete muset rozhodnout mezi absolutním tichem a vystavení okolí nebo si véčko obalíte a vrzání budete přehlížet. ​

Véčko v zavřeném stavu, detail bočních ovladačů, zamykací klávesy a bočního šuplíčku Véčko lze otevřít i pomocí jedné ruky, stačí palec umístit mezi oba díly a poté zatlačit vrchní díl poměrně dost velkou silou směrem nahoru. Jenže to nejde dělat jinak, než nehtem, takže se budete bát o možné poškození svrchní fólie na displeji. V praxi jsem tak véčko raději otevíral obouručně, a palcem pravé ruky následně telefon odemknul přiložením na boční čtečku. Ta funguje příkladně, oproti Foldu, kdy jste měli čtečku a zamykací tlačítko samostatně, je to jako nebe a dudy. Občas se nám sice stalo, že čtečka nereagovala na nic, byla však našpiněná. Stačilo ji utřít a hned zase fungovala, přesně a velmi rychle.

V dlani působí složené véčko jako kompaktní krabička Nad ní jsou ještě umístěny regulátory hlasitosti, které mají poměrně tuhý stisk, jsou však dostatečně vystouplé. Na boku levém je připraven šuplíček pro nanoSIM kartu, slot pro microSD kartu chybí. Myslím si však, že 256GB ROM bude cílové skupině bohatě stačit. Na spodní hraně se dočkáte pouze USB-C konektoru a hlavního reproduktoru. Sluchátkový jack ze zřejmých důvodů chybí, Samsung jeho absencí ušetřil potřebné místo pro akumulátor.

A toto jsou naše živé fotografie fialové barevné varianty Zavírání véčka můžete s klidem absolvovat jednoruč. Stačí palec zapřít do displeje a ukazovákem horní část displeje sklopit dolů, a pak ji i pomocí palce dovřít. Zní to sice krkolomně, praxe je však daleko jednodušší. V zavřeném stavu mé véčko rozměry 74 × 87 × 17,3 mm (v místě pantu), takže se pohodlně vejde do kapsy v saku, u košile, kapsy u kalhot nebo do dámské kabelky. Ale tady pozor na přímý styk s klíči, což ostatně platí i pro běžné smartphony.

Obsah základní krabice Samsungu Galaxy Z Flip Váha véčka je vyšší (183 gramů), ale to mi až tak nevadí. Nějak jsem si navykl na to, že používám větší telefony, takže vždy vím, že jej mám stále v kapse. Pokud však véčko používáte v otevřeném stavu, je vyváženo tak akorát. Necítíte, že by byla jedna z polovin nějak výrazně těžší nebo lehčí. Při používání na šířku displeje se hmotnost rozloží, takže vám véčko váhově přijde podobné jako u konvenčních smartphonů. Konstrukčně se Galaxy Z Flip povedl na jedničku. ​

Takto vypadá Galaxy Z Flip oblečený do přibaleného průhledného krytu Uvnitř základní krabice najdete mimo telefonu 15W síťový adaptér, USB-C kabel, USB-C sluchátka s brandingem AKG, redukci z USB-C na USB 2.0, základní uživatelskou příručku a také dvoudílný poloprůhledný kryt. V krabici také najdete dva informační letáčky. První vás vítá jakožto majitele netradičního smartphonu, na druhém se dozvíte, jak aktivovat roční bezplatné pojištění se spoluúčasti 2 790 Kč.

Displej Sklo pod plastovou fólií ucítíte. Displej Samsungu Galaxy Z Flip se v posledních týdnech hodně skloňoval, takže je třeba vše uvést na pravou míru. Jihokorejský výrobce vsadil na 6,7" flexibilní Dynamic AMOLED displej s poměrem stran 21,9:9. Displej má nestandardní rozlišení 2 636 × 1 080 pix, a jeho nedílnou součástí je průstřel pro 10MPx selfie, díky čemuž má zobrazovací panel druhotné označení Inifnity-O.

Varování na přepravní fólii Galaxy Z Flip jsou rámcově stejná jako u Galaxy Fold Samsung při uvedení véčka do světa hlásal, že se jedná o první skleněný displej u skládacích zařízení, a určitým způsobem má pravdu. Přímo na displeji je totiž přítomna vrstva ultratenkého skla nazývající se Samsung UTG. Nedílnou součástí displeje přímo z výroby je však plastová krycí fólie. A její případné odlepení by mělo za následek to stejné, co u první generace Galaxy Fold. Fólie je tak schována pod okolní plastové rámečky okolo displeje, které se starají i o to, aby pod flexibilní displej nezapadly žádné nečistoty. A co si z toho vzít jako závěr? ​

Flexibilní Dynamic AMOLED je krytý plastem. Pod ním je ale umístěno UTG sklo, které naopak působí hodně jako skla u běžných smartphonů Vrchní krycí vrstva displeje je stále plastová, uděláte do ní vryp i svým vlastním nehtem. A protože cena samotného displeje (bez započítání servisních nákladů) se pohybuje okolo 18ti tisíc, do zkoušky tvrdosti krycí fólie bych se rozhodně nepouštěl. Protože je však pod fólii UTG sklo, je pocit z ovládání displeje hodně podobný sklu u běžných smartphonů. U Foldu bylo cítit, že je displej kryt pouze plastem.

Véčko dostalo „notebookový“ pant, můžete si jej tedy naklonit tak, jak potřebujete Samsung tedy do skládaček poprvé přidal ultratenké sklo, které si však mnozí hned spojili s tradiční odolností skla vůči škrábancům, která je oproti plastovým fóliím neporovnatelná. Proč Samsung na UTG sklo ještě lepí fólii, je nám záhadou. Můžeme se domnívat, že UTG sklo, byť strukturálně pevnější materiál, je ještě stále poměrně křehké, takže by plnou zátěž bez fólie neuneslo. A na tom se shoduje i na sobě několik nezávislých zdrojů. Mezi sklem a polarizerém je umístěna ještě vrstva pro tlumení nárazů. Odolnost displeje se tak od Galaxy Foldu výrazně zvýšila, byť si mnoho uživatelů myslí pravý opak.

Výňatek z interních dokumentů Samsungu popisuje rozdíly v displejích mezi modely Bloom (Galaxy Z Flip) a Winner (Galaxy Fold). V případě véčka zůstává plastová vrstva, přímo pod ní je ale umístěno UTG sklo. Mezi polarizérem a sklem je ještě jeden nečekaný přídavek - vrstva eliminující nárazy, které by jinak vyústily v praskliny nebo ve vytvoření vzduchových bublin Pocitově tak ovládáte displej, který má hodně blízko ke klasickým skleněným panelům. Tedy až na překlad v displeji, který je přesně v polovině, a oproti světlému pozadí jde trochu vidět. Na tmavých obrazovkách však splývá s okolím, takže jej často zaregistrujete až pohmatem. V místě ohýbání cítíte lehkou prohlubeň, která může zprvu působit trochu nepříjemně, velmi rychle si ní ale zvyknete. Je podstatné, že citlivost displeje je i v místě překladu špičková. A to stejné platí i o zobrazovací kvalitě.

Detail ochranných prvků pantu. I u napůl přeloženého displeje je citelnost na dotyky v překladu velmi dobrá, jen se tam musíte s prstem nějak dostat... Samotná odolnost skládacího displeje je minimálně 200 tisíc přeložení, což by mělo stačit i na prodloužený životní cyklus zařízení. V rámci testování jsem však měl často telefon i půl dne otevřený! Skládací konstrukci vlastně plně využijete až při přenášení, pokud se budete pohybovat mimo domov.

Véčko je ideálně vyvážené, větší hmotnost má spodní díl, v ruce to ale nijak nepocítíte. Detail napůl přeloženého displeje. Překlad v displej jde na bílé barvě či proti světlu vidět, při běžné práci vizuálně neruší Jakmile dorazíte do práce, můžete být telefon klidně celé dopoledne rozložený, a složíte ho až tehdy, jakmile vyrazíte na oběd. Právě to je variabilita, která se může uživatelům zamlouvat. Skládací Fold jsem při ukončení práce na vnitřním displeji vždy zavíral. Je tedy pravděpodobné, že na metu 200 tisíc přeložení se dostanete až za podstatně delší dobu než uváděný průměr čtyř let.

Přijdete s véčkem do práce a potřebujete na telefonu pracovat? Klidně jej můžete nechat půlden v otevřeném stavu. Detail průstřelu pro selfie a ovladačů ve spodní liště displeje Úplnou novinkou je pak vnější displej typu Super AMOLED s úhlopříčkou 1,1 palce a rozlišením 300 × 112 pix. Displej plní hlavně informační úlohu, při zavření véčka zobrazí datum, čas, a aktuální kapacitu baterie. To stejné se děje i při stisku zamykací klávesy, škoda, že podobnou funkci nemají regulátory hlasitosti, které nahmatáte snadněji, než „utopenou“ dotykovou plošku.

Vnější informační displej nejednou zobrazí maximální čtyři notifikační ikony Displej nedokáže svítit neustále, a to ani tehdy, když máte zapnutý Always On režim. A to je škoda, protože svítící oranžová tečka značí nepřečtené notifikace (uvidíte maximálně čtyři ikonky na jednou). Za mě by tečka mohla blikat jako LED dioda, která se posouvá po displeji, popř. měnit barvy podle typu první zmeškané notifikace. Práci s notifikacemi mohl Samsung na externím displeji vyřešit daleko efektivněji.

Na vnějším displeji se mohou zobrazit maximálně čtyři ikony notifikací, informace o volajícím nebo začátek Gmailu či textovky Vnější miniaturní displej je dotykový, takže potažením doprava můžete zobrazit ikony notifikací. Kliknutím se dostanete do odpovídajících aplikací hned, jakmile otevřete telefon (variace na App Continuity). Posun doleva zobrazí na vnějším displeji základní ovladače pro přehrávání hudby. Nejužitečnější funkce je zřejmě informace o volajícím, která roluje na vnějším displeji, popř. na něm odroluje začátek SMS či e-mailu. Hovor na panelu sice přijmete dotykem, pokud však nechcete hovor vyřídit hlasitým odposlechem, je třeba véčko otevřít. Nastavit si však můžete i efektní příjem hovorů otevřením véčka a ukončení jeho zavřením. ​

Jméno modelu při aktualizaci firmwaru a zobrazení hledáčku na vnějším displeji Další možností využití je volitelné zobrazení části hledáčku, v němž se focení osoba částečně vidí. Příp. můžete pořídit své selfíčko v zavřeném stavu, stačí dvakrát stisknout zamykací klávesu. Jako spoušť slouží regulátory hlasitosti. Využití vnějšího displeje je sice spíše jen na efekt, jakmile je však displej rozsvícený, má podobné zakulacení rohů jako fotomodul a vizuálně tak nijak neruší.

Dva základní zobrazovací režimy, úpravy barev v režimu Živý V nastavení zobrazení máte opět dva zobrazovací režimy, Živý režim nabídne syté odstíny barev, navíc si můžete upravit intenzitu modré, červené, zelené a intenzitu bílé. Pokud místo sytých odstínů dáváte přednost reálným barvám, pak je pro vás jako dělaný režim Přirozený. Samostatně si můžete navolit jas na hlavním displeji a také na panelu vnějším, kde jsem upřednostnil nižší jas s ohledem na to, aby mě vnější displej v noci neoslnil. Škoda, že nejde jas vnějšího panelu automaticky nastavit podle aktuálního času. Takto funguje jen Filtr modrého světla, který však ovlivňuje jen vnitřní displej.

Filtra modrého světla, volba písma, zvětšení uživatelského rozhraní a funkce Osvětlení okraje Aktivní filtr s jasem na minimum vám umožní pohodlnou práci v noci, aniž byste tak výrazně oslňovali vedle spící manželku. Adaptivní jas se jinak chová korektně, zasáhnout jsem do něj musel jen občas. Ovšem vysouvání horní lišty nadvakrát dost zdržuje.

Mimo základního světlého se můžete přepnout i na tmavý systémový režim, který pošetří baterii Ovladače systému hledejte v dotykové podobě ve spodní liště displeje, nechybí jim samozřejmě ani vibrační odezva. Zpětnou šipku můžete přesunout doleva, příp. přepnout na bezdotyková gesta. V systému můžete dále upravit velikost a styl fontu, zvětšení prvků uživatelského rozhraní příp. upravit roztažení her a aplikací na celý displej.

Video na YouTube. Buď překousnete boční pruhy, nebo roztáhnete obraz na šířku s částečným ořezem horní a spodní části Při hraní her na šířku či při sledování videí část levého, někdy i pravého, okraje vyplňují černé pruhy. V režimu na výšku zase většina aplikací končí těsně pod průstřelem. I přesto, že aplikacím nastavíte protažení na celý displej, najdou se i tací, kteří toto nastavení nerespektují.

Nastavení dotykové citlivosti? Ano, na Z Flip půjde přidat originální fólie, ale zatím to nedělejte. Čekáme na konkrétní informace ze strany Samsungu A to nejlepší na závěr - na Galaxy Z Flip zřejmě půjde nalepit ještě přídavná ochranná fólie! V systému lze nastavit vyšší citlivost displeje, zatím však čekáme na závazné stanovisko od Samsungu, které prozradí, jaké fólie budou kompatibilní, kde je půjde pořídit, a kolik bude nalepení stát. Do té doby však platí striktní zákaz jakéhokoliv lepení čehokoliv na displej, což se dozvíte již při zapnutí telefonu.

Hardware Loňský špičkový čipset a rychlé úložiště UFS 3.0. Pokud jste čekali nějaký výraznější kompromisy ve výbavě, musíme vás zklamat. Prakticky jedinými nedostatky je absence 3,5mm jacku, který už není v řady Galaxy Note10 ani Galaxy S20, a také chybějící slot pro microSD karty. Bude vám tak muset stačit rychlé 256GB úložšitě typu UFS 3.0. Systémová ROM zabírá 28 GB, pokud připočteme předinstalovaný obsah, můžete se těšit zhruba na 220 GB volné paměti.

Detaily procesoru a výsledek benchmarku Antutu Herní výkon je špičkový, i když se při delším hraní spodní díl véčka výrazněji zahřívá. Ani náročné hry telefonu nedělají jakýkoliv problém, pokud jsou však napsány striktně pro displeje v poměru 16:9, připravte se na to, že velkou část obrazu zaberou černé pruhy. Při hraní musím vyzdvihnout rychlou odezvu displeje na dotyky i povedený hudební podkres, který vás dokáže vtáhnout do děje. Určitým měřítkem výkonu zařízení je benchmark Antutu, v němž véčko získalo 472 291 bodů. A to je více než slušný výsledek.

Využití šířky displeje? 50:50. Záleží na tom, jak byla hra napsána. Zatímco Asphalt 9 a PUBG využívá celou plochu, u Hearthstone a Eternium je obraz doplněn černými pruhy Véčko dostalo do výbavy 8GB RAM, v rámci 24 hodin je v operační paměti zabráno v průměru okolo 4,5 GB, takže máte necelou polovinu RAMky k dispozici pro vámi spouštění aplikace. Papírově sice Galaxy Z Flip vypadá oproti 12GB Galaxy Fold jako „chudý příbuzný“, operační paměť je však více než dostatečná. Samsung tradičně používá dost agresivní Garbage Collector, stačí pár minut na pozadí a aplikace nebo hra se ukončí, takže ji i při zdánlivém obnovení telefon spouští úplně znova. Na hraniční limity operační paměti tedy zcela jistě nenarazíte.

Správce zařízení, správa úložiště, plná a pročištěná operační paměť. Průměrné využití RAM v rámci jednoho dne činí zhruba 4,5 GB Z nabídky posledních spuštěných aplikací si však můžete jednu hru či aplikaci „Zachovat otevřenou pro rychlé spuštění“, takže i v minimalizovaném stavu neustále běží na pozadí, a neukončí se ani hromadným vymazáním aplikací na pozadí. Musíte však počítat s vyšším vybíjením baterie.

Jedna vybraná aplikace může na pozadí běžet neustále, takže obejde jinak agresivní Garbage Collector Hudební reprodukci obstarává repráček se slušnou kvalitou, na maximální hlasitost zní dost plechově, stačí však hlasitost o dvě tři úrovně snížit, a je výsledek vcelku poslouchatelný. Boční regulátory navíc berou v potaz i stav, v němž se telefon nachází. Klávesou pro zvýšení hlasitosti v rozevřené podobě hlasitost ztlumíte.

Nastavení zvuků - UHQ audio, ekvalizér a Dolby Atmos Daleko kvalitnější je poslech ve USB-C sluchátkách, která jsou stejná jako u Galaxy Note10+. Při poslechu si můžete aktivovat zvětšení rozsahu UHQ audia a také režim Dolby Atmos. Prostorový efekt je povedený, stejně jako kvalita hudebního výstupu. S patřičným ekvalizérem by měl být spokojen i náročnější hudební posluchač. Podobně spokojeni jsme byli i při poslechu do sluchátek Galaxy Buds, stačilo se s nimi jen přiblížit k telefonu, který je automaticky našel, stáhl potřebný software a připojil se k nim. Vše bylo otázkou jen několika minut.

Obrazovky funkce Music Share Úplnou novinkou je režim Music Share. Přirovnal bych jej k přehrávání YouTube videoklipů na televizi, ke které se při domácí párty připojí několik smartphonů najednou a řadí jednotlivé videoklipy do fronty. U Galaxy Z Flip to funguje podobně, ale přes telefon a pro ryze hudební soubory. Stačí se z véčka připojit k reproduktoru, následně se v dalších telefonech stačí připojit k Bluetooth repráčku a spustit přehrávání. Dalším uživatelům však budete muset ve vašem telefonu udělit oprávnění, protože bezdrátová komunikace probíhá prostřednictvím vašeho telefonu.

Přidáváme otisk prstu, 2D skener obličeje si poradí i s brýlemi Při vyzvánění telefon dokáže vibrovat vcelku hlasitě, pokud je však telefon umístěn v přibalením krytu, je pravědpoboné, že vibrace přeslechnete. A to je škoda. Vibrační odezva jinak nechybí, ani u klávesnice, ani u systémových ovladačů. Zabezpečený přístup k telefonu, ale také k Zabezpečené složce, obstarává rychlá boční čtečka otisků prstů. 2D skener obličeje může vypadat jako rychlejší řešení, véčko však nedokáže skenovat z vnější strany. Pouze selfie kamerkou až po otevření. A to máte jinak čtečkou už dávno odemknuto.

Z Flip je Dual SIM. K fyzické nanoSIM můžete ještě připočíst eSIM Tradičně bohatá je konektivita, v rámci které nechybí podpora Wi-Fi, Bluetooth, NFC nebo Mirror Linku. Galaxy Z Flip se prodává jako Dual SIM. K jedné fyzické nanoSIM můžete přidat ve Správce SIM karet druhou v podobě eSIM. A to, buď pomocí QR, nebo aktivačního kódu. Po přidání eSIM si můžete navolit, která karta bude sloužit pro odchozí volání, zprávy a mobilní data. „Power userům“ může chybět podpora režimu DeX, tak třeba se jej dočkáme v budoucí firmwarové aktualizaci.

Možnosti konektivity a Správce SIM karet, přidáváme eSIM V útrobách véčka se nachází celkem dvě baterie o souhrnné kapacitě 3 300mAh (930 mAh v horní + 2 370 mAh ve spodní části). A to je v řeči moderních smartphonů „nic moc“. Při pohledu na Razr (kapacita 2 510 mAh) je to však kapacita výrazně vyšší. V průběhu týdenního testování jsem nabíjel každý den, a to vždy večer. Druhý den večer jsem se blížil k 15% baterii, takže jsem před spaním telefon vždy nabil doplna. Screen-time byl ve všech případech lehce přes 3 hodiny, a to s deaktivovaným režimem Always On.

Správce baterie a volba režimu napájení V případě střídmějšího využívání (screen-time okolo dvou a čtvrt hodiny) se výdrž prodloužila o půl dne. Výdrž jsem však měřil v defaultně nastaveném Optimalizovaném režimu. Pokud si ručně přepnete na vyšší výkon, maximální jas displeje se zvýší o 10 procent a také se podle Samsungu „zrychlí“ uživatelské rozhraní. V praxi zřejmě zůstane u automatické optimalizace, ve výkonovém režimu jde totiž baterie rychleji dolů.

Detailní statistiky baterie zaměřené na využívání jednotlivých aplikací Úsporné režimy pak mohou snížit výkon čipsetu na 70% a snížit jas displeje až o 10 procent. Pokud nezvolíte nejvyšší výkon, je náročný pracovní den na jedno nabití reálný, jinak nikoliv. A z tohoto pohledu jsme u Razru skeptičtí, zda vydrží jeden den na jedno nabití. V průběhu noci poklesla baterie u Galaxy Z Flip v průměru o 5 až 7 procent.

Aktivace zpětného dobíjení a jeho omezení při dané kapacitě baterie V zapnutém stavu dobijete véčko přes přibalený 15W adaptér z nuly na sto za hodinu a čtyřicet minut. Alternativně je k dispozici i 9W, tj. pomalé, bezdrátové dobíjení. Cívka je umístěna ve spodním dílu véčka, které můžete pohodlně položit i na pozici pro chytré hodinky, a to např. u dvojité nabíječky Wireless Charger Duo. Záda můžete využít i pro zpětné bezdrátové dobíjení, jehož efektivita se pohybuje okolo 60 procent. Zpětné dobíjení však funguje v zavřeném i otevřeném stavu, jen pozor na to, kam displej véčka pokládáte.

Software One UI 2.1 s novým režimem Flex Mode. Android 10, grafická nadstavba One UI 2.1... to už jsme viděli u spousty zařízení od Samsungu. Prostředí vypadá jako přes kopírák, má však jednu výraznou novinku - režim Flex Mode. Véčko rozpozná, když jej zalomíte, a z původní obrazovky „na výšku“, displej rozdělí do dvou polovin. Ta horní slouží pro zobrazení obsahu, ta spodní zase pro ovládání či pro doplňková nastavení.

Ukázka režimu Flex Mode v galerii. Je škoda, že mimo fotoaparátu (zatím) nikde jinde nefunguje Zní to zajímavě, praktické využití je taktéž na výbornou, zatím však spíše jen v „ukázkovém režimu“. Flex Mode je k dispozici jen u Fotoaparátu a v Galerii, režim měl fungovat i v aplikaci Google Duo, ovšem zatím jsme se jej nedočkali. Čeká se zde zřejmě na aktualizaci, která do číselníku přidá i slíbenou rychlou volbu. Flex Mode na Always On displeji pak postrádá hlubší smysl.

Domovská obrazovka, horní výsuvná lišta, hlavní nabídka a jednoruční režim A jak režim vlastně funguje? Ve foťáku se po přelomení displeje přesune hledáček do horní poloviny displeje a vám se ovládací prvky přehledně seskupí ve spodní polovině panelu. U Galerie zase spodní polovina displeje poslouží jako touchpad pro přesun mezi fotografiemi. Flex Mode funguje skvěle, ale je ho v telefonu málo. Žádné další předstinstalované aplikace od Samsungu jej nepodporují a to je velká škoda. Třeba u YouTube bych jej okamžitě využil. Video by se zobrazilo v horní polovině, ve spodní bych si mohl procházet komentáře nebo vidět doporučená či další videa v playlistu.

Flex Mode zatím nefunguje ani v aplikaci Google Duo, která ještě nebyla ani integrována do číselníku od Samsungu Čeká se však zřejmě na to, až Google zpřístupní vývojářům aplikací třetích stran vyhrazenou systémovou knihovnu pro právi v režimu Flex Mode, která se nazývá Jetpack WindowsManager. Tzv. režim „L“ se v současné době hodí např. pro sledování videí spouštěných přes Galerii nebo třeba pro videohovory či focení selfíček, kdy telefon nemusíte držet v ruce, pouze si displej zapřete v požadované pozici.

K režimu Multidisplej se dostanete potažení z pravého okraje displeje Co u véčka plně funguje, je režim Multidisplej, v němž si můžete na displeji najednou zobrazit dvě aplikace, a každá z nich bude mít pro sebe půlku displeje, tj. plochu se čtyřpalcovou úhlopříčkou. Poměr mezi aplikacemi, jejichž nabídku si vysouváte z bočního panelu, si však můžete ještě ručně doupravit. ​

Široké možnosti personalizace - schémata, tapety, balíky ikon a vzhledy AOD Smartphony jsem byl zvyklý často přetáčet nabok, kvůli větší ploše širokoúhlého displeje. Galaxy Z Flip je však zřejmě prvním telefonem, u něhož upřednostňuji práci na výšku. Je to zřejmě dáno samotnou véčkovou konstrukcí, která vás podprahově „nutí“ používat displej na výšku. Při používání véčka jsem displej nabok otáčel jen při hraní, kdy se rozhraní samo přetočilo, jinak jsem i při focení nebo psaní na QWERTY klávesnici zůstal věrný režimu na výšku.

Ne, na rozloženou klávesnici jsme si nepřivykli, můžete ji ale roztáhnout přes středovou část nebo psát v režimu na výšku displeje. Zda displej při psaní „zlomíte“, je na vás Taková klávesnice v režimu na šířku se sice pěkně rozdělí a polovinu tlačítek přemístí k oběma krajům, v praxi je však v režimu na šířku na displeji poměrně málo místa. Pokud vám při psaní textovky přijde notifikace, zcela vám překryje oblast, kam píšete text. Ano, zkoušeli jsme psát i na částečně zavřeném displeji, ale kýžený efekt to nepřineslo. Psaní na výšku bylo paradoxně přesnější.

Detailní úpravy vzhledu a chování systému Možnosti úpravy systému jsou dost rozsáhlé, a to od hrubosti matice ikon na domovské obrazovce a hlavní nabídce přes velikost fontů a stylu textu až po schémata, která zasáhnou i do vzhledu systémových aplikací. Samostatně si pak z obchodu můžete stáhnout balíky ikon, tapety nebo vzhledy Always On režimu. A to se může hodit tehdy, pokud véčko necháte delší dobu otevřené na stole. A do této pozice se smartphone při testování dostal až překvapivě často.

Bixby je součástí systému, můžete jej však ignorovat, úprava chování bočních tlačítek Hlavní nabídka je klasického střihu s očekávaným obsahem. Vyjímají se jen hrátky s rozšířenou realitou v aplikaci Zóna AR. Jinak čekejte absolutní aplikační standard. Ano, je zde i Bixby, který infikoval vypínací tlačítko. Pokud chcete na dlouhé podržení skutečně vypnout telefon, musíte to upravit v natavení. Pohotovostní obrazovka Bixby Home se přejmenovala na Samsung Daily, český regionální obsah však postrádá. Z editačního menu (pinch zoom na domovské obrazovce), můžete obrazovku s klidem deaktivovat. O nic důležitého nepřijdete.

Call & Message Continuity, připojení k PC aplikaci Váš Telefon a Game Booster Softwarová nadstavba je hodně bohatá. Přímo z horní lišty si můžete rychle spustit skener QR kódů, aktivovat funkci Odkaz na Windows (propojení s PC aplikací Váš Telefon), nahrát dění na obrazovce, přejít na zabezpečenou složku, rychle sdílet soubory či přejít na systémový Dětský režim. Uvnitř nastavení pak čeká napojení na službu Call & Message Continuity, herní režim Game Launcher či k funkci Dual Messenger. V telefonu tak můžete mít dvojitě instalované mesengery a sociální sítě, a každá může fungovat pod jiným účtem.

Kontakty lze sdílet pomocí QR kódů, aplikace Bixby Home byla nahrazena Samsung Daily, okamžitý přepis si aktivuje rychle z nabídky pro úpravu hlasitosti, čeština však chybí Při testování jsem bojoval pouze s notifikacemi Gmailu, které na telefon nechodily. Stačilo však přejít do Gmailu a u vybraného učtu zvolit Nastavení - Oznámení o doručení poště a zde zvolit položku Upozornit na každou zprávu. Zatímco u ostatních Samsungů tato volba není třeba, u Galaxy Z Flip bez zaškrtnutí příchozí e-maily nechodily. Ani na Wi-FI ani na mobilních datech. Žádný závěr z toho ale vyvodit nelze, problém mohl být spjat i s mým konkrétním Google účtem.

Čtečka QR kódů, dětský režim a Zabezpečená složka Prostředí telefonu běhá svižně, bez jakýchkoliv zádrhelů, pokud si zapnete redukci animací (nebo dokonce animace vypnete v menu Usnadnění), běhá prostředí ještě svižněji. Jistě, vizuální plynulost jako u 120Hz displeje u řady Galaxy S20 to není, každopádně si s ohledem na uživatelské rozhraní nebudete mít na co stěžovat.

Fotoaparát Zajímavé focení v polorozevřeném stavu. Samsung u véčka vsadil na duální fotoaparát. Jako hlavní snímač je použit 12MPx fotočip z řady Galaxy Note10 s optikou (F1.8) z řady Galaxy S20. Čekat tak můžete ostření Super Speed Dual Pixel, optickou stabilizaci, podporu HDR10+ a 1,4 µm pixely. Sekundárním snímačem je 12MPx širokáč se záběrem 123° a světelností 2.2. Selfie kamerka umístěná v průstřelu má rozlišení 10 MPx (F2.4), automaticky zaostřovat bohužel nedokáže.

Základní režim fotoaplikace a srovnání s režimem Flex Mode, Aplikace Fotoaparát se na první pohled nijak výrazně nezměnila, jakmile však displej částečně přeložíte, přeskupí se jinak hodně roztroušené grafické rozhraní do podoby Flex Mode. Z horní poloviny véčka se stane hledáček, ve spodní si pak vše potřebné nastavíte jedním palcem. Posuny do stran přecházíte mezi fotorežimy, poblíž poloviny displeje pak máte vyneseny rychlé zástupce platné pro aktuální režim. A zhruba uprostřed spodní poloviny displeje přepínáte mezi objektivy. Je také třeba dodat, že přepnutí do Flex módu nijak neovlivní výsledné rozlišení fotografií.

Nastavení fotoaparátu a fotorežimy, mezi nimiž nechybí ani režim Pro To ostatně neovlivníte ani vy sami, upravíte si pouze poměr stran pořízené fotografie, s nímž se pojí pevně dané rozlišení, které nijak nezměníte. Véčko vás navíc doslova vybízí k focení v režimu na výšku v částečně rozevřeném stavu. Až dosud jsem „nadával“, když někdo publikoval fotografie na výšku.

Náhled hledáčku na vnějším displeji Vůbec poprvé však fotím v režimu na výšku i já, a nijak mi to nevadí. Focení na šířku displeje na mě dokonce působí až nepřirozeně. Tlačítkem v pravém horním rohu zapnete náhled hledáčku na vnějším displeji, aby focená osoba alespoň „nouzově“ viděla, jak bude na snímku ve finále vypadat.

Spodní díl véčka poslouží jako stojánek při focení zadním fotoaparátem i při focení selfíček, stačí najít jen ten správný úhel a v případě potřeby využít samospoušť nebo focení dlaní. Zde telefon položíte na schody nebo do natažené dlaně, už je na vás Při focení v horších světelných podmínkách můžete fotografické nedostatky eliminovat focením v polorozevřeném stavu, což platí, nejen pro selfie, ale také pro focení zadním fotoaparátem. A pokud si telefon položíte na kámen, schody nebo dokonce do natažené dlaně, můžete s nastaveným časovačem při focení minimalizovat otřesy a tím přispět k tomu, aby výsledná fotografie byla co možná nejméně rozmazaná.

Předinstalovaná galerie Za dobrého osvětlení pořídíte z ruky velmi kvalitní fotografie, u nichž sedí vyvážení bílé i reálné odstíny barev. Fotky mají dostatečnou úroveň detailů, a působí velmi povedeně. Na dobrém slunci je vidět široký dynamický rozsah a také si všímáme rychlého ostření. Ve venkovních podmínkách oceňuji i automatický režim HDR, který dokáže vykreslit i proti sluníčku zajímavou oblohu a částečně prosvětlit stíny.

Vestavěný editor fotografií Širokoúhlý objektiv má odlišnou clonu, takže se připravte na to, že snímky pořízené základním objektivem a širokáčem budou mít trochu odlišné podání barev, zejména zelené. Snímky pořízené se záběrem 123° jsou sice „proostřeny“ v celém rozsahu, úroveň detailů je však daleko horší, než u hlavního snímače. Je třeba si také zkontrolovat korekci zkreslení, jinak budou širokoúhlé fotky vypadat jako byste je pořídili „rybím okem“. U testovacího kusu však byla funkce aktivní hned po prvním spuštění fotoaparátu.

Hrátky s rozšířenou realitou Samsung přesunul mimo fotoaparát - do aplikace AR Zone Skvělé jsou na tom i detaily a makrosnímky, ostatně, díky fotočipu z Galaxy Note10 a optiky z řady Galaxy S20 můžete být na mobilní focení poměrně dost nároční. Při záběrech z absolutní blízky se vám bude líbit dost výrazný bokeh a celková úroveň detailů. Rychlé ostření obstarává automatika, ruční doostření jsme v průběhu testování ani jednou nevyužili.

Vytváříme nové AR Emoji Za dobrého světla oceníte skvělý režim Živého zaostření, z něhož vypadají fotografie jednoduše skvěle. Ostření je rychlé, takže můžete i rozostřeně vyfotit i rozpohybované objekty. Úroveň doostření lze následně doupravit v galerii, příp. přeostřit na jiné místo nebo aplikovat různé rozostřující efekty. Za horšího počasí je vidět pokles fotografické kvality, někdy snímač nedokáže adekvátně vyhodnotit, na který objekt zaostřit, a který následně rozmazat.

V rámci AR studia si dokonce můžete své avatary dovybavit stylovým oblečením... Při zatažení obloze má foťák občas problém s adekvátním vyvážení bílé, barvy jsou lehce vybledlé, jinak však nepozorujeme žádné nedostatky. A když se začne slunce skrývat za obzor, jsou pořízené fotografie na automatiku, i ty pořízené „z ruky“, dost povedené. Na fotografiích v interiéru však již s poklesem světla přibývá šumu a ztrácejí se detaily. Pokud fotíte poblíž okna, není to až tak citelné. Pokud však budete od okna dále, nebo pod nedostatečným umělým osvětlením, jde kvalita fotek dost rychle dolů.

Nechybí ani funkce AR kresba známá z Galaxy Note10 Do výbavy telefonu se z „es dvacítek“ dostala i funkce Single Take, která z 15vteřinové nahrávky vyzobe to nejlepší, a vše vám zobrazí na jednotné obrazovce. Bude se jednat o nejlepší fotky nebo o speciální okamžiky zachycené na videu, přičemž umělá inteligence se nebojí použít různé efekty. Všechny pořízená multimédia pak najdete ve složce DCIM pěkně za sebou tak, jak je telefon v režimu Single Take vytvořil. Naopak Space Zoom ve véčku chybí, přiblížení je pouze digitální (max 8×) ve formě výřezů, které samo o sobě není příliš kvalitní. ​

Vyblbnout se můžete i s těmito AR nálepkami Líbil se nám i noční režim, byť se nejedná o řešení z letošních „es dvacítek“, ale o noční režim z Galaxy Note10+. Delší doba závěrky, resp. kombinace několika fotek s různým ISO, projasní snímky, ze kterých vystoupí více detailů. Je ale třeba mít okolo alespoň trochu světla, např. pouliční světlo. Pokud budete fotit v téměř úplné tmě, snímač sice z nočního režimu vymáčkne maximum, ovšem za cenu velké zrnitosti výsledné fotografie. Ukázkové fotografie: Fotografie za denního světla, k jejich kvalitě nemáme žádné výrazné námitky



Základní a ultraširokoúhlý snímek na výšku displeje. Díky automatickému HDR obloha často doslova „vystupuje“ z fotografií



Základní a ultraširokoúhlá fotografie, tentokrát při focení na šířku displeje



Makrosnímky a fotky detailů

Povedené výsledky při focení v režimu Živého zaostření. Telefon snímané objekty rozostřuje softwarově za pomoci umělé inteligence

Ukázkové fotky při zatažené obloze, snímek zapadajícího slunce

Ukázkové fotografie z interiéru

Ukázka režimu Single Take, jemuž dominuje nejpovedenější snímek. Single Take v galerii poznáte podle bílé tečky u fotografie





Rozdíl mezi automatikou a nočním režimem je dost výrazný...



Porovnání fotky pořízené na automatiku a v nočním režimu Selfie kamerka má bohužel fixní focus, dokáže sice rozpoznávat obličeje, ale už na ně nezaostří. Za dobrého světla se vám podaří vykouzlit povedená selfíčka, raději však doporučím fotit několik fotek po sobě, protože při prohlížení zjistíte, že spousta z nich není úplně ostrá.

Ukázková selfíčka Videa můžete natáčet maximálně v rozlišení UHD, tj. 3 840 × 2 160 pix, a to s 60 fps. Při takto vysokém rozlišení je však optická stabilizace dostupná jen při 30 fps, ovšem už není možné využít kontinuální autofocus. Pokud zvolíte Super stabilní video, můžete očekávat, že kamerka výrazně eliminuje otřesy při chůzi, maximem je však pouze Full HD.

Nastavení rozlišení videí Zajímavé je také to, jak si Samsung poradil s natáčením na výšku. V nastavení si můžete navolit, zda chcete při používání telefonu na výšku skutečně natáčet videa na výšku nebo je raději překlopit na šířku. V případě překlopení je však maximem pouze Full HD s 60 fps.

Možnosti režimu Pro Video Kvalitativně platí pro videa to stejné co pro fotografie. Za dobrého světla můžeme pochválit rychlé přeostřování, správnou expozici a účinnou stabilizaci obrazu. Naopak při natáčení v noci nelze přehlednou velká míra šumu daná chybějícím světlem. Superzpomalená videa v 960 fps mají maximální rozlišení HD, a to pokud nahráváte 0,4 vteřiny, což se roztáhne na 12 vteřin. V případě 0,8 vteřiny se výsledné video ve 480p roztáhne na 24 vteřin záznamu, a fotoaparát zpomalenou scénu ještě dokreslí hudbou na pozadí. Ukázková videa: Celkově vzato je véčko Galaxy Z Flip slušný fotografický univerzál, který může při natáčení využít spodní díl jako „integrovaný stojánek.“ Škoda pouze neostřící selfie a chybějícího nočního režimu z řady Galaxy S20. Ale třeba se jej dočkáme s budoucí aktualizací.