RECENZE: Samsung Galaxy Z Fold2 – Vítaná evoluce a skvělá hračka pro náročné

Ani tentokrát to není bez chyb, většinu z dříve vytýkaných nedostatků si však Samsung vzal k srdci. Špičkově vybavenému smartphonu můžeme hardwarově vytknout jen absenci microSD karty. Vnější displej je pro základní ovládání dostatečný, takže Fold nemusíte otevírat tak často. A s tím jde ruku v ruce i výdrž na jedno nabití. Ta je rámcově stejná jako u Galaxy Note20 Ultra . Pokud by měl Z Fold2 dotykové pero S Pen, několik nedostatků byste mu zřejmě odpustili, ovšem po dopsání recenzi máme pro Samsung v rukávu hned několik vylepšení pro budoucí skládací hybridy. Číslem jedna je nižší prodejní cena...

V zavřeném stavu měří Fold 159 × 68 × 16,8 mm, v rozevřeném stavu naroste do rozměrů 159 × 128 × 6,9 mm. V kompaktnější podobě nám telefon stále evokuje dálkový ovladač, ovšem z toho dobrého úhlu pohledu, protože jej pevně sevřete v dlani a palcem obsáhnete velkou část displeje. V rozevřeném stavu budete hybrid typicky používat obouruč nebo si jej podepřete celou dlaní a druhá ruka se postará o ovládání. Inu, stylus S Pen by se zde určitě hodil. A ne, že ne...

To stejné platí i o poměru stran 22,5:18 u vnitřního displeje, se kterým má spousta her problém. Jistě, PUBG a Fortnite se displeji přizpůsobí, ale je zde spousta dalších (Hearthstone nebostreamované hry z GeForce Now, a další), které se dynamicky přizpůsobit nedokáží, a proto se zobrazují menší a zbytek prostoru vyplní černými pruhy. A to je v případě skládacího hybridu, který těží právě ze zobrazení na velkém vnitřním displeji, hrozná škoda.

Spolupráci displejů jsme nakousli již u přepínání aplikací z vnějšího na vnitřní displej. Ta je selektivní a u her s ní nepočítejte, protože při přepnutí z vnitřního na vnější se musí drtivá většina z nich restartovat. Naopak (tzv. App Continuity) to ale funguje u všech aplikací a her bez problémů. Jakmile rozevřete Z Fold2 jste přesně tam, kde jste na vnějším displeji skončili. A toto chování je hodně návykové.

Displeje jsou na hybridu sice dva, pokud však upravíte jas, aktivujete filtr modrého světla nebo upravíte displejové režimy, dějí se změny na obou displejích najednou. Stejně tak funguje režimu Always On u obou displejů, u vnějšího se hodí vždycky, u vnitřního jej uvidíte jen tehdy, pokud Z Fold2 zapomenete zavřít.

Palcem obsáhnete většinu vnějšího displeje, přehmatávání se však úplně nevyhnete. Vnější displej bez problémů použijete jako hledáček foťáku, vyhledáte si na něm kontakt pro vytočení, přečtete e-mail, dokument ve Wordu či dokonce spustíte v hratelné podobě některé hry. A to s dojmem, že vás vnější panel vlastně ani nijak zásadně neomezuje. A to je oproti Foldu zásadní posun kupředu. Vadí nám jen chybějící 120Hz režim pro vnější displej. U telefonu s cenou 55 tisíc Kč by to mělo být nepsaným standardem.

Práce ale rozhodně nekončí, protože, máte-li nastavený přechod aplikací z vnějšího displeje na vnitřní, můžete plynule pokračovat i na vnějším Super AMOLED panelu. Ten narostl do daleko užitečnější úhlopříčky 6,23 palce při rozlišení 2 260 × 816 pixelů (poměr stran 25:9). Ani vnější panel tedy nemá standardizovaný poměr stran, přesto jej však bez větších problémů využijete k základnímu ovládání telefonu. Ano, klávesnička je titěrná a je roztažena do výšky, což platí i pro hlavní nabídku, ale rychlou odpověď na ni (i s překlepy) vyťukáte rychleji, než byste skládačku vůbec otevřeli.

Prakticky nám schází jen pero S Pen, které by se na vnitřním panelu doslova „vyřádilo“. Tak snad se dočkáme u nástupnické generace. Když palci zatlačíte proti polovinám displeje, hybrid „zlomíte“, takže můžete následně obě poloviny displeje k sobě magneticky přichytit. Zavření doprovází i uchu lahodící cvaknutí, které, tak nějak, symbolizuje ukončenou práci a současně navodí určitý „příjemný pocit“. Rozumněji to popsat asi nelze.

Skládací displej není jen radost, je to i starost. Ovšem pokud byste si displej nebo jakoukoliv část skládačky poničili, Samsung při koupi nabízí bezplatnou roční pojistku, v rámci které případnou opravu provede na své náklady. Vy zaplatíte pouze spoluúčast v hodnotě 3 319 Kč. Nesmíte však zapomenout registrovat se ke službě Galaxy Z Premier Service do třiceti dní od zakoupení skládačky.

Přítomnost fólie zaregistrujete v místě displejového průstřelu, ten je sice vítaným doplňkem místo loňského obřího výřezu, v praxi však průstřel stále trochu ruší. Samsung jej sice šikovně schovává do horní lišty, ale nepopíráme, že mnoho jiných možností jihokorejci neměli. Snad ještě šlo průstřel umístit přímo do rohu, ale na své klasické vycentrované pozici je překlad v displeji, což je překážka neřešitelná. Na krajích displeje jsou umístěny vyvýšené rámečky s „bumpery“, které tlumí rázy při zavření. V oblasti pantu vidíme dvě gumové plošky, které brání vniknutí nečistot.

Displej sice kryje UTG sklo, ovšem na něm je ještě umístěna polyimidová fólie, která byla již součástí displeje u Galaxy Fold . A na ní je ještě jedna vrstva, a to krycí fólie nalepená od výroby. Na vnější fólii nepozorujeme žádnou vadu, tedy ani škrábance ani jakékoliv vzduchové bubliny. A pokud se fólie nějak při používání poškodí, půjde místo ni ve vybraných servisních centrech aplikovat fólie nová. Cena by se měla pohybovat maximálně okolo 700 Kč, ale konkrétní částka se může u různých servisních partnerů lišit.

Je tu ale ještě jeden poznávací znak, a to překlad v displeji, který je proti světlu stále vidět, v praxi však překlad není nijak rušivý. I na omak se toho oproti minulosti dost zlepšilo. Mírnou prohlubeň sice dotykem stále poznáte, ovšem už o něco méně než dříve. Pocit, že by snad bylo s displejem něco špatně, už kompletně vymizel.

Kvalitnější hudební poslech je samozřejmě ve sluchátkách, u přibalených od AKG toho nemáme moc co vytknout. Pokud si výstup okořeníte patřičným nastavením ekvalizéru, bude zvuková kvalita velmi vysoká. Navíc si nastavíte zvětšení rozsahu na UHQ Audio, příp. lze upravit naladění režimu Dolby Atmos, který funguje i u her, a podepisuje se pod příjemný audiopodkres, který vás vtáhne do centra dění. Zvláště v akčních hrách se vám bude zdát, že střelba skutečně přichází odněkud za vámi...

Pracovní prostředí DeX sice na hybridu přímo nespustíte (to lze jen u tabletů), ovšem můžete jej alespoň zrcadlit na televizi. Řešení funguje stejně jako u Galaxy Note20 Ultra . Samsung v tiskové zprávě hodně chválil zvukové možnosti Galaxy Z Fold2, a v praxi jej skutečně můžeme zařadit ke špičce, co lze na trhu najít. Režim Dolby Atmos dělá s repráčky zázraky a, i když při vyšších úrovních zní reprák už dost plechově a všimnete si i šumu na pozadí, kolem poloviční úrovně hlasitosti je poslech stále dost povedený. Hybrid dokáže zvukovým výstupem ozvučit celou místnost.

Hraní na vnějším displeji je „nouzovka“, spousta her navíc nepodporuje přechod z vnitřního panelu na displej vnější, takže se musí nejprve restartovat. Neplatí to snad jen pro Pokémon Go. Ve Flex módu si žádné hry nezahrajete, resp. o žádných podporovaných nevíme.

Hraní je u Foldu příjemnou kratochvílí, a to zejména na vnitřním displeji. Je ale potřeba počítat s tím, že se ne všechny hry dokáží poprat s netradičním poměrem stran, takže zbývající část displeje vyplní černé pruhy. Třeba takový Fortnite, PUBG nebo Asphalt 9 ale běží bez problémů na celé ploše vnitřního displeje. Při delším hraní se záda skládačky trochu zahřívají, ani po delší době však nepozorujeme žádný zásah do frameratu. Tam kde vás hry pustí na 60 fps (např. PUBG), tak 60 fps zůstává po celou dobu.

Software

Až se třemi okny najednou. Uživatelské rozhraní hybridu se opírá zejména o režim Flex Mode, který jsme nakousli v kapitole o displeji. V praxi tak máte volnost v tom, jak chcete hybrid používat. Můžete vsadit na vnější displej, na vnitřní nebo na hybridní režim Flex Mode. Je ale škoda, že jej zatím nepodporuje mnoho předinstalovaných aplikací, a na další aplikace třetích stran zatím můžete zapomenout.



Při úvodním nastavení čekejte stejnou uvítací obrazovku jako u Galaxy Fold...

Samsung v Androidu 10 s nadstavbou One UI 2.5 vrací do hry režim App Continuity, který vám umožní pokračovat na vnitřním displeji po rozevření tam, kde jste na vnějším panelu skončili. Prodleva v zobrazení obsahu je minimální, aplikace se rychle přetransformuje do větší podoby. A pokud chcete, můžete to vybraným aplikacím nastavit i obráceně. Musíte ale počítat s tím, že při zavření se skládačka nezamkne, takže to budete muset udělat ručně. Asi by to chtělo o něco elegantnější řešení, ale nic revolučního nás v tuto chvíli nenapadá.



App Continuity v praxi, přepnutí z vnějšího na vnitřní displej je otázka chvilky

Samsung vám dá volnost i s ohledem na samotné prostředí, které si na vnitřním displeji můžete zobrazit jako na smartphonu (se zvětšeným rozhraním) nebo na tabletu (menší rozhraní ale více informací). Stejně tak si můžete pohrát i s dotykovými ovladači ve spodní liště. Chcete je vlevo, vpravo nebo uprostřed? Výběr je na vás! Vlastně ani podoba systému není finální, sytě bílé obrazovky na pozadí můžete rychle přepnout do úspornější podoby aktivací tmavého režimu. Z Galaxy Themes Storu si navíc můžete stáhnout schémata, tapety, balíky ikon a vzhled Always On režimu.



Vzorec pro odemknutí můžete kreslit tam, kde se vám to lépe hodí

A tím jsme s úpravami neskončili. Změnit si můžete i mřížku pohotovostních ploch, na které skládáte widgety, nebo mřížku hlavní nabídky. A pokud chcete, lze do spodní lišty vrátit ikonické tlačítko Aplikace (jinak menu vysouváte ze spodní hrany) nebo hlavní nabídku vůbec nepoužívat a mít aplikace rozesety jen po plochách. A nebo lze alespoň schovat ikony her a ukázat je až v Game Launcheru. Univerzálnost hybridu je patrná, nejen designově, ale také v oblasti softwaru.



Schémata, nastavení domovské obrazovky a plovoucí aplikační okno

Jak jinak popsat práci ve třech oknech v režimu Multidisplej? Chcete je vedle sebe, nebo prohodit pozice? Žádný problém. Okna můžete mezi sebou rychle prohazovat, přetahovat mezi nimi soubory (např. fotky jako přílohu do Outlooku) nebo texty. Oblíbené dvojice a trojice aplikací si můžete uložit k rychlému otevření z boční lišty.

Oficiální video prezentující multitasking u Galaxy Z Fold2:

V režimu trojitého zobrazení si můžete dokonce pustit tři okna aplikace Samsung Internet najednou! S budoucí aktualizací MS Office bude možné v jednom okně zobrazit Word, a ve druhém Excel. Update však na Android dorazí až v polovině září.



V režimu Multidispleje můžete mít najednou zobrazeny tři aplikace (dokonce fungují tři okna prohlížeče Samsung Internet), a pohrát si můžete i s poloprůhlednými plovoucími okny, kterých může být najednou spuštěno maximálně pět

Nové aplikace můžete spouštět i v plovoucích oknech, která lze následně minimalizovat nebo jim alespoň nastavit částečnou průhlednost. Klávesnice je v rozevřeném stavu rozdělena na dvě poloviny, ovšem to nám při psaní přišlo trochu matoucí, tak jsme si klávesnici v nastavení opět „spojili“. Vnější klávesnička je titěrná, překlepům se nevyhnete. Volání je zase lepší v zavřeném stavu, pokud je hybrid otevřen, probíhá hovor přes hlasitý odposlech. Kvalita hovorů byla bezproblémová.



Klávesnice na vnějším displeji, klávesnice na vnitřním displeji - kompletní a rozdělená

Nadstavba je samozřejmě bohatá i co se týká přidaného softwaru. Ochutnávku můžete vidět v horní výsuvné liště se zástupci rychlého spuštění, k dalším doplňkům se musíte „prokousat“ přes Nastavení. To je však řazeno logicky, a Samsung navíc na konec obrazovek přidává funkce, které jsme mohli hledat a nenašli. Přinejhorším si pomůžete integrovaným vyhledáváním. Aplikace sotva vyplní jednu stránku hlavního menu, některé základní položky, např. hudební přehrávač, si budete muset stáhnout ručně.



Základní nabídka a aplikace od Samsungu a od Googlu

V základní výbavě máte k dispozici vše potřebné. Samsung Health hlídá vaše aktivity a zdraví, přes Galaxy Wearable se spojíte s chytrými hodinkami Samsungu. Je tu i asistent Bixby, ovšem česky nehovoří a potkáte jej zřejmě až při vypnutí Z Fold2. Zamykací tlačítko totiž spouští Bixbyho, „správné“ vypínání však v nastavení můžete jednoduše vrátit zpět. Na dvojklik můžete nastavit libovolnou aplikaci, např. spuštění fotoaparátu.



Ukázka režimu Flex mode - fotoaparát, galerie, kalendář a YouTube (ve spodní polovině displeje můžete hledat další videa nebo procházet komentáře)

Pochválit můžeme i přehledný správce souborů, velký kalendář se synchronizovanými daty a také nové poznámky z řady Galaxy Note20 (není je třeba neustále ukládat). Samsung Pay je mezi aplikacemi jen do počtu, v Česku služba stále nefunguje. Další apky stáhnete z Google Play a Galaxy Storu.