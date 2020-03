Reklama Samsungu zřejmě nedopatřením odhalila vzhled Galaxy Note20!

Reklama Samsungu na novou „Wind-Free“ klimatizaci zřejmě prozradila více, než by měla. Ne, nebudeme se pouštět do detailů klimatizace, video nás začíná zajímat až v čase 0:55, kdy na scénu vstupuje zcela neznámý smartphone. Samsung mohl ukázat vzdálené ovládání klimatizace na Galaxy S20 nebo na Galaxy Note10, to by ovšem nebylo nijak zajímavé. Místo toho rozvířil spekulace, podle nichž se v případě vyobrazeného smartphonu má jednat o připravovaný Galaxy Note20!

Vyobrazený model totiž zcela jistě spadá do kategorie tabletofonů. Má ovladače na levém boku (podobně jako Note10+), jenže úplně chybí selfie kamerka. Podle spekulací by mohla být umístěna pod displejem, což je cíl, za kterým se v současné době žene spousta výrobců. Ale ve finále zatím výsledky nejsou příliš použitelné. Samsung si UDC selfie (Under Display Camera) patentoval již v roce 2018, takže její zařazení do sériové výroby by dávalo smysl. A to i přesto, že o poddisplejové selfie se zatím zveřejněné spekulace ani jednou nezmínily.

Zahrál si v reklamě zatím nepředstavený Galaxy Note20?

Některé weby sice uvádějí, že telefon má selfie kamerku v pravém horním rohu, podle vás se však jedná jen o odlesk. Jistě, vyobrazený telefon může být upravený v post-processingu, ale to úplně nedává smysl. Proč by Samsung zakrýval něco, co už je dávno známé? A nezdá se nám ani řízený únik ze strany Samsungu, který by takto s předstihem už vůbec nedával smysl. Kde tedy bude nakonec pravda, se ukáže zřejmě až za několik měsíců.