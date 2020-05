Rendery přímo od zdroje. Jak by mohl vypadat Samsung Galaxy Fold 2?

Ross Young, zakladatel a ředitel firmy DSCC (Display Supply Chain Consultants) vypustil minulý týden do éteru další jemu známé detaily připravovaného Samsungu Galaxy Fold 2. A od koho čekat rendery vzhledu budoucí skládačky než přímo od zdroje? Ross Young a Max Weinbach z XDA dodali všechny potřebné detaily, jejichž výsledkem jsou realistické rendery, které naznačují, jak výrazně by se mohla nová skládačka lišit od první generace Galaxy Fold.

Na renderech v naší galerii můžete vidět zařízení rozměrově podobné původnímu Galaxy Fold. Změny se však dotknou obou displejů. Ten vnější by měl narůstt do úhlopříčky 6,23", což bude mít za následek přesun selfie do jeho výřezu. O ten naopak přijde vnější displej, u něhož se selfie dostane do miniaturního průstřelu u pravého horního rohu. Na renderech nechybí ani stylus S Pen, který je spíše vymodlenou funkcí, nežli o položku, která se opírá o realitu. Samsung by totiž na displej musel přidat fólii, kterou byste stylusem nepoškrábali, a to je zatím hodně velká výzva.

O výkon smartphonu se postará Snapdragon 865 s blíže nespecifikovanou operační pamětí. Očekává se také větší kapacita baterie podpořená rychlejším dobíjením i podpora 5G sítí. Do oficiálního srpnového představení je však ještě dost daleko, takže se ve finále může ještě leccos změnit. Úniky se zdají důvěryhodné, ale až čas ukáže, zda byly založeny na realitě nebo spíše na přáních designérů.

Toto je aktuální generace Samsungu Galaxy Fold:

