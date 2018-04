Rendery Samsungů Galaxy A6 a A6+ (2018) odhalují Infinity displej a duální foťák

Samsung letos v Las Vegas ukázal smartphone Galaxy A8 (2018), který se v ČR již několik měsíců prodává. Tím to ale zřejmě neskončí, od konce března se totiž živě spekuluje o tom, že se do Evropy dostanou i další áčkové modely Galaxy A6 (2018) a Galaxy A6+ (2018). A právě jejich rendery se před pár dny objevily na internetu. Do střední třídy se tak dostane Infinity displej i duální foťák.

Novinky by měly nabídnout stejný design, jako v případě Galaxy A8 (2018), přednímu panelu dominuje širokoúhlý displej s úzkými rámečky. Na zadní straně opět najdeme vycentrovanou čtečku otisků prstů, jenže tentokrát je umístěna pod duálním fotoaparátem. Ovšem pouze v případě větší A6+, základní model zůstane u jednoho fotoaparátu. Vedle něj najdeme ještě dvoutónovou LED diodu.

Reproduktor bude umístěn na spodní hraně a to společně se sluchátkovým konektorem. Mezi nimi bude umístěn napájecí USB-C. Podle twitterového účtu @OnLeaks bude mít základní A6 5,6" Super AMOLED displej, plusová verze má nabídnout rovnou šestipalcový zobrazovací panel. Výkon bude dodávat nedávno představený Exynos 7870, operační paměť bude 3GB, resp. 4GB v případě zvětšeného modelu.

Podle @OnLeaks však ještě může nastat změna označení obou telefonů. V některých zemích se totiž mají prodávat jako Galaxy J8 (2018), resp. Galaxy J8+ (2018). A to zřejmě na těch trzích, kde si drží větší popularitu modelová řada Galaxy A. Tam, kde dominuje řada Galaxy J, se Samsung zřejmě uchýlí k „jéčkovému“ značení. Datum představení nových smartphonů zatím neznáme.

Taková má být podoba budoucího Galaxy A6+ (2018):