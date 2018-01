Reportáž: Vývojová centra Samsungu v USA jsou jako cukrárna, která chrlí úžasné technologie

SDA vytváří spoustu konceptů na 3 - 5 let dopředu, často je zadání velmi specifické (navrhněte lehké sportovní hodinky s GPS), jindy velmi neurčité (vymyslete kuchyň budoucnosti). Šéf SDA má v databázi několik tisíc artworků, viděli jsme návrh nových hodinek s kruhovým a oválným displejem, na stolech se povalují sádrové odlitky ovladačů pro virtuální realitu, zřejmě nástupce současného VR Controlleru. Zda se některých z těchto produktů objeví v prodeji v podobě, jakou jsme viděli, pochopitelně není jasné a zatím to neví ani lidé v SDA.

Další projekty Samsung Strategy and Innovation se točí okolo „Voice of the body“, což má být nejbližší trend v oblasti mobilních technologií. Počítá se se senzory na těle, které mají předcházet zdravotním problémům, zejména infarktům. Dvacet procent zdraví tvoří genetická výbava, ovšem na zbylých 80 % se podílí životní styl, stres a strava. Telefon by se měl stát zdravotní centrálou, současné měření srdečního tepu či ušlých kroků je jen špičkou ledovce...

Aktuálním hitem Strategy and Innovation je 2,5" SSD disk pro datová centra s neuvěřitelnou kapacitou 32 TB. Viděli jsme jej na vlastní oči a víte co? Vypadá úplně obyčejně. Ale technologická magie je pochopitelně schovaná uvnitř. Cena zní 16 tisíc dolarů, tedy asi 400 tisíc korun. Přesto poptávka výrazně převyšuje nabídku...

Samsung NEXT

Divize NEXT se v USA stará o budoucnost Samsungu. NEXT pracuje se startupy, vyhledává je, nakupuje a zapracovává do stávajících struktur firmy.

Hezký příklad je oční skener. O vývoj čipu se staraly dva lidé, Samsung jim nabídl investici 15 milionů dolarů a požadoval, aby se čip zmenšil a aby dokázal pracovat v různých světelných podmínkách. To se podařilo a počínaje modelem Galaxy S8 používá Samsung tento čip jako skener oční duhovky.

Centrála Samsung NEXT se nachází v Silicon Valley, na parkovišti se tak nachází hned několik nabíječek pro elektroauta

Některé divize NEXT se starají o růst partnerských startupů, jiné operují jen v Silicon Valley, další hledají po celém světě. NEXT se soustředí na technologie, které posunou stávající byznys Samsungu na vyšší level, ale hledá i startupy, které působnost firmy rozšíří do nových oblastí.



Cílem je sbírat startupy z celého světa. Nejde o planá slova. Mnohé akvizice proběhnou v utajení, o jiných víme: z VIV se tak stal Bixby, z Loop Pay zase Samsung Pay atd.

Velkými tématy jsou umělá inteligence, rozšířená realita, virtuální realita, bezpečnost a mobilita jako taková. Hitem poslední doby je Blockchain, Samsung zkoumá několik startupů a možnosti využití technologie pro své projekty. NEXT se například postaral o eliminaci někdejších 37 aplikací pro chytrou domácnost. Dnes má Samsung jedinou, jmenuje se Smart Home a ovládá všechny spotřebiče najednou.

I pobočku Samsung NEXT hlídá robot. Takhle zdraví návštěvníky:

NEXT vidí posledních pět let jako snahu o centralizaci dat na cloudu. Na dalších pět let se očekává mírná decentralizace dat. Ne, že by cloud přestával mít smysl, ale určitá data a výpočetní úkony mají být prováděny přímo na koncových zařízeních, takže dojde k úspoře mobilních dat. Pro některé funkce je cloud přímo vyloučen, a to zejména z ohledem na obrazovou kvalitu (AR, VR) či na datovou propustnost (autonomní vozidla).