Řezání, škrábání a hrátky se zapalovačem. Co všechno vydrží Galaxy S9?

Populární YouTube kanál JerryRigEverything publikoval video, na kterém se do centra dění dostal nejnovější Samsung Galaxy S9. Jak již u Jerryho bývá zvykem, provedl na telefonu nejprve „škrábací“ test s různými úrovněmi tvrdosti jednotlivých hrotů, poté přišlo na řadu řezání do skla a také do bočního kovového šasi.

Pak se dostalo na očekávané „podpalování“ displeje a nakonec i na násilnou snahu o přeložení telefonu vejpůl. Jak Galaxy S9 obstál, můžete vidět na videu níže.

Podívejte se, jak v testu odolnosti dopadl Samsung Galaxy S9:

Jako bonus přidal Jerry návod na to, jak si na Galaxy S9 aplikovat průhledný zadní kryt. Není to sice nic pro běžné domácí kutily, pokud se však nebojíte ztráty záruky a možného výrazného poškození, s chutí do toho! Celá operaci s noži, šroubováky a různými užitečnými „udělátky“ určitě stojí za shlédnutí. Recenzi Samsungu Galaxy S9+ si můžete přečíst zde.

Videonávod na Galaxy S9 s průhledným zadním krytem: