Rozdíly mezi tablety řady Galaxy Tab S7? Zejména kapacita baterie a typ displeje

Německý web WinFuture po kompletním odhalení modelů Galaxy Note20 a Galaxy Note20 Ultra pokračuje v rozkrývání dalších připravovaných novinek od Samsungu, a tentokrát došla řada na tablety Galaxy Tab S7 a Galaxy Tab S7+. Oba připravované modely jsou si výbavově velmi podobné, menší 11" varianta však bude přeci jen tahat za kratší konec. Dostane kapacitně menší baterii a přijde o dosud největší výhodu tabletů řady Galaxy Tab S. Super AMOLED displej je totiž určen jen pro větší 12,4" Galaxy Tab S7+.

Nejdříve hlavní rozdíly

Celokovový Galaxy Tab S7 o rozměrech 254 × 165 × 6,3 mm bude vážit 495 gramů. Menší model musí vzít zavděk jedenáctipalcovému LTPS LCD panelu s rozlišením 2 560 × 1 600 pix, který bude mít jemnost 274 ppi a maximální jas okolo 500 nitů. U displeje se počítá až se 120Hz obnovovací frekvencí, není však jasné, zda bude fungovat i při maximálním rozlišení. Protože displej není AMOLED, přesune se čtečka otisků na jednu z bočních hran. V těle menšího modelu bude umístěna nevyměnitelná 7 040 mAh baterie.

Galaxy Tab S7+ rozměrově nepatrně narostl (285 × 185 × 5,7 mm), a zvláště tloušťka vypadá na papíře dosti lákavě. Čekat tedy můžeme příjemně tenký celokovový tablet, který bude zdobit 12,4" AMOLED displej s rozlišením 2 800 × 1 752 pix a podporou 120 Hz. Čtečka otisků bude schovaná pod displejem, je jen otázkou, zda se bude jednat o čtečku optickou nebo ultrazvukovou. Kapacita baterie naroste na 10 090 mAh.

Zbytek specifikací zůstane stejný

Kovový rám tabletu vyplní čtyři reproduktory od AKG, mikrofon a USB-C konektor. Maximální nabíjecí výkon bude 45W, ovšem rychlonabíječku si budete muset dokoupit samostatně. V základní krabici mají být přibaleny jen 15W adaptéry. Na zádech máme očekávat duální fotoaparát. Hlavnímu 13MPx snímači se světelností F2.0 dopomůže 5MPx širokáč (F2.2). Maximální rozlišení natáčeného videa bude 4K (3 480 × 2 160 pix) ve 30 fps. Ne, že by to snad nezvládl čipset, ale vypadá to, že 8K videa nabídne Samsung jen u telefonů.

Na zádech bude vedle foťáků, magneticky přichycený, odpočívat S Pen. Stylus s latencí jen 9ms zvládne rozpoznávat psaný text a také nová gest Air Gestures, která zažijí premiéru u řady Note20. Na jedné z delších hran se budou nacházet POGO piny pro připojení klávesnice s touchpadem. Srdcem tabletů bude osmijádrový Snapdragon 865+ s 6GB RAM a minimálně 128GB úložištěm. To by však mělo být, i s ohledem na volitelnou dostupnost 5G verzí, v některých regionech vyšší. Navíc se počítá i s podporou microSD karet.

Uvnitř tabletů poběží Android 10 s nadstavbou One UI 2.5, která bude mít spoustu prvků společných s řadou Note20. Dočkáme se tedy např. i bezdrátového desktopového režimu Samsung DeX. S ohledem na barevné varianty bude na výběr pouze černá (Mystic Black) a bronzová (Mystic Bronze). Premiéra nové řady tabletů od Samsungu je naplánována na 5. srpna.

