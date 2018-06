Rýsuje se první Samsung s Androidem Go. Levný model se podívá i do Evropy

Samsung zřejmě brzy představí levný Android běžící na ořezaném Androidu Go, a my pro vás máme jeho základní specifikace. Nový model s produktovým označením SM-J260 poběží na 1,4GHz čtyřjádrovém Exynosu 7570 s 1GB operační pamětí. 16GB interní úložiště bude rozšiřitelné microSD kartami. Hlavní fotoaparát na zadní straně nabídne rozlišení 8 MPx, pětimegapixelovou selfie kamerku najdete nad 5" Super AMOLED displejem. Jeho rozlišení není známo, tipujeme však maximálně 1 280 × 720 pix.

Telefon má mít 2 600mAh baterii a poběží v něm Android 8.1 Oreo ve verzi Go, která je uzpůsobena na méně výkonný hardware. Vůbec poprvé by se tak u smartphonů značky Samsung nedostalo na nadstavbu Samsung Experience, ale dočkali bychom se ořezané verze „čistého“ Androidu. Podle zdroje Samsung testuje i verzi SM-J260F, která by se měla výhledově podívat i do Evropy. Testování probíhá v Německu, Itálii, Francii či v Polsku. Datum představení smartphonu, který by se ve finále mohl jmenovat Galaxy J2 Core, zatím není známo.

Představení platformy Android Go:

