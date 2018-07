Samsung 1. srpna představí další letní novinky. Je v plánu tablet nebo hodinky?

Samsung si na 9. srpna již s předstihem připravil oznámení tabletofonu Galaxy Note 9 v rámci akce Galaxy Unpacked. Nebude ale jediná letní novinka. Včera nás česká pobočka Samsungu informovala o tom, že další nové produkty představí značka 1. srpna v rámci akce Galaxy Preview. Na jaké novinky se můžeme těšit?

Pozvánka informuje o představení nového produktu řady Samsung Galaxy, což mohou být hned dva produkty od Samsungu, o kterých se v poslední době stále častěji spekuluje. Jednou z očekávaných novinek jsou totiž hodinky Galaxy Watch (SM-R810), nástupce Gear S3, které mají projít změnou označení i designovou obměnou. A právě hodinky Samsung již včera nedopatřením vystavil na svém webu v růžovozlaté barevné variantě.

Další alternativou, a podle nás daleko reálnější, bude formální oznámení tabletu Galaxy Tab S4. Na internet před pár dny uniklo video, na němž se mihly obě barevné varianty vystavené v obchodě s elektronikou. Již dříve jsme vám přitom ukázali uniklé tiskové fotografie. Tablet nabídne 10,5" Super AMOLED displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pix, výkon dodá Snapdragon 835 a 4GB RAM. Interní úložiště bude 64GB, kapacita baterie 7 300 mAh a tablet poběží na Androidu 8.1 Oreo s nejnovější verzí nadstavby Samsung Experience.

Samsung Galaxy Tab S4 byl nedopatřením vystaven na prodejně:

Na představení novinek je zajímavé to, že se odehraje pouze v prohlížeči. Novináři na akci nejsou zváni, protože to hlavní přijde na scénu 9. srpna. Předchozí generace hodinek Gear Sport (IFA 2017) a tabletu Galaxy Tab S3 (MWC 2017) se vždy odehrály na akcích, kde se to novináři jen hemžilo. Změní Samsung strategii nebo si pro nás chystá úplně jinou novinku? Na druhou stranu, produkty může formálně představit a novinářům je v akci poprvé předvést za pár dní v New Yorku...

Akce Samsung Preview se uskuteční ve středu 1. srpna od 17:00, stream a proud novinek můžete sledovat na těchto stránkách Samsungu.

