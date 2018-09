Samsung 11. října představí další novinku. Mohla by být zaměřena na mobilní focení

Samsung na svém tiskovém webu vyvěsil krátkou pozvánku na blížící se představení nového zařízení Galaxy. A my jsme dost překvapeni, protože podle zkušeností z let minulých měla představovací sezóna skončit spolu s tabletofonem Galaxy Note 9. Jihokorejci však i přesto do konce roku ukáží ještě jeden model, a tentokrát vůbec nemáme tušení, v jaké modelové řadě se novinka objeví.

Pozvánka láká na tzv. A Galaxy Event, který se uskuteční 11. října, tedy dva dny poté, co Google oznámí Pixel 3 a Pixel 3 XL. V pozvánce stojí pouze to, že „nové zařízení Galaxy přinese uživatelům více možností, jak se vyjádřit, než kdy dříve“, a také to, že máte „Zachytit zábavu se společností Samsung, která oslaví představení nového zařízení“. Na oficiální grafice je pak umístěn popisek „4× fun“ (v překladu „čtyřnásobná zábava“). Podle některých zdrojů se má jednat o smartphone zaměřený na mobilní focení, vyloučeno není ani oznámení skládacího hybridu. Tradiční „leakerské“ účty @evleaks a @IceUniverse zatím mlčí, což znamená, že ani jejich k jejich zdrojům se zatím nedonesly žádné informace.

Samsung z akce jako vždy nabídne živý stream, čas zahájení tiskové konference bude ještě upřesněn.

Note 9 zřejmě u Samsungu nebude jediným podzimním želízkem v ohni:

Loni bylo Superzáří, letos Superříjen Jistě, pro mnohé mobilní fanoušky je vrcholem roku probíhající září, kdy Apple tradičně představuje nové iPhony. Letos se však rýsuje i hodně zajímavý říjen, kdy se své novinky chystá oznámit hned několik výrobců. Vše odstartuje LG, které 3. října v New Yorku oznámí LG V40 ThinQ se třemi fotoaparáty. O pět dní později přijdou na řadu Pixel 3 a Pixel 3 XL, které zažijí kombinovanou premiéru v New Yorku a Paříži. Z dnešního oznámení máme jasno, že 11. října uvede Samsung svůj nový neznámý model, na stejný den je naplánována i premiéra Honoru 8X, která se odehraje v ČR, a to na Pražském hradě. 16. října je následně v plánu tisková konference Huawei, kde budOU oznámeny Huawei Mate 20 a Mate 20 Pro.

Zdroj SamsungMobilePress