Samsung 11. února představí řadu Galaxy S11 spolu se sluchátky Galaxy Buds+

Samsung již několik let představuje novinky řady Galaxy S na samostatném eventu, a stejně to bude i v roce 2020. Podle zatím posledních spekulací bude řada Galaxy S11 odhalena (symbolicky) 11. února v San Franciscu. Na místě by měla být k dispozici jen krátká doba pro „hands-on“, delší čas k vyzkoušení „es jedenáctek“ budou mít novináři až o čtrnáct dní později na veletrhu MWC 2020 v Barceloně.

V první polovině února tak můžeme očekávat představení nástupců letošních „es desítek“. O modelech řady Galaxy S11 toho už již nyní víme překvapivě hodně, vše podstatné se dočtete v tomto článku. Spolu s novými topmodely mají být představena i nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+. Nástupce Galaxy Buds má být přímou konkurencí pro AirPods Pro. Mezi hlavní novinky má patřit zmenšení fyzických rozměrů sluchátek, větší kapacita baterie v přenosném pouzdře a aktivní redukce šumu.

Podle některých zdrojů by Samsung mohl v únoru ukázat i svou další skládačku. Tentokrát by se mělo jednat o skládací véčko podobné Motorole Razr. Vnitřní displej má být, u skládaček vůbec poprvé, krytý sklem, což bude jistě vítaný bonus. Do plastové fólie u Galaxy Fold totiž uděláte vryp i svým vlastním nehtem při nešetrné manipulaci. Očekává se také nižší cena, než u Galaxy Fold, který se v Česku prodává za 53 999 Kč. Jeho redakční recenzi si můžete přečíst zde.

První skládačka od Samsungu v Česku. Toto je Galaxy Fold:

