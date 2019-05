Samsung aktualizuje své starší hodinky. Dostanou nadstavbu One UI for Watch

Samsung potěšil stávající majitele chytrých hodinek firmwarovou aktualizací, která přináší spoustu softwarových novinek a také novou grafickou podobu v rámci rozhraní One UI for Watch. Aktualizace ale tentokrát není určena pro nejnovější hodinky Galaxy Watch Active, nýbrž pro starší modely hodinek. Konkrétně pro Gear S3, Gear Sport a pro loňské Galaxy Watch.

Zatím poslední výraznou aktualizaci prodělaly hodinky Gear S3 a Gear Sport v lednu, kdy na ně dorazil tzv. Value Pack s novou verzí operačního systému Tizen. Nyní se do starších modelů hodinek od Samsungu dostává v ČR postupným tempem aktualizace, která přináší nové hodinkové rozhraní One UI for Watch, které se inspirovalo u stejnojmenné nadstavby u mobilů. Prostředí je přehledné a intuitivní, podle Samsungu rozhraní přišlo o rušivé elementy a navíc má i nové ciferníky.

Další novinkou je sladění barev ikon aplikací s One UI ve smartphonech a vizuálně poutavější nastavení s novými volbami. Jednou z nich je např. nastavení automatického spouštění režimu Dobrou noc. Další novinky se týkají aplikace Samsung Health, která hned po spuštění zobrazuje obrazovku Denních aktivit se souhrnem pohybových aktivit a cvičení. Obrazovka je při aktivním cvičení přehlednější, data se pak průběžně synchronizují s telefonem. Úplnou novinkou je pak režim určený pro venkovní plavání.

Měřič srdečního tepu vás upozorní na vysoký srdeční tep, pokud si předem nastavíte tepový limit. Měření spánku poskytne podrobnější detaily, mj. také srovnání s věkovou skupinou, ve které se nacházíte. Součástí updatu je i optimalizace využití baterie, hodinky automaticky ukončují aplikace na pozadí a vypínají funkce a nastavení, která jste dlouho nepoužili. Spoustu možností úspory baterie pak mohou upravit i sami uživatelé, např. jas a časový limit displeje.

Aktualizace se v ČR začíná šířit postupným tempem, takže se může stát, že u vašich hodinek Gear S3, Gear Sport či Galaxy Watch update ještě při čtení tohoto článku nemusí být dostupná. Aktualizace se vám nabídne automaticky v horní liště, příp. se na její dostupnost můžete dotázat manuálně přes aplikaci Galaxy Wearable, a to přes nabídku O hodinkách - Aktualizace softwaru hodinek.

Představení 42mm hodinek Samsung Galaxy Watch: