Samsung AR Emoji: vzhled své postavičky si nově upravíte i do nejmenších detailů

Samsung vydal aktualizaci balíčku AR Emoji, který u Galaxy S9 umožňuje vytvářet digitální postavičky s vaším vlastním obličejem. Hlavní změnou je vylepšené rozpoznávání obličeje. Podle Samsungu se zvedl počet tzv. Landmark detector points o 65 procent, což se odráží v přesnějším zaznamenání pozic vašich očí nebo úst.

Úplnou novinkou je detailní personalizace vaší AR Emoji. Po naskenování jste si dříve mohli navolit jen barvu vlasů či přidat brýle. Nyní se můžete vrhnout do úprav tvaru hlavy, uší, nosu, očí, úst a dalších detailů svého obličeje. Např. očím můžete upravit výšku víček či barvu duhovky, ústa zase můžete roztahovat směrem do stran nebo pouze vertikálně. Samsung se tak postupnými kroky snaží, aby digitální reprezentace vašeho obličeje vypadala co možná nejreálněji. Přehled možností AR Emoji jsme vám již dříve nastínili v tomto článku.

Podívejte se na nové možnosti úprav AR Emoji na videu:

Zdroj Samsung News