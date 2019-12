Samsung blíže představil 108MPx fotočip pro Galaxy S11 a odhalil jeho přednosti

Ještě včera to byly pouhé spekulace, dnes už je vše oficiální. Samsung formou tiskové zprávy zveřejnil detaily ke svému 108MPx fotočipu ISOCELL Bright HMX, (1/1,33") který v mobilní branži jako první překonal metu jednoho sta milionů pixelů. A protože jej Samsung poprvé nasadí u připravované řady Galaxy S11, poskytl do médií alespoň malou ochutnávku, na co se těšit.

Promo video k fotočipu ISOCELL Bright HMX:

Nový fotočip se opírá o technologii ISOCELL Plus pixel, což jsou de facto vyztužené baréry mezi jednotlivými pixely, které umožňují jejich efektnější izolaci. Dříve používaný kov byl nahrazen zatím neznámý materiálem, který minimalizuje odrazivost světla a tzv. „cross talk“, takže jednotlivé pixely mohou pojmout větší množství světla.

Snímač je navíc typu Quad Bayer (Samsung jej vlastními slovy označuje jako Tetra Cell), takže při focení snímků je matice 2 × 2 0.8µm pixelů sloučena do jednoho 1.6µm pixelu. Na výstupu tedy můžeme očekávat lépe prosvětlené fotografie v maximálním rozlišení 27 MPx. Známý leaker Ice Universe dokonce uvádí, že Samsung u modelu Galaxy S11+ fotočip dovybaví o pixel binning 3 × 3, což by mohla být cesta jak hardwarově konkurovat nočním režimům od Huawei a od Google Pixelů.

S11+,108MP,9→1,12MP/2.4μm — Ice universe (@UniverseIce) 15. prosince 2019

Jeden z největších mobilních fotočipů se dále opírá o funkci Smart-ISO, která má v horších světelných podmínkách automaticky použít vysoké ISO a při běžném denním světle zase nízké ISO. Rychlé ostření obstará Super-PD Autofocus (Phase Detection). Rok 2020 tedy bude pro Samsung hlavně ve znamení kvalitnějších fotoaparátů. A to napříč všemi modelovými řadami.

Zdroj Samsung News