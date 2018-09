Samsung bojuje proti používání mobilu za volantem. Řešením má být aplikace s automatickými odpověďmi

Samsung se připojil k iniciativám, které bojují proti používání telefonů při řízení motorových vozidel. Nejde jen o samotné telefonování za volantem, ale zejména používání textových messengerů, sociálních sítí a psaní SMS. Tyto činnosti jsou mnohem nebezpečnější než volání, protože kromě pozornosti zaměstnávají také náš zrak a často vedou k tragickým dopravním nehodám.

Jihokorejský výrobce k této příležitosti vydává propagační video, které upozorňuje na nástrahy používání telefonu při řízení. Receptem na příchozí zprávy má být jeho aplikace In-Traffic Reply, která za vás automaticky odpovídá na příchozí zprávy.

Do aplikace můžete navázat většinu existujících messengerů a během řízení do nich bude aplikace odpovídat přednastavenými zprávami. Samsung poprvé aplikaci představil loni na jaře, kdy ji jako betu uvedl pouze pro nizozemské uživatele. Brzy by se do marketu Google Play měla dostat i globální verze.