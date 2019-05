Samsung brzy představí Galaxy M40: Ještě více muziky za stále rozumnou cenu

Samsung letos zabodoval s novými modely řad Galaxy A a Galaxy M, a to zejména v Indii. I proto, že tamní pobočka není skoupá na přesná prodejní čísla. A zatímco v polovině května vyšla na povrch informace o tom, že Samsung jen v Indii prodal pět milionů modelů řady Galaxy A, podle aktuálních zpráv výrobce až do dnešních dní prodal přes dva miliony modelů řady Galaxy M. Do ní v Indii patří Galaxy M10, Galaxy M20 a Galaxy M30, které jsou prodávány jen online.

Samsung Galaxy M40 katalog rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 6,3'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (8× Krait 460, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 32MPx (8 000 × 4 000), video (3 840 × 2 160), blesk 67 %

vybavenost

To je i případ jediného „emka“, které Samsung prodává na českém trhu. Jedná se o Galaxy M20, jehož recenzi jste si u nás již mohli přečíst. Samsung se však již chystá k oznámení zatím nejvybavenějšího smartphonu pro mileniály, Galaxy M40, který v řadě jako první dostane displej s průstřelem, tzv. Infinity-O. Má se jednat o 6,3" Super AMOLED s rozlišením 2 340 × 1 080 pix. Na zádech bude připraven trojitý fotoaparát s hlavním 32MPx snímačem, selfie kamerka nabídne rozlišení 16 MPx.

Výkon smartphonu dodá Snapdragon 675 s 6GB RAM, rozšiřitelná interní paměť bude mít kapacitu 128 GB. 5 000mAh baterii půjde dobíjet zrychleně přes adaptér s podporu USB Power Delivery a s konektorem USB-C. Samsung Galaxy M40 s Androidem Pie a One UI bude představen 11. června v Indii. Očekávaná koncová cena vychází po přepočtu z rupií na 6 600 Kč, evropská cena by však byla po započtení DPH o něco vyšší. Zda Samsung do Evropy uvede Galaxy M40, který vypadá spíše jako lehce upravený Galaxy A60, zatím není známo.

Redakční představení Samsungu Galaxy M20:

Zdroj Samsung, 91mobiles