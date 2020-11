Samsung bude nabízet Aston Martin edici Galaxy Z Fold2. Ale zatím jen v Číně

Samsung si pro Čínu připravil speciální edici skládacího Galaxy Z Fold2 na motivy britské značky luxusních sportovních aut Aston Martin. Speciální model se dostane do prodeje 11. listopadu, kdy si v Číně lidé připomínají tzv. Singles Day. Den, který oslavuje svobodné lidi, a to, jak jinak, než co největšími nákupy. V celé Číně bude k dostání jen 777 kusů krabic se skládacím Galaxy Z Fold2 a také s bohatým příslušenstvím od Samsungu a doplňky od Aston Martin.

Na tričku, kšiltovce a krytech bude vyvedeno logo závodního týmu BSEM Asia Sonic Racing, který na loňské akci China GT Championship zvítězil s vozy V8 Vantage GT4. Samotná skládačka je ve speciální edici stejná jako běžně prodávané zařízení, takže je stále k dispozici ve dvou barevných variantách (černá, bronzová). Navíc dostanete speciální ID kartu s výrobním číslem, tričko, čepici, zadní kožený kryt na Z Fold2 a také hodinky Galaxy Watch3 v jedné ze dvou barevných variant.

Jedná se tak v pořadí již o druhou speciální edici, ovšem ani ta první se v Česku nenabízí. Máme na mysli edici Thom Browne inspirovanou stejnojmenným newyorským módním studiem. I tato verze byla omezena na 5 000 kusů, čínská edice Aston Martin se 777 kusy tak bude pro sběratele daleko lákavější.

Redakční představení skládacího Galaxy Z Fold2: