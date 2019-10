Samsung Call & Message Continuity: SIM karta je v mobilu, ale hovor vyřídíte i z tabletu či hodinek

S Androidem 9.0 Pie dorazila v květnu do smartphonů Samsungu i Call & Message Continuity. Tato funkce umožní vyřídit hovor na tabletu, i když je SIM karta v telefonu. Stačí obě zařízení spojit stejným uživatelským účtem a aktivovat v Nastavení. Stejně to funguje i s textovými zprávami a do skupiny můžete zapojit i chytré hodinky Galaxy Watch Active 2.

Dostupnost funkce

Kvůli nekonzistenci jsme si novinku mohli pořádně vyzkoušet až s řadou Galaxy Note10 a tabletem Galaxy Tab S6. V létě jsme bojovali s tím, že byla funkce dostupná jen u Wi-Fi verze Galaxy Tab S5e (testovali jsme LTE model), později byla problémem zdánlivá nedostupnost funkce v Nastavení.

Ale vysvětlila se. Samsung totiž funkci nadvakrát přejmenoval a v Nastavení ji ukryl na dvou místech. Kromě Call & Message Continuity hledejte...

Volání a zprávy na dal. zař. (u nových modelů od Samsungu v Nastavení - Rozšířené funkce)

(u nových modelů od Samsungu v Nastavení - Rozšířené funkce) U Galaxy S9 se funkce jmenuje Kontinuita hovorů a zpráv

Galaxy Tab S4 LTE má v Nastavení - Připojení položku Call & Message Continuity



U Galaxy Tab S4 se Call & Message Continuity schovává v sekci Připojení, u Galaxy Tab S6 se to samé jmenuje Volání a zprávy na dal. zař., a je v sekci Rozšířené funkce.

Základem je Samsung účet

Ať už se funkce na vašich strojích jmenuje jakkoliv, je třeba se na všech přihlásit pod stejným Samsung účtem. Funkci je třeba nejprve aktivovat u telefonu s vloženou SIM kartou, v případě Dualsimů je třeba vybrat, jaká SIM má být použita pro předávání hovorů a textových zpráv. Pak můžete přidat další zařízení. V případě tabletu je třeba podstoupit celý proces přihlášení, v případě chytrých hodinek stačí připojení přes aplikaci Galaxy Wearable, a to u smartphonu, který je v Call & Message Continuity veden jako primární.



Zapínáme funkci Call & Message Continuity na Galaxy Tab S4

Ssmartphonů můžete přidat několik, vždy však pouze s vloženou SIM kartou, z něhož budou brány hovory a SMS zprávy. V případě více registrovaných telefonů bude k dispozici jen ten poslední, příp. ten, který si ručně vyberete. Smartphone tedy poslouží jen jako zdroj pro hovory a SMS zprávy, z žádného dalšího smartphonu se na váš primární telefon nepřipojíte. Z dalších do služby přidaných zařízení iniciujete propojení, které je třeba ve smartphonu přijmout v horní liště.



Potvrzení přidání zařízení, takto vypadá položka Volání a zprávy na dal. zař. přímo v telefonu. Můžete si vybrat SIM, kterou chcete na dalších zařízeních využívat. Není problém k Samsung účtu navázat dva tablety a k tomu zároveň i chytré hodinky

Veškerá připojená zařízení můžete spravovat v primárním telefonu, v jednu chvíli můžete mít připojeno i více tabletů zároveň a to včetně chytrých hodinek. Uživatelské nastavení není nikterak bohaté, můžete jen povolit využití SIM ve smartphonu pro vzdálené volání a SMS i tehdy, když smartphone není připojen na Wi-Fi.



Vytáčet hovory můžete z jakéhokoliv zařazení přiřazené do služby. Aktivní hovor lze přijmout na jakémkoliv zařízení a předávat da kterékoliv další.

Pokud bude telefon jen na 2G síti, předávání hovorů nebude (kvůli nedostatečné rychlosti) fungovat. Hovory a textová komunikace se předávají zabezpečeně přes internet až do koncového smartphonu, který už využívá běžné komunikační kanály navázané na konkrétního operátora a nastavení telefonu.



Zelené sluchátka indikuje běžící hovor v Call & Message Continuity, na hodinkách jej můžete převzít. A takto vás hodinky informují, že jste hovor převzali na jiném zařízení

Ze zařízení připojených do služby Call & Message Continuity nelze vytáčet tísňová volání, jinak nejste v ničem omezeni. Pokud pracujete na tabletu v obýváku a někdo vám volá na telefon položený na stole v pracovně, můžete jej bez problémů přijmout na tabletu přes hlasitý odposlech. Pokud jste zase při sekání trávy daleko od telefonu a stále v dosahu domácí Wi-Fi, můžete hovor vzdáleně přijmout rovnou na svém zápěstí. Samotné vyzvánění je přitom „duplikované“ na všech propojených zařízeních.



Textovku jsem poslal z tabletu, odpověď doručené na smartphone se překopírovala do tabletu i do hodinek, které s telefonem nebyly spojeny přes Bluetooth. Stačilo jen mít hodinky připojené k Wi-Fi

Mezi hlavním a vedlejšími zařízení se synchronizují logy hovorů a zpráv. Hovor, který přijmete na vašem smartphonu, můžete následně přesměrovat na váš tablet nebo hodinky, kde hovor dokončíte. Pouze jednou se mi stalo, že hovor přijatý na smartphonu se místo toho ozýval z hodinek. Tato chyba se však už podruhé neopakovala.



Příchozí textovka se nakopírovala do vlákna v hodinkách Watch Active 2

Aktuální seznam podporovaných smartphonů:

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30s

Aktuální seznam podporovaných tabletů:

Galaxy Tab S6 Wi-Fi

Galaxy Tab S5e Wi-Fi

Galaxy Tab S4 LTE

Aktuální seznam podporovaných hodinek:

Galaxy Watch Active 2

Podporované modely se průběžně rozšiřují se softwarovými updaty. Zatím posledními novinkami je Galaxy S9+ a Galaxy Tab S4. Výše uvedený seznam tedy nemusí být úplně kompletní a ani není definitivní. V blízké budoucnosti by měla přibýt podpora u modelů Galaxy S8, Galaxy S8+ a také u Galaxy Note 8, přesný časový harmonogram ale neznáme. Minimem pro fungování Call & Message Continuity je Android 9.0 Pie a 3GB RAM, což by mělo platit i pro budoucí smartphony od Samsungu.

Základní nastavení funkce Call & Message Continuity: