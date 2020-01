Samsung chystá levný tablet se stylusem. Půjde do prodeje s Androidem 10

Stylus S Pen se sice zabydlel u modelů řad Galaxy Tab S, ovšem občas se objeví i u levnějších tabletů, a přesně to je případ chystané novinky s modelovým označením SM-P615, která se s předstihem objevila v databázi benchmarku GeekBench. V jednojádrovém testu získal připravovaný tablet 1661 bodů, ve vícejádrovém pak 5 427 bodů.

Tablet bude postaven na osmijádrovém čipsetu Exynos 9611, který doplní 4GB operační paměť. Interní paměť by měla být 64 nebo 128GB, ve výbavě nebude scházet ani zmiňované pero S Pen s nadstavbou Bezdotykový příkaz známou z modelů řady Galaxy Note či z high-end tabletů řady Galaxy Tab S. Uvnitř poběží Android 10 s nadstavbou One UI 2.0, což je dobře, protože u levnějších tabletů se softwarové aktualizace nešíří zrovna dvakrát vysokým tempem.

Představení nadstavby One UI 2.0 na Androidu 10:

Tablet bude k dostání ve Wi-Fi a LTE variantě, a zřejmě bude spadat do modelové řady Galaxy A. Neočekáváme, že by jej Samsung nějak výrazněji představoval, takže se zřejmě dostane na pulty obchodů „v tichosti“, a to pravděpodobně ještě v prvním čtvrtletí letošního roku.

Zdroj Geekbench