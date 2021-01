Samsung chystá nástupce otočného Galaxy A80. Dočká se i podpory 5G sítí

Samsung po dvou letech zřejmě oživí koncepci smartphonu s otočným fotoaparátem. Před rokem a půl totiž jihokorejský výrobce prodával model Galaxy A80, jehož zadní fotoaparát se v případě potřeby dokázal vysunout a současně přetočit na přední stranu. V podobných šlépějích by měl jít i připravovaný Galaxy A82 5G (SM-A826B).

O připravovaném telefonu toho mnoho nevíme, z označení je jasné jen to, že telefon bude podporovat 5G sítě, což by však mělo platit o všech modelech s číselným označením A32 a výše. A protože Galaxy A80 od nás v recenzi schytal za „nápady nedotažené do konce“, pevně doufáme, že se jihokorejci poučili a po téměř dvou letech vyladí všechny dříve vytýkané nedostatky. Otočný fotoaparát by mohl do vyšších pater řady Galaxy A přitáhnout nové uživatele, i když je pravděpodobné, že by se toto vysoce postavené „áčko“ mohlo cenově dost přibližovat řadě Galaxy S, minimálně modelu Galaxy S20 FE.

Zavzpomínejte na Galaxy A80 s otočným fotoaparátem:

Zda Samsung nakonec představí nástupce fotomobilu s otočným fotoaparátem, zatím není jasné. Vše co internetem koluje jsou zatím jen spekulace. Recenzi Samsungu Galaxy A80 si můžete přečíst zde.

Via Galaxyclub