Samsung chystá obří 5G tablet! Zřejmě jej ukáže na srpnové akci Galaxy Unpacked

Protože Samsung nemůže kvůli pandemii zvát novináře na tiskové akce, připraví si jeden event Galaxy Unpacked, který doslova nabije novými produkty. Jsou to zatím pouze spekulace, ovšem, pokud se potvrdí, můžeme se 5. srpna těšit na Galaxy Note20, Galaxy Note20+ (popř. pod názvem Note20 Ultra), Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, na hodinky Galaxy Watch 3, zcela bezdrátová sluchátka Galaxy BudsX (popř. prodávané pod názvem Buds Live) a také na nový obří tablet Galaxy Tab S7+!

Řada Galaxy Tab S7 bude zastoupena dvěma modely. Základní Tab S7 nabídne 11" Super AMOLED displej, v případě Tab S7+ naroste úhlopříčka displeje na 12,4 palce. Rozlišení bude v obou případech QHD. A protože větší verze tabletu již prošla Bluetooth a Wi-Fi certifikací, dozvěděli jsme se o něm další detaily. Tablet je certifikován na Bluetooth 5.0 a Wi-Fi 6, a do prodeje se dostane ve třech verzích - ve WI-Fi, LTE a v 5G variantě. Nevyměnitelná baterie bude mít obří kapacitu 10 090 mAh!

Ve výbavě se očekává podpora microSD karet, stylus S Pen, 25W nabíjení přes konektor USB-C a také čtveřice reproduktorů od AKG. V tabletu poběží Android 10 s nadstavbou One UI 2.x. Do prodeje se tablet dostane v šedé, modré a hnědé, a to zřejmě v průběhu podzimu.

Galaxy Tab S7 bude nástupcem loňského Galaxy Tab S6:

Via Sammobile