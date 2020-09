Samsung chystá premiéru řady Galaxy F. Prvotina Galaxy F41 se ukáže 8. října

Samsung brzy oficiální cestou představí zbrusunovou řadu Galaxy F, která si brzy odbude premiéru v Indii. Tiskové konference, kde bude představen první model řady, Galaxy F41, se uskuteční 8. října.

Novinka se od stávajícího portfolia nebude nijak výrazně lišit. Prakticky se bude jednat o Galaxy M31, kterému bude na zádech chybět jeden objektiv. Můžeme tak čekat celoplastové tělo, jemuž bude dominovat 6,4" Super AMOLED Infinity-U displej s Full HD rozlišením. V průstřelu najdeme 32MPx selfie, na zádech bude připraven trojitý fotoaparát (64 + 8 + 5 Mpx) plus vycentrovaná čtečka otisků prstů.

Pod výpočetní výkon se podepíše Exynos 9611 s paměťovými konfiguracemi 6/64 nebo 8/128 GB. Do základní výbavy se dostane Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n/ac, USB-C konektor a také 3,5mm jack. Telefon dostane Android 10 se zjednodušenou grafickou nadstavbou One UI 2.1 Core. Zatím se s ním počítá pouze pro Indii, nikde však není psáno, že by se s odstupem času nemohl dostat i do Evropy. Ostatně, řada Galaxy M byla původně určena jen pro Indii, a v Česku si můžete koupit již tři letošní „emka“, tj. Galaxy M21, Galaxy M31s i Galaxy M51.

Redakční představení Samsungu Galaxy M51:

Zdroj Flipkart