Samsung chystá první smartphone s periskopem. Bude nástupcem Galaxy A80?

Samsung připravuje svůj první smartphone s periskopickou selfie, a jeho rendery se již objevily na internetu. Na fotkách tak můžeme vidět telefon, který zcela jistě zapadne do modelové řady Galaxy A. Dokonce si troufáme odhadnout, že se díváme na budoucí podobu Galaxy A81. Loňský Galaxy A80 totiž přišel se zajímavou výsuvně-otočnou konstrukcí, a výsuvná selfie by mohla být náhradou loni použitého obřího otočného fotomodulu.

Připravovaný smartphone má mít rozměry 161 × 77 × 9,2 mm, přičemž tloušťka v oblasti fotoaparátů naroste na 9,7 milimetru. Samsung vsadí na tři objektivy zarovnané do semaforu, které ještě doplní přisvětlovací dioda. Záda budou směrem ke krajům zakřivená, uprostřed bude připravena čtečka otisků prstů. Na spodní hraně najdeme USB-C, primární mikrofon a hlavní reproduktor. Na sluchátkový jack se místo nenašlo.

Představení Galaxy A80 s otočným fotoaparátem:

Většinu přední strany vyplní New Infinity displej typu Super AMOLED, které bude v rozích zakulacen. Boční rámečky jsou tenké, tedy až na ten spodní, který je přeci jen prostorově o něco výraznější. Tento smartphone od Samsungu, ať už se bude jmenovat jakkoliv, by měl být oficiálně představen v horizontu několika měsíců. Hardwarové specifikace jsou zatím velkou neznámou, s ohledem na docela velkou tloušťku bychom si tipli poměrně velkou kapacitu baterie, která by se mohla dostat poblíž hranice 5 000 mAh.

Zdroj Pigtou