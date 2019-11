Samsung chystá speciální balení Galaxy Note10+ na desetileté výročí řady Galaxy

Samsung formou tiskové zprávy oznámil existenci speciálního balení Samsungu Galaxy Note10+ na desetileté výročí řady Galaxy. V krabici označené jako Samsung Galaxy 10th Anniversary Premium Package bude připraven tabletofon Galaxy Note10+, hodinky Galaxy Watch Active 2, sluchátka Galaxy Buds, silikonový kryt pro Note10 a dva náhradní řemínky pro hodinky.



Kompletní obsah základního balení speciální edice Samsungu Galaxy Note10

Speciální edice bude na vybraných trzích k dispozici od listopadu, a my vám můžeme potvrdit, že se bude produkt nabízet i v Česku. Případní zájemci se musí připravit na to, že se bude jednat o velmi limitovanou nabídku několika kusů, která bude platit do vyprodání zásob. Speciální edice bude k dostání jen v ČR, a to na webu Samsung.cz a na brandstorech Samsungu.

Součástí balíčku v Česku bude:

Galaxy Note10+ 256 GB ve stříbrné - doporučená cena 28 999 Kč

sluchátka Galaxy Buds ve stříbrné - doporučená cena 3 999 Kč

Galaxy Watch Active 2 40 mm ve stříbrné, doporučená cena 7 490 Kč

kožený řemínek v černé, doporučená cena 1 999 Kč

sportovní řemínek v růžové, doporučená cena 899 Kč

silikonový kryt pro telefon, doporučená cena 599 Kč

Celý balíček výše uvedených produktů vyjde na 33 999 Kč. Zájemci uspoří oproti samostatnému pořízení jednotlivých položek rovných 10 tisíc.

