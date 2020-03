Samsung chystá velký update firmwaru pro řadu Galaxy S20. Co přinese?

Samsung začal na českém trhu prodávat smartphony řady Galaxy S20 v pátek 13. března, a oproti dřívějším rokům jsme se hned první den prodeje nedočkali žádné firmwarové aktualizace. První bugy byly opraveny u předprodejní aktualizace ATBM datované k 1. březnu (stejný FW je k dispozici u nově zakoupených telefonů), ovšem ty nejpodstatnější nedostatky vyřeší až chystaná velká aktualizace. A ty by na smartphony měla dorazit v následujících týdnech, teoreticky by to mohla stihnout ještě v březnu.

I was just told these are the fixes in the next major S20 update:



Overheating while Qi Charging

Camera App freezing

Battery Management

Wifi Unstable — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 16, 2020

Mezi hlavní novinky bude podle Maxe Weinbacha patřit oprava přehřívání při bezdrátovém nabíjení, oprava zamrznutí aplikace fotoaparát, úprava battery managementu a také fix pro nestabilní Wi-Fi připojení. Nutno dodat, že u redakčního Galaxy S20 Ultra jsme se nesetkali s žádným výše uvedeným problémem.

Nejvybavenější model řady Galaxy S20 trápí především pomalejší a současně nejistý autofocus, popř. nemožnost fotit detaily z absolutní blízky. Jistě, část problémů jde na vrub použité optiky, ale podle nás se výraznější problémy týkají nedoladěného softwaru. Když totiž v telefonu přepnete na režim Pro, manuálně si zaostříte a případně třeba 2× přiblížíte, je vidět, že telefon detaily vyfotit umí. Jenže ne na automatiku. A nepomůžete si ani deaktivací Optimalizátoru scény.

Představení řady Galaxy S20 od Samsungu:

Automatické ostření opravuje firmwarová revize ATC2, která se již objevila v Jižní Koreji. Do Evropy by se však měla dostat ještě novější aktualizace ATCH, která se pomalu dostává do celého světa. Update je zatím k dispozici pouze pro „es dvacítky“ s Exynosem, a nám nejblíže je zatím v Rusku. Aktualizace mj. přináší aplikaci Fotoaparát ve verzi 10.0.01.98, ve které by měly být opraveny ty největší fotografické nedostatky. Jakmile se update dostane do Česka, budeme vás informovat.

