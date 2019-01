Samsung chystá vlastní turbo. Herní výkon zvýší tzv. Neuro Game Booster

Pojem „turbo“ se poprvé objevil u smartphonů Honor, a později i u Huawei, a to v souvislosti s funkcí GPU Turbo, která optimalizuje využití grafického čipu v telefonech. Grafický výkon měl na stávajícím hardwaru narůst až o 60 %, spotřeba energie měla poklesnout až o 30 procent. Naproti tomu ale museli jít vývojáři, kteří museli podporu GPU Turbo integrovat do svých aplikací a her.

Do podobných vod má brzy vkročit i Samsung, který si v Evropě registroval označení „Neuro Game Booster“. Má se jednat o letošní vylepšení herní nabídky Game Tools, která je u smartphonů řady Galaxy k dispozici již od modelu Galaxy S7. Popis ochranné známky je sice trochu vágní, v popisu se však dočteme o „softwaru pro smartphony“ a také o „softwaru využívající umělou inteligenci“. Právě umělá inteligence má přispět v efektivnějšímu grafickému podání v případě nové řady Galaxy S10, resp. u čipsetu Exynos 9820, jehož součástí bude i vylepšený NPU (Neural Processing Unit).

První snahy Samsungu o výraznější proniknutí do mobilního herního průmyslu naznačil již tabletofon Galaxy Note 9. A to jak z pohledu hardwaru, tak softwaru. Smartphone dostal výkonnější chladící heatpipe doplněnou karbonovými vlákny, navíc na něm jako první běžel mobilní hit Fortnite. Až po krátké době exkluzivity byl zpřístupněn u dalších smartphonů s Androidem. A zdá se, že Samsung bude na mobilních hrách stavět i v roce 2019.

Představení čipsetu Exynos 9820 od Samsungu:

