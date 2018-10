Samsung Cloud dostal webové rozhraní. Svých 15 GB můžete spravovat online

Samsung již několik let svým uživatelům nabízí bezplatné 15GB úložiště Samsung Cloud. A pokud častěji střídáte telefony, v liště v telefonu vám zřejmě vyskakuje hláška o plném úložišti. Jistě, z telefonu můžete hromadně odebrat soubory určitého typu, pokud však některé z nich potřebujete, např. starší fotky, až dosud jste s tím nemohli nic dělat.

Samsungu to sice trvalo dlouho (měli jsme dočkat již vloni), nakonec však přeci jen zpřístupnil webovou správu cloudu na adrese support.samsungcloud.com. Potřebujete pouze přihlašovací údaje k Samsung účtu, následně se vám zpřístupní dashboard s aktuální kapacitou cloudu, a přístupem k uloženým souborům a zálohám zařízení. Soubory jsou řazeny podle data, můžete je stáhnout do počítače nebo umístit do koše. Z něj budou fotografie a videa po 15 dnech nenávratně pryč. Selektivně můžete také odstranit staré zálohy dříve používaných zařízení.

K lokálním zálohám můžete použít software Smart Switch: