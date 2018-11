Samsung dá vývojářům Pokémon Go 40 mlionů dolarů. Chce za to exkluzivní tituly

Samsung se po dlouhých tahanicích nakonec domluvil se společností Niantic, vývojářem her Pokémon Go a Ingress Prime. Jihokorejci firmě poskytnou investici 40 milionů dolarů (cca 915 milionů Kč), za což na oplátku požadují naprogramovaní exkluzivních herních titulů pro smartphony řady Galaxy. Některé z nich mají být dokonce předinstalovány již při prvním spuštění. Samsungu se tak zřejmě vyplatila spolupráce s Epic Games na populární hře Fortnite, jenže tentokrát si výrobce musel sáhnout hlouběji do kapsy.

Podle zdroje má Samsung největší zájem na exkluzivitu u připravované hry Harry Potter: Wizards Unite. Ta má být představena v příštím roce, a s ohledem na spolupráci obou firem by mohla hra debutovat již na únorovém MWC 2019, naintalovaná na Samsungu Galaxy S10. Ve zprávě se hovoří i o exkluzivní hře pro řadu Galaxy Note, která bude využívat pero S Pen. Součástí dohody jsou i zatím nespecifikované bonusy u hry Ingress Prime, naopak stále hodně vydělávající Pokémon Go v transakci nefiguruje.

Toto, na první pohled dost protikladné, „přátelství“ oběma firmám zřejmě dost pomůže. Niantic potřebuje více peněz, aby mohl poprvé vstoupit na burzu a nabídnout své akcie široké veřejnosti. Samsungu se exkluzivní hry hodí do krámu zase proto, že se může oproti ostatním výrobcům opět nějak odlišit. Partnerství obou společnosti na vývoji exkluzivních her má být oznámeno do konce letošního roku, jakmile „technická spolupráce obou firem přinese nějaký výrazný progress“.

Hra Harry Potter: Wizards Unite se na mobily dostane příští rok:

Zdroj TheInquirer