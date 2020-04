Samsung detailněji rozebírá 108MPx fotočip HM1 a technologii ISOCELL

Samsung Galaxy S20 Ultra má jeden z nejpokročilejších mobilních fotoaparátů, i přesto však nedosahuje na aktuální mobilní špičku. V aktuálním testu DxOMark to telefonu stačilo jen na dělené šesté místo. Samsung i přesto důvěřuje fotografickým kvalitám svého 108MPx fotočipu ISOCELL Bright HM1, a v čerstvě zveřejněném videu upozorňuje na jeho velký potenciál. Navrch Samsung přidává detaily technologií ISOCELL a ISOCELL Plus, na nichž je nový fotočip postaven.

Samsung se už o fotočipu ISCELL HM1 už jednou zmiňoval, a to v souvislosti s tzv. nonacell pixel binningem, který v horších světelných podmínkách spojuje pixely, aby mohly absorbovat více světla. A zatímco u současných smartphonů je běžnou praxí slučování čtyř sousedících pixelů do jednoho, Samsung jich spojuje hned devět.

Představení fotočipu ISOCELL Bright HM1:

V následujících videích se Samsung pustil do popisu technologie ISOCELL, která ve svém názvu skrývá izolaci jednotlivých pixelů za účelem eliminace barevného přeslechu. A to bylo nutné při přechodu z FSI (Front Side Illuminated) na BSI (Back Side Illuminated) snímače, které sice mají větší citlivost na světlo, ovšem s tím spojené nedostatky, které řeší právě technologie ISOCELL. Řešení ISOCELL Plus původní koncept vylepšilo o nový izolační materiál, který oproti dříve používanému kovu absorbuje daleko méně světla.

Představení technologie ISOCELL - část první:

Představení technologie ISOCELL - část druhá:

Papírově je tak na tom fotočip ISOCELL HM1 velmi dobře, v praxi však trochu pokulhává. Kvalita fotek je sice na vysoké úrovni, ovšem nejdražší topmodel od Samsungu stále trápí pomalejší ostření a také chybějící makro. A to i po několika aktualizacích. Dlouhá optika nedokáže pořídit makrosnímky, což byla u Samsungů vždy tradičně silná oblast mobilní fotografie. Ultra totiž do 10 cm v automatickém režimu na snímaný objekt zaostřit nedokáže. Recenzi Samsungu Galaxy S20 Ultra si můžete přečíst zde.

