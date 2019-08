Samsung do Galaxy Note 10 integroval paměti UFS 3.0 se systémem souborů F2FS

U Samsungů Galaxy Note 10 a Galaxy Note 10+ se na pozadí odehrála velká změna. Jedná se o první modely od Samsungu, které jsou osazeny rychlými paměťovými modely UFS 3.0. A i přesto, že stejně rychlé interní paměti OnePlus 7 Pro nebo bude používat Galaxy Fold, nejrychlejší přístupy do paměti jsou právě u Galaxy Note10. Samsung totiž vsadil na souborový systém F2FS (Flash-Friendly File System), namísto, u smartphonů běžně používaného, EXT4.

Rozdíly v rychlosti jsou patrné už při testování v aplikaci Androbench. Zatímco u Galaxy Note10 je test hotov zhruba za 14 vteřin, u Galaxy S10+ (s EXT4 a paměťmi typu UFS 2.1) čekáme o dvacet vteřin déle! Rychlost sekvenčního čtení je oproti Galaxy S10+ dvojnásobná, u sekvenčního zápisu více než trojnásobná. Náhodný zápis do paměti je dokonce osminásobně rychlejší, a velmi rychlé jsou i operace s databází. V praxi jsme zatím mohli rychlejší paměti ocenit při obnovování webových stránek, které byly minimalizované na pozadí. Prodleva při načítání byla skutečně minimální.

Samotný souborový systém F2FS přitom není žádnou novinkou. Samsung jej vyvinul už v roce 2012, ovšem od té doby jej dostal pouze model OnePlus 3T, ostatní smartphony od Samsungu, OnePlus i dalších výrobců stabilně spoléhají na souborový systém EXT4, který je starý už 11 let. V roce 2008 byl oznámen jako přímý nástupce dříve používaného EXT3. Hlavní výhodou F2FS je jeho větší rychlost a také přímé navržení pro rychlé paměti, na druhou stranu zatím není tolik optimalizován jako EXT4.

Redakční představení Samsungů řady Galaxy Note10:

V tuto chvíli to ale vypadá, že z pohledu rychlosti přístupu do paměti je Note10 zatím jasnou jedničkou, což by mohlo znamenat nasazení F2FS i do budoucích topmodelů od Samsungu. Souborový systém by teoreticky šel změnit i u starších modelů, např. u Galaxy Note 9 a Galaxy S10, muselo by však dojít ke kompletnímu obnovení telefonu do továrního nastavení. Uživatelé, kteří neví jak, nebo by zapomněli zálohovat, by ale přišli o veškerá data. A to určitě není něco, do čeho by se chtěl Samsung dobrovolně pouštět.

Via Sammobile