Samsung dokončil vývoj grafenových baterií. Dostat by je mohl Galaxy Note 10

Drobná zmínka zdroje z Německa může příští rok výrazně převážit misky vah na jednu stranu. Podle zasvěceného leakera totiž Samsung do zdárného konce dotáhl vývoj grafenových baterií. Do praxe se tak zřejmě brzy dostanou teoretické informace z loňského roku, kdy si Samsung patentoval baterie s využitím tzv. „grafenových koulí“. A nových akumulátorů pro smartphony bychom se mohli dočkat již v průběhu příštího roku.

Lithiové baterie ve smartphonech již několik let narážejí na své energetické limity a jejich vývoj se nezadržitelně zpomaluje. Pokud výrobci chtějí zvýšit výdrž smartphonů, mají jen jednu cestu - používat stále úspornější čipsety. Grafenové baterie od Samsungu mají mít až o 45 % vyšší kapacitu a navíc se mají dobíjet až pětkrát rychleji. Ilustrovat si to můžeme třeba u 4 000mAh baterie pro Galaxy Note 9. Při stejných rozměrech by grafenová verze mohla mít kapacitu 5 800 mAh. A kdyby se lithiový akumulátor nabíjel hodinu, grafenový o stejných rozměrech by potřeboval jen 12 minut!

Samsung has completed the developing of it's Graphene Batteries👌🏼 pic.twitter.com/pKlX3eNiDY — SamsungMobile.News | Max (@Samsung_News_) 22. října 2018

Grafen má dále jen samá superlativa. I přes rychlejší nabíjení materiál stárne daleko pomaleji než lithium. Při zavedení masové výroby budou grafenové akumulátory levnější na výrobu, ekologičtější a bezpečnější. Baterie totiž ani při případném selhání kontrolních mechanismů nevzplanou.

Podle zdroje je technologie dotažena do konce, ale spuštění výroby grafenových baterií ještě nějakou dobu potrvá. Pokud Samsung grafenové baterie vyhodnotí jako prioritu č.1, a bude do nich i nadále investovat, bude horkým kandidátem pro jejich nasazení v příštím roce tabletofon Galaxy Note 10. S grafenem samozřejmě koketují i další výrobci, a pokud se spekulace vyplní, jako první na světě by se nový typ baterií mohl ukázat již koncem října u Honoru Magic 2.

Představení grafenu:

Zdroj Twitter