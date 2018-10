Samsung dotáhl 7nm EUV proces. Začíná výroba čipsetů pro Galaxy S10

Samsung před pár dny dotáhl vývoj vylepšeného 7nm výrobního procesu obohaceného o EUV (Extreme Ultraviolet) litografii. A získává tak oproti konkurenci významný náskok. Bude totiž jediným výrobcem, který přešel na 7nm proces druhé generace. Konkurenční TSMC bude sice vyrábět čipset pro Apple, Huawei a další, ovšem pomocí 7nm technologie první generace.

Výhody druhé generace s EUV litografií popsal Samsung na svém blogu. Nové řešení ve zkratce zjednodušilo výrobu, která navíc probíhá efektivněji a také ve větších kvantitách. Z toho vyplývá i nižší výrobní cena polovodičů. A pokrok by měl být vidět na všech frontách. Oproti 10nm čipsetu používaném u Galaxy Note 9 či u iPhonu X, má mít budoucí 7nm čipset o 40 % menší rozměry, a dále být o 20 procent rychlejší nebo o polovinu méně „zřavější“.

A protože jsou dnešní high-end smartphony již dost výkonné na to, co je pro Android k dispozici, vypadá to, že honba za stále vyššími takty čipsetů konečně skončí. Vsadili bychom si na to, že se Samsung bude zabývat zlepšením energetické efektivity a tak upřednostní nižší spotřebu čipsetu. Prvním klientem 7nm procesu druhé generace od Samsungu bude Qualcomm se svým 5G modemem, a poté přijdou na řadu čipsety Exynos. A kde jinde se nový 7nm proces ukáže lépe, než u připravovaného Galaxy S10?

Futuristické představy Samsungu o 5G městu budoucnosti:

