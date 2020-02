Samsung dotáhl vývoj ohebných skel. Teď je nabídne i konkurenci

Divize Samsung Display je připravena na zpeněžení ultratenkých skel UTG (Ultra Thin Glass), které vyvíjela se společností Dowoo Insys již od roku 2013. Samsungu ve strategickém partnerství pomohlo i to, že ve společnosti vlastní 27,7 % akcií. Jihokorejci svá ultratenká skla označují jako Samsung UTG, k nimž používají slogan „Tough, yet Tender“ (v českém překladu něco na způsob „Tvrdé, přesto jemné“). Samsung zažádal o udělení tohoto obchodního označení ve 38 zemích po celém světě.

Podle zástupci displejové divize mají UTG skla tloušťku pouhých 30 μm a mohou být masově vyráběna pro různé typy skládacích zařízení a různé úhlopříčky. Samsung uvádí, že UTG skla jsou odolnější proti poškrábání ve srovnání s plastovými (polyamidovými) fóliemi na displejích, navíc na dotyk působí UTG jako plnohodnotné „tlusté“ sklo bez jakýchkoliv výstupků či prohlubní.

Životnost skla je minimálně 200 tisíc přeložení, což dělá čtyři roky, pokud byste displej skládacího zařízení každý den složili a rozložili stokrát. Jako první se ultratenké sklo ukázalo u véčka Galaxy Z Flip, ovšem na něm je nalepena ještě polyimidová fólie, která je nedílnou součástí displejového panelu. V případě nového véčka od Samsungu tak zatím nemůžeme mluvit o displeji, jehož svrchní vrstva by byla odolná vůči škrábancům. Existuje zřejmě nějaký důvod, proč Samsung na sklo ještě přidává fólii, na kterou ještě umožní přilepit originální krycí fólii, ovšem pouze ve svých vybraných brandstorech.

Redakční první pohled na Samsung Galaxy Z Flip:

Vývoj UTG skel do budoucna je zřejmý, měla by se zbavit svrchní plastové fólie, aby si mohli uživatelé smartphonů i u skládacích zařízení vychutnat větší odolnost zobrazovacího panelu. A to se netýká jen budoucích skládaček od Samsungu. Jihokorejci mají technologii hotovou a stejně jako další mobilní komponenty, např. rovné či zakřivené AMOLEDy, čipsety, paměti, DRAM moduly, řadiče a další, ji nabízejí i dalším výrobcům. Připravte se tedy na to, že skla Samsung UTG mohou být nasazena i u smartphonů jiných značek. A to by mohlo v konečném důsledku pomoci celému segmentu skládaček.

Zdroj Samsung News