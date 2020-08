Samsung drží tablety nad vodou. Dalším na řadě bude Galaxy Tab A7 10.4 (2020)

Samsung tu a tam mimo vlajkových tabletů řady Galaxy Tab S připraví i levnější tablety pro méně náročné uživatele, což bude platit i pro připravovaný Galaxy Tab A7 (2020). Cenově dostupný tablet má být formou tiskové zprávy představen 11. nebo 14. září. Těšit se můžeme na 10,4" displej s rozlišením 2 000 × 1 200 pix, který bude zasazen do zlatého nebo šedého těla. A zatím to vypadá, že tablet nebude podporovat dotykové pero S Pen.

Výpočetní výkon poskytne osmijádrový Snapdragon 662 s 3GB RAM, oproti dříve hojně používanému Exynosu 7904 má být čipset o něco výkonnější a hlavně energeticky efektivnější (11nm vs. 14nm). interní úložiště bude začínat na metě 32 GB. Maximem bude 64GB paměť, a to Wi-Fi i LTE variantě. Tablet dostal nevyměnitelnou 7 040mAh baterii, na zádech bude připraven 13MPx fotoaparát. Uvnitř poběží Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.5. Základní 32GB Wi-Fi verze tabletu má podle belgického prodejce vycházet na 235 EUR, což dělá zhruba 6 150 Kč.

Nejlevnějším Samsung tabletem s perem S Pen bude i nadále Tab S6 Lite:

Zdroj @evleaks via Phonearena