Samsung experimentuje s displeji. U Fold2 vsadí na novou kombinaci materiálů

Samsung začal v Česku minulý týden prodávat skládací Galaxy Z Flip, a už se začíná hovořit hovořit o další skládačce. Tentokrát o nástupci skládacího hybridu Galaxy Fold, který by podle dřívějších spekulací měl dostat výrazný přídavek v podobě dotykového pera S Pen. Protože je však panel aktuální generace Foldu krytý polyimidovou vrstvou s přídavnou fólií, bude Samsung muset vyvinout novou krycí vrstvu displeje. Do té současné, a to i u véčka Galaxy Z Flip, by 0,4mm hrot pera S Pen zcela jistě udělal rýhu...

Galaxy Fold používá pro základní ochranu displeje polyimid, Galaxy Z Flip vsadil na ultratenké sklo. A zatímco polyimid je hodně tvárný, zato málo odolný, UTG sklo je strukturálně pevnější, ale zase extrémně křehké. Pokud bude Galaxy Fold 2 skutečně podporovat pero S Pen, budou jihokorejci potřebovat dostatečně odolný displej, zejména jeho svrchní část, která přijde do styku s dotykovým perem. A podle jihokorejského zdroje zvažuje Samsung spojení obou zmíněných materiálů do jednoho celku.



Výňatek z interních dokumentů Samsungu popisuje rozdíly v displejích mezi modely Bloom (Galaxy Z Flip) a Winner (Galaxy Fold). V případě véčka zůstává ochranná plastová vrstva, pod kterou je umístěno UTG sklo. Mezi polarizérem a sklem je ještě jeden nečekaný přídavek - vrstva eliminující nárazy, které by jinak vyústily v praskliny nebo ve vytvoření vzduchových bublin

Podle zdroje bude kombinace obou vrstev logickým vyústěním současného vývoje skládaček, ovšem nebude se jednat o dlouhodobé řešení. A to zejména s ohledem na komplikovaný proces vrstvení jednotlivých složek na ohebném displeji. Tzv. hybridní vrstva UTG-CPI (Ultra Thin Glass - Colorless Polyimide) by však měla ve skládačkách dominovat minimálně do té doby, než se najde jiný materiál, který nabídne podobnou odolnost, a jehož výroba bude současně levnější a efektivnější.

Redakční představení Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj Thelec