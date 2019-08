Samsung Galaxy A30s: Další model střední třídy s AMOLEDem a rychlodobíjením

Samsung dnes představil dva nové „áčkové“ modely, které doplní již dost slušně zaplněnou modelovou řadu Galaxy A. Nový Galaxy A50s se v ČR do prodeje nedostane (zřejmě by způsobil zmatek vzhledem k souběžně dostupnému Galaxy A50), takže se můžeme těšit pouze na Galaxy A30s. Novinka se chce zalíbit Super zejména AMOLED displejem, třemi fotoaparáty, slušnou kapacitou baterie i zadním krytem s geometrickými vzory a holografickým efektem.

Samsung Galaxy A30s katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 7.8 mm, 166 g

displej: 6.4", dotykový Super AMOLED, 720 × 1 560, 268 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: neuvádí se

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 25MPx (5 774 × 4 330), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Samsung Galaxy A30s je celoplastový smartphone s rozměry 159 × 75 × 7,8 mm a s vyšší hmotností 166 gramů. Novinka nezapře designovou podobnost se stávajícími áčky a částečně i s modelem Galaxy M20. Čelní stranu z větší části vyplňuje 6,4" Super AMOLED displej s rozlišením 1 560 × 720 pix, ve véčkovém výřezu je umístěna 16MPx selfie (f/2.0). No a pod displejem samozřejmě nechybí ani optická čtečka otisků prstů.

Na zádech se můžeme těšit na zajímavé geometrické vzory doplněné holografickým efektem, a to v černé, bílé nebo v zelené. Fotomodul se krčí v levém zadním rohu, hlavní 25MPx snímač (F1.7) doplňuje 8MPx širokoúhlý objektiv a 5MPx foťák pro hrátky s hloubkou ostrosti. Pod zadním krytem je připravena nevyměnitelná 4 000mAh baterie, kterou půjde kabelem dobít zrychleně přes 15W Adaptive Fast Charging.

Galaxy A30s doplňuje základní modely letošní řady Galaxy A:

Výkon telefonu poskytne zatím neznámý čipset v konfiguraci 2 × 1,8 GHz + 6 × 1,6 GHz, a to společně se 4GB operační pamětí. Vnitřní 64GB paměť rozšíříte microSD kartami až o o dalších 512GB. Uvnitř telefonu bude připraven Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI. Samsung Galaxy A30s se v ČR dostane do prodeje v polovině září za 6 999 Kč.