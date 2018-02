Samsung Galaxy A8 (2018): Dvě oči míří na blogery. Každé jiným směrem [recenze]

Vyšší střední třída v podání Galaxy A8 (2018) dospěla a nestydí se nabídnout osmijádrový procesor, slušnou RAM nebo duální selfie fotoaparát. Telefon tak můžeme brát jako levnější alternativu ke Galaxy S8 , a to zejména pro ty, kterým „úplně nevoní“ dvakrát zahnutý displej. A8 sice také dostala v rozích zakulacený Infinity displej, ovšem úplně rovný, což je u vybavenějších smartphonů od Samsungu zatím světlá výjimka. A8 toho nabídne poměrně dost, dá vám ale občas vědět, že do té nejvyšší třídy skutečně nepatří.

Na závěr potěší přítomnost zvýšené odolnosti IP68 vůči vniknutí prachu, nečistot a vlhkosti do útrob telefonu. V případě nešikovného pádu je jasné, že sklo náraz nevydrží a v kovovém rámečku se zřejmě otiskne povrch, na který telefon dopadne. Odolnost je vztažena spíše k neočekávaným událostem, pokud vám tedy telefon náhodou sklouzne do vody nebo zmokne, bude dál fungovat bez problémů. Může se však stát že se A8 nebude nabíjet do té doby, než konektor dostatečně vyschnete. Telefon vás o tom bude varovat při připojení nabíječky.

2. Displej

Testovaný model používá 5,6" Super AMOLED displej s Diamond PenTile maticí, který má přízvisko „Infinity“. Jedná se o širokoúhlý displej s rozlišením 2 220 × 1 080 pix, který je v rozích nepatrně zakulacen, a který vyplňuje 75,6 procent přední strany. Nemůžeme úplně mluvit o bezrámečkovém displeji, protože jakmile jej rozsvítíte, všimnete si několikamilimetrových rámečků po stranách a také širokých rámů nad a pod displejem.



5,6" Super AMOLED displej je v rozích zakulacen, což designově koresponduje se zakulacenými rohy telefonu

Celek však nakonec nepůsobí nijak špatně, zakulacení displeje koresponduje se zahnutými rohy a dotváří tak celkový design. Někomu může dokonce telefon z přední strany připomínat trochu hranatější LG G6. Použitý displej má dostatečnou jemnost, výborné pozorovací úhly, absolutní černou a skvělou čitelnost na přímém slunci (jas až 590 nitů). Musíme zde pochválit automatický režim, který až na procházení podchody (jas je občas ztlumen až moc) zvládá adekvátně upravovat jas podle okolních světelných podmínek. V tom by se mohl přiučit např. i Galaxy Note 8...



Úpravy zobrazení - filtr modrého světla, volba písma a hrátky se spodní lištou, ve které můžete prohodit umístění šipky a vybrat si, bohužel, jen ze světlých pozadí

Zobrazovací režimy jsou čtyři, pokud vám nevyhovuje adaptivní zobrazení, můžete si vybrat režimy pro zvýraznění fotek, videí nebo také základní mód, který syté barvy trochu utlumí a uvolní vašim očím. K tomu vám navíc pomůže i filtr modrého světla, jehož maximální intenzita displej přebarví výrazně dožluta. V noci tak nebudete zbytečně osvětlovat okolí a zářit si do očí. I na minimální jas totiž displej stále dost svítí.



Displejové režimy, nastavení teploty okrajů a úpravy intenzity červené, modré a zelené - to vše si Galaxy A8 vypůjčil u Galaxy S8

Filtr a jas displeje můžete rychle upravit v horní liště, jezdce pro úpravu jasu je však vhodné vynést si o úroveň výše, aby byl co nejvíce po ruce. Ovládací prvky telefonu se přenesly do spodní lišty, pozici zpětné šipky a klávesy posledních aplikací můžete prohodit, vybrat si můžete i barvu onoho pruhu. Černá bohužel na výběr není, a co je podstatné, domovská klávesa oproti Galaxy S8 ztratila možnost „promáčknutí“. Pokud se tedy budete chtít vrátit na domovskou obrazovku, musíte nejprve zespoda vysunout lištu a poté kliknout na Home Button. Dvojitým klikem vlevo na lištu můžete tlačítka minimalizovat.



Always On režim má jen několik vzhledů, můžete mu však nastavit přesnou dobu trvání

Dočkali jsme se i Always On režimu, který v noci stále dost svítí. Je škoda, že telefon sám neumí snížit jas na minimum, když ví, že je aktivní blokovací režim, tudíž jeho majitel již možná spí. Always On režim má alespoň samostatný časovač, takže jej na noc můžete vypnout. A pokud budete chtít telefon z Always On režimu vzbudit, stačí dvakrát poklepat na domovskou obrazovku.



Úprava chování aplikací vzhledem k netradičnímu poměru stran displeje. U poslední otevřené aplikace můžete upravit roztáhnutí z nabídky posledních spuštěných aplikací

Musíme se zmínit i o poměru stran displeje 18,5:9, na něhož musí reagovat i samotné aplikace. Systémové jsou od základu konfigurovány tak, aby se zobrazovaly přes celý displej. Doinstalované aplikace se zobrazují trochu menší, ovšem prostor nad spodní lištou vyplňuje nevzhledný popisek, který vás k maximalizaci aplikace doslova donutí.

Displej je třeba dát do souvislosti s podporou brýlí virtuální reality Gear VR (recenze zde), protože Galaxy A8 (2018) je jedním z podporovaných smartphonů. Rozlišení displeje je trochu nižší, než u „es osmiček“, ovšem je stále slušné, takže si můžete virtuální realitu užít podobně jako u loňských vlajkových modelů. Stačí telefon vložit do brýlí, vytáhnout jej, potvrdit stažení aplikace Gear VR a můžete se pustit do světa virtuálních aplikací a her.