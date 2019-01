Samsung Galaxy A90 dostane 128GB paměť, čtyři foťáky a barevné gradienty

Samsung uvedl na trh Galaxy A9 (2018) loni v říjnu, ovšem již nyní připravuje jeho nástupce. Telefon s modelovým označením SM-A905F by se měl ve finále nazývat Galaxy A90. Smartphone se již nyní testuje se 128GB interní pamětí, kterou má doplnit 6GB či rovnou 8GB operační paměť. Součástí výbavy má být i displej s výřezem. Zatím však není jasné, zda u novinky Samsung použije displej Infinity-U či Infinity-V (jako u chystané řady Galaxy M) nebo raději vsadí na panel Infinity-O s „průstřelem“. Čtečka otisků se přesune pod displej.

Smartphone má být nabízen ve třech barevných variantách - v černé, zlaté a stříbrné. Každá má nabídnout stylový barevný gradient. Co se fotoaparátů týče, mají být na zadní straně minimálně tři, byť se logicky přikláníme spíše ke čtyřem. Pokud již A9 (2018) nabídl čtyři fotoaparáty, je zřejmé, že nástupce by měl navázat tam, kde předchůdce skončil. A odstranění jednoho fotoaparátu by v tuto chvíli u A90tky nedávalo smysl.

Redakční představení Samsungu Galaxy A9 (2018):

Tak trochu to vypadá, že se Samsung v první polovině letošního roku vrátí do starých kolejí - myšleno s ohledem na počet připravovaných smartphonů. Koncem ledna půjdou do prodeje tři modely nově vzniklé řady Galaxy M, 20. února mají jihokorejci představit hned čtyři varianty Galaxy S10 se skládacím Galaxy F navrch. A pak jsou ve hře ještě nová áčka, mimo zmiňovaného Galaxy A90 se počítá i s Galaxy A50 a Galaxy A70. Už nyní tak víme o deseti chystaných novinkách, a to je stále leden...

Zdroj Sammobile