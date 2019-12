Samsung Galaxy A91 nebo Galaxy S10 Lite? Takto bude vypadat další topmodel

Samsung nás zřejmě brzy překvapím představením dalšího topmodelu. Ovšem, zatímco jeho označení ještě není zcela jednoznačné, z pohledu designu by se nic zásadního měnit nemělo. Jak nastiňují rendery, řada Galaxy A pro příští rok bude nabízet dost podobných modelů, které se budou lišit úhlopříčkou displeje, použitým čipsetem a také počtem fotoaparátů.

Na redenrech výše můžete vidět smartphone, který, jako by z oka vypadl dřívějším renderům Galaxy A51 a Galaxy A71. Dominantním prvkem „áček“ pro rok 2020 bude AMOLED s vycentrovaným průstřelem a také obdélníkový fotomodul se zakulacenými rohy, do něhož se vměstnají minimálně tři fotoaparáty. V případě novinky se má jednat o základní, širokoúhlý a zoomový objektiv s pětinásobným optickým přiblížením. Na fotkách je sice ještě čtvrtý objektiv, ovšem podle „leakerů“ je pravděpodobné, že Samsung dá přednost třem fotoaparátům.

Novinka dostane kovové šasi, němž najdeme USB-C, hlavní reproduktor, regulátory hlasitosti a zamykací klávesu. Sluchátkový jack bude chybět. Většinu čelní strany vyplní 6,7" Super AMOLED displej typu Infinity-O s průstřelem pro 32MPx selfie. Novinka má běžet na Snapdragonu 855, na němž běží americké modely řady Galaxy S10 nebo Galaxy A90. Doplní jej 8GB RAM a 128GB úložiště. 4 500mAh baterie se má těšit na podporu 25W kabelového dobíjení, uvnitř telefonu bude připraven Android 10 s nadstavbou One UI 2.0.

Galaxy A91 nebo Galaxy S10 Lite?

V minulosti se obou zařízeních hovořilo samostatně, ovšem vypadá to, že ve finále se z nich vyklube jeden jediný smartphone. Informace ohledně evropského označení telefonu se zatím rozcházejí. Nejpravděpodobnější scénář je takový, že Samsung telefon 12. prosince představí jako Galaxy A91 a ještě na přelomu roku jej začne prodávat na vybraných trzích v Asii, např. v Indii a ve Vietnamu. Do Evropy by se mohl smartphone dostat už jako Galaxy S10 Lite, ovšem to až začátkem příštího roku.

360° rendery chystatného topmodelu od Samsungu:

Zdroj 91mobiles