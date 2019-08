Samsung Galaxy Book S dokáže přehrávat video až 23 hodin! Možná se podívá i na český trh

Hlavní hvězdou tiskové konference společnosti Samsung byl Galaxy Note 10, ale dostali jsme i jedno zajímavé překvapení – notebook Samsung Galaxy Book S. Základním parametrem je dotykový TFT displej s úhlopříčkou 13,3" a rozlišením 1920 × 1080 pixelů (tzn. poměr stran 16:9).

Charakter tohoto stroje zásadně určuje použitý procesor Qualcomm Snapdragon 8cx. Relativně mladá platforma uspokojivě řeší symbiózu Windows s procesory ARM. Výhodou je masivní výdrž baterie (Samsung udává přehrávání videa až 23 hodin!), neměly by nastat problémy s kompatibilitou aplikací, na druhou stranu nečekejte žádný převratný výkon, Snapdragon 8cx míří proti nejúspornějším procesorům Intel.

Krátké představení Book S z newyorkské tiskovky:

Integrace LTE modemu znamená skvělou konektivitu na cestách, stačí vložit nanoSIM kartu od operátora. Podobně jako mobil, je i Book S stále k dispozici a online, stačí jej otevřít a pokračovat v práci. Operační paměť má 8 GB RAM, kapacitu SSD disku můžete volit mezi 256 a 512 GB, pokud by vám to bylo málo, je zde ještě slot na microSD kartu s maximem na 1 TB. A jsou zde i další prvky, které známe ze smartphonů – čtečka otisků prstů, Bluetooth 5.0 a dokonce i košatá podpora geolokačních technologií: GPS, Galileo, Glonass a BeiDou.



Velkým trumfem má být dokonalá spolupráce se smartphonem.

To vše se vejde do stylového kabátu s tloušťkou pouhých 12mm (v nejtenčím místě jsme na polovině). Hmotnost je pod kilogramem, ohlášená cena je na 999 eurech, což by mohlo znamenat cca 25 tisíc korun. Tisková zpráva říká, že „případná dostupnost Galaxy Book S v České republice bude potvrzena později“. Neoficiálně z českého Samsungu zaznívá, že se o tuhle novinku snaží, ale výsledek je nejasný. Už to je ale příjemné překvapení, protože Samsung u nás notebooky už pár let nenabízí a Book S by mohl znamenat návrat.

Galaxy Book S ve zkratce