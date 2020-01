Samsung Galaxy Buds+ přijdou o největší výhodu. ANC bude ve výbavě chybět

Samsung na 11. února mimo řady Galaxy S20 a skládacího véčka chystá premiéru nových sluchátek s označením Galaxy Buds+. Jedná se o nástupce aktuální generace Galaxy Buds, která měla být namířena přímo proti AirPods Pro. Sluchátka bohužel nedostanou aktivní redukci šumu (ANC), o které se dlouhodobě spekulovalo, takže se o přímou konkurenci jednat nebude. Samsung se místo toho soustředil na jiná vylepšení, např. na celkové zvýšení zvukové kvality.

Dalším přídavkem bude rychlejší nabíjení sluchátek z přenosného pouzdra, které má mít až o 50 procent větší kapacitu baterie než u současné generace. V řeči čísel by to mohlo znamenat akumulátor s kapacitou okolo 380 mAh. Dojít má také k upravám rozměrů samotných sluchátek, která by měla být ještě o něco menší, takže je v uchu téměř nebudete cítit. A my pevně doufáme, že se do sluchátek konečně dostane podpora kodeku AptX, stávající generace jej totiž nepodporuje.

Samsung Galaxy Buds+ budou ale jinak na první pohled vypadat stejně jako Galaxy Buds. Do prodeje se dostanou ve třech barvách - stříbrné, černé a modré. Cena sluchátek na českém trhu zatím není známa, měla by však být hodně podobná ceně Galaxy Buds. A ty u nás startují lehce nad třemi tisíci korunami.

Představovací video sluchátek Samsung Galaxy Buds: